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'मैं सुष्मिता का गोद लिया हुआ प्रेमी था,' ललित मोदी ने 'गोल्ड डिगर' के टैग पर जो कहा सुनकर दंग रह जाएंगे आप

'सुष्मिता ने कभी मेरा पैसा नहीं देखा', रिश्ते और 'गोल्ड डिगर' विवाद पर पूर्व आईपीएल चेयरमैन ने कहा कि उनके मन में सुष्मिता के लिए आज भी प्यार और सम्मान है. उनका कहना है कि "सुष्मिता मेरे लिए बहुत खास थीं. उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे आज जो मैं हूं, बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है."

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 05, 2026, 10:45 AM IST

'मैं सुष्मिता का गोद लिया हुआ प्रेमी था,' ललित मोदी ने 'गोल्ड डिगर' के टैग पर जो कहा सुनकर दंग रह जाएंगे आप

ललित मोदी ने तोड़ी चुप्पी: रिश्ते और 'गोल्ड डिगर' विवाद पर बड़ा खुलासा (फोटो सोशल मीडिया)
 

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जब किसी हाई-प्रोफाइल रिश्ते की चर्चा होती है, तो अक्सर प्यार से ज्यादा पैसे की बातें होने लगती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ था जब 2022 में ललित मोदी और सुष्मिता सेन के रिश्ते की खबर सामने आई थी. सोशल मीडिया पर रिश्ते से ज्यादा इस बात पर बहस शुरू हो गई थी कि क्या यह रिश्ता प्यार का था या दौलत का.

करीब चार साल बाद अब ललित मोदी ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की है. उन्होंने न सिर्फ सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते को याद किया, बल्कि उन आरोपों का भी जवाब दिया जिनमें अभिनेत्री को 'गोल्ड डिगर' कहकर निशाना बनाया गया था.

सुष्मिता आज भी मेरे लिए खास हैं

एक हालिया इंटरव्यू में ललित मोदी ने कहा कि सुष्मिता सेन उनके जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं. उनके मुताबिक, समय भले बदल गया हो, लेकिन उनके मन में अभिनेत्री के लिए सम्मान और स्नेह आज भी बरकरार है.

ललित मोदी ने कहा कि सुष्मिता ने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए. उनका मानना है कि आज वह जो कुछ भी हैं, उसमें सुष्मिता की भूमिका भी रही है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दोनों के बीच कभी बेहद करीबी रिश्ता था और आज भी वे उनकी यादों को सम्मान के साथ देखते हैं. हालांकि अब दोनों अच्छे दोस्त हैं.

जब एक पोस्ट ने मचा दिया था हंगामा

जुलाई 2022 में ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन के साथ अपनी कई तस्वीरें साझा की थीं. तस्वीरों के साथ लिखे गए संदेश ने लोगों को चौंका दिया था क्योंकि उसमें उन्होंने अभिनेत्री को अपनी जीवनसाथी बताया था. कुछ ही घंटों में यह खबर देशभर की सुर्खियां बन गई. इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. इसी दौरान सुष्मिता सेन ने भी एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में खुद को 'गोल्ड डिगर' कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी थी. बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अविवाहित हैं.

'गोल्ड डिगर' कहे जाने पर ललित मोदी का जवाब

रिश्ते के सार्वजनिक होने के बाद सुष्मिता सेन को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. कई लोगों ने यह मान लिया था कि अभिनेत्री का रिश्ता ललित मोदी की संपत्ति और हैसियत की वजह से है, लेकिन ललित मोदी इस धारणा से बिल्कुल सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सुष्मिता पहले से ही एक सफल और आर्थिक रूप से मजबूत महिला हैं. उनके अनुसार, अभिनेत्री ने अपने दम पर नाम, पहचान और संपत्ति अर्जित की है.

ललित मोदी ने कहा कि लोग शायद यह नहीं समझते कि सुष्मिता के पास जो कुछ है, वह उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है. उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेत्री किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने वाली व्यक्ति नहीं हैं.

'कई बार तो खर्च भी सुष्मिता ही उठाती थीं'

इंटरव्यू का सबसे चर्चित हिस्सा वह रहा, जब ललित मोदी ने अपने रिश्ते की निजी बातों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनके साथ रहते हुए ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि सुष्मिता किसी आर्थिक लाभ की तलाश में हैं.

उनके मुताबिक, अभिनेत्री अपने सभी खर्च खुद संभालती थीं. उन्होंने यहां तक कहा कि कई मौकों पर सुष्मिता ही खर्चों की जिम्मेदारी उठाती थीं. इसी संदर्भ में उन्होंने मजाकिया अंदाज में खुद को "सुष्मिता का गोद लिया हुआ प्रेमी" बताया. ललित मोदी का कहना था कि सुष्मिता उन लोगों में से हैं जो किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखतीं और अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करती हैं.

एक अकेली मां के रूप में भी की तारीफ

ललित मोदी ने बातचीत के दौरान सुष्मिता सेन की निजी जिंदगी और उनके व्यक्तित्व की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि एक सिंगल मदर के रूप में जिस तरह सुष्मिता ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, वह काबिल-ए-तारीफ है.

उनके अनुसार, अभिनेत्री ने अपने परिवार, करियर और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने का उदाहरण पेश किया है. उन्होंने कहा कि वह आज भी सुष्मिता को आगे बढ़ते हुए देखकर प्रभावित होते हैं और चाहते हैं कि वह हमेशा खुश रहें.

यह कहानी लोगों के लिए क्यों मायने रखती है?

यह मामला सिर्फ दो चर्चित हस्तियों के रिश्ते की कहानी नहीं है. यह उस सोच पर भी सवाल उठाता है जिसमें किसी सफल महिला को अक्सर उसके रिश्तों के आधार पर जज किया जाता है. सुष्मिता सेन लंबे समय से आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला की पहचान रखती हैं. ऐसे में ललित मोदी का यह बयान उस बहस को फिर से सामने लाता है कि क्या समाज आज भी सफल महिलाओं की उपलब्धियों से ज्यादा उनके निजी रिश्तों को तौलता है?

इस पूरे घटनाक्रम का बड़ा संदेश यही है कि किसी भी रिश्ते को केवल धन या सामाजिक हैसियत के चश्मे से देखना अक्सर वास्तविकता को नजरअंदाज करना होता है. ललित मोदी और सुष्मिता सेन की राहें भले अलग हो चुकी हों, लेकिन इस इंटरव्यू ने साफ कर दिया है कि दोनों के बीच की यादें और सम्मान आज भी कायम हैं.

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