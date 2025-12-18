FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का संबोधन, पहले यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी...आज यूपी में 80 मेडिकल कॉलेज हैं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हिजाब पर घमासान के बीच CM नीतीश कुमार को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, लोगों की आवाजाही को किया गया सीमित

हिजाब पर घमासान के बीच CM नीतीश कुमार को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, लोगों की आवाजाही को किया गया सीमित

Gravite MPV लॉन्च के बाद बड़ी योजना बना रहा है Nissan, भारत में विस्तार के लिए ये होगी प्लानिंग 

Gravite MPV लॉन्च के बाद बड़ी योजना बना रहा है Nissan, भारत में विस्तार के लिए ये होगी प्लानिंग

लोकसभा में MNREGA की जगह G Ram G विधेयक पास, विपक्ष का तीखा विरोध, सदन में फाड़ी गईं बिल की प्रतियां

लोकसभा में MNREGA की जगह G Ram G विधेयक पास, विपक्ष का तीखा विरोध, सदन में फाड़ी गईं बिल की प्रतियां

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप

इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

निशाने पर हैदराबाद का लुलु मॉल, Nidhhi Agerwal मॉबिंग मामले पर पुलिस ने दर्ज की FIR 

हैदराबाद के लूलू मॉल का एक वीडियो वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के होने के बावजूद एक्ट्रेस निधि अग्रवाल फैंस से घिरी हुई थीं.  हालात तब और बिगड़ गए जब लोग उनकी गाड़ी के और करीब आने लगे. 

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 18, 2025, 06:02 PM IST

निशाने पर हैदराबाद का लुलु मॉल, Nidhhi Agerwal मॉबिंग मामले पर पुलिस ने दर्ज की FIR 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, हैदराबाद की KPHB पुलिस ने एक्ट्रेस निधि अग्रवाल की आने वाली फिल्म 'द राजा साब' के गाने के लॉन्च के दौरान भीड़ द्वारा हंगामा करने के बाद लुलु मॉल के मैनेजमेंट और प्रमोशनल इवेंट के आयोजकों के खिलाफ खुद ही केस दर्ज किया है. यह केस गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025 को तब दर्ज किया गया, जब घटना के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों का गुस्सा भड़का.पुलिस के अनुसार, लुलु मॉल में हुए इस इवेंट में फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा में गंभीर चूक हुई. 

घटना के जो वीडियो वायरल हुए हैं, उन्हें देखें तो उनमें निधि अग्रवाल घनी भीड़ में से निकलने की कोशिश करती दिख रही हैं, जबकि फैंस उन्हें घेरकर तस्वीरें लेने और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे. फुटेज में एक्ट्रेस साफ तौर पर उस वक़्त परेशानदिखीं जब वह अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं. 

माना जा रहा है कि भीड़ द्वारा एक्ट्रेस के पर्सनल स्पेस का बार-बार उल्लंघन किया गया. द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, KPHB इंस्पेक्टर एस राजशेखर रेड्डी ने पुष्टि की कि आयोजकों ने कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहले से अनुमति नहीं ली थी.

पुलिस के अनुसार, 'मॉल मैनेजमेंट और इवेंट ऑर्गनाइज़र के खिलाफ बिना इजाज़त प्रोग्राम करने के लिए केस दर्ज किया जा रहा है.' खबरों के मुताबिक, पुलिस ने भीड़ कंट्रोल और सुरक्षा इंतज़ामों में कमियों का पता लगाने और ज़िम्मेदारी तय करने के लिए जांच शुरू कर दी है. 

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के होने के बावजूद निधि को फैंस ने घेर लिया. हालात तब और खराब हो गए जब लोग उनकी गाड़ी के और करीब आने लगे, जिससे उन्हें कार में घुसने में दिक्कत हुई.

कई तनाव भरे पलों के बाद, एक्ट्रेस आखिरकार कार के अंदर जाने में कामयाब हो गईं, और इस अनुभव से वह साफ तौर पर घबराई हुई लग रही थीं. क्लिप में, कार के अंदर जाने के बाद उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'हे भगवान. यह सब क्या था?'

गौरतलब है कि अभी तक न तो निधि और न ही 'द राजा साब' के मेकर्स ने इस घटना के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है.

बता दें कि निधि ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ के साथ 'मुन्ना माइकल' से की थी, जिसके बाद वह साउथ सिनेमा में चली गईं, जहां उन्होंने 'आईस्मार्ट शंकर', 'ईश्वरन' और 'हरि हारा वीरा मल्लू' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान
बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान
Hurun List 2025: बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Mulank 9 Horoscope 2026: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: मोबाइल या कार के अंत में ये दो नंबर है तो कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, पैसे से लेकर सेहत तक रहेगी हमेशा खराब
मोबाइल या कार के अंत में ये दो नंबर है तो कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, पैसे से लेकर सेहत तक रहेगी हमेशा खराब
Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement