निशाने पर हैदराबाद का लुलु मॉल, Nidhhi Agerwal मॉबिंग मामले पर पुलिस ने दर्ज की FIR 

हैदराबाद के लूलू मॉल का एक वीडियो वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के होने के बावजूद एक्ट्रेस निधि अग्रवाल फैंस से घिरी हुई थीं. हालात तब और बिगड़ गए जब लोग उनकी गाड़ी के और करीब आने लगे.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, हैदराबाद की KPHB पुलिस ने एक्ट्रेस निधि अग्रवाल की आने वाली फिल्म 'द राजा साब' के गाने के लॉन्च के दौरान भीड़ द्वारा हंगामा करने के बाद लुलु मॉल के मैनेजमेंट और प्रमोशनल इवेंट के आयोजकों के खिलाफ खुद ही केस दर्ज किया है. यह केस गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025 को तब दर्ज किया गया, जब घटना के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों का गुस्सा भड़का.पुलिस के अनुसार, लुलु मॉल में हुए इस इवेंट में फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा में गंभीर चूक हुई.

घटना के जो वीडियो वायरल हुए हैं, उन्हें देखें तो उनमें निधि अग्रवाल घनी भीड़ में से निकलने की कोशिश करती दिख रही हैं, जबकि फैंस उन्हें घेरकर तस्वीरें लेने और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे. फुटेज में एक्ट्रेस साफ तौर पर उस वक़्त परेशानदिखीं जब वह अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं.

माना जा रहा है कि भीड़ द्वारा एक्ट्रेस के पर्सनल स्पेस का बार-बार उल्लंघन किया गया. द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, KPHB इंस्पेक्टर एस राजशेखर रेड्डी ने पुष्टि की कि आयोजकों ने कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहले से अनुमति नहीं ली थी.

Hyderabad Fans Frustration & Desperation

Scary & disturbing visuals coming out from the #TheRajaSaab song launch #NiddhiAgerwal



Absolutely Pathetic Behaviour !



पुलिस के अनुसार, 'मॉल मैनेजमेंट और इवेंट ऑर्गनाइज़र के खिलाफ बिना इजाज़त प्रोग्राम करने के लिए केस दर्ज किया जा रहा है.' खबरों के मुताबिक, पुलिस ने भीड़ कंट्रोल और सुरक्षा इंतज़ामों में कमियों का पता लगाने और ज़िम्मेदारी तय करने के लिए जांच शुरू कर दी है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के होने के बावजूद निधि को फैंस ने घेर लिया. हालात तब और खराब हो गए जब लोग उनकी गाड़ी के और करीब आने लगे, जिससे उन्हें कार में घुसने में दिक्कत हुई.

कई तनाव भरे पलों के बाद, एक्ट्रेस आखिरकार कार के अंदर जाने में कामयाब हो गईं, और इस अनुभव से वह साफ तौर पर घबराई हुई लग रही थीं. क्लिप में, कार के अंदर जाने के बाद उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'हे भगवान. यह सब क्या था?'

गौरतलब है कि अभी तक न तो निधि और न ही 'द राजा साब' के मेकर्स ने इस घटना के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है.

बता दें कि निधि ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ के साथ 'मुन्ना माइकल' से की थी, जिसके बाद वह साउथ सिनेमा में चली गईं, जहां उन्होंने 'आईस्मार्ट शंकर', 'ईश्वरन' और 'हरि हारा वीरा मल्लू' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई.