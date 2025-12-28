'धुरंधर' के शोर के बीच यश का 'टॉक्सिक' धमाका, सामने आया हुमा कुरैशी का खौफनाक 'एलिजाबेथ' लुक

हुमायूं के बेटे पर सुरक्षाकर्मी को पीटने का आरोप, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का बेटा गिरफ्तार, हुमायूं के बेटे पर गाली-गलौज करने का भी आरोप, मुर्शिदाबाद-हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने हुमायूं के घर से CCTV फुटेज बरामद की | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम
एंटरटेनमेंट
Toxic Huma Qureshi First Look: यश की आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' से हुमा कुरैशी का रहस्यमयी फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. वे फिल्म में 'एलिजाबेथ' का जटिल और प्रभावशाली किरदार निभाती नजर आएंगी.
Toxic Huma Qureshi First Look: कन्नड़ सुपरस्टार यश की अगली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है. 'KGF' की अपार सफलता के बाद यश इस नए प्रोजेक्ट के साथ पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. अब मेकर्स ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हुमा कुरैशी का पहला लुक साझा कर फिल्म के प्रति उत्सुकता को और बढ़ा दिया है.
फिल्म 'टॉक्सिक' में हुमा कुरैशी 'एलिजाबेथ' नाम का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं. जारी किए गए फर्स्ट लुक में हुमा बेहद गंभीर और रहस्यमयी नजर आ रही हैं. उनके लुक की बारीकियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका किरदार कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आएगा.
फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास ने हुमा के चयन पर बात करते हुए कहा कि एलिजाबेथ का किरदार निभाना कोई आसान काम नहीं था. इसके लिए उन्हें एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश थी जिसमें गहराई और स्क्रीन पर एक मजबूत मौजूदगी हो. गीतू के अनुसार, "हुमा में वह स्वाभाविक ठहराव और तीव्रता है, जो इस जटिल भूमिका के लिए अनिवार्य थी. यह फिल्म हुमा के करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी."
'टॉक्सिक' को मुख्य रूप से कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में शूट किया गया है. पैन-इंडिया अपील को देखते हुए इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी डब किया जाएगा. यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
