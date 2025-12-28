FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हुमायूं के बेटे पर सुरक्षाकर्मी को पीटने का आरोप, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का बेटा गिरफ्तार, हुमायूं के बेटे पर गाली-गलौज करने का भी आरोप, मुर्शिदाबाद-हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने हुमायूं के घर से CCTV फुटेज बरामद की | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'धुरंधर' के शोर के बीच यश का 'टॉक्सिक' धमाका, सामने आया हुमा कुरैशी का खौफनाक 'एलिजाबेथ' लुक

'धुरंधर' के शोर के बीच यश का 'टॉक्सिक' धमाका, सामने आया हुमा कुरैशी का खौफनाक 'एलिजाबेथ' लुक

ICAI ने बदली CA इंटरमीडिएट एग्जाम के पेपर 5 की तारीख, यहां चेक करें रिवाइज्ड शेड्यूल

ICAI ने बदली CA इंटरमीडिएट एग्जाम के पेपर 5 की तारीख, यहां चेक करें रिवाइज्ड शेड्यूल

Naagin 7 Update: प्रियंका चाहर चौधरी का होगा नई दुश्मन से सामना, 'इच्छाधारी ड्रैगन' बन ये पॉपुलर एक्ट्रेस मचाएगी शो में तहलका

Naagin 7 Update: प्रियंका चाहर चौधरी का होगा नई दुश्मन से सामना, 'इच्छाधारी ड्रैगन' बन ये पॉपुलर एक्ट्रेस मचाएगी शो में तहलका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा

2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर

2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'धुरंधर' के शोर के बीच यश का 'टॉक्सिक' धमाका, सामने आया हुमा कुरैशी का खौफनाक 'एलिजाबेथ' लुक

Toxic Huma Qureshi First Look: यश की आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' से हुमा कुरैशी का रहस्यमयी फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. वे फिल्म में 'एलिजाबेथ' का जटिल और प्रभावशाली किरदार निभाती नजर आएंगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 28, 2025, 02:39 PM IST

'धुरंधर' के शोर के बीच यश का 'टॉक्सिक' धमाका, सामने आया हुमा कुरैशी का खौफनाक 'एलिजाबेथ' लुक
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Toxic Huma Qureshi First Look: कन्नड़ सुपरस्टार यश की अगली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है. 'KGF' की अपार सफलता के बाद यश इस नए प्रोजेक्ट के साथ पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. अब मेकर्स ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हुमा कुरैशी का पहला लुक साझा कर फिल्म के प्रति उत्सुकता को और बढ़ा दिया है.

एलिजाबेथ के रूप में हुमा का रहस्यमयी अवतार

फिल्म 'टॉक्सिक' में हुमा कुरैशी 'एलिजाबेथ' नाम का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं. जारी किए गए फर्स्ट लुक में हुमा बेहद गंभीर और रहस्यमयी नजर आ रही हैं. उनके लुक की बारीकियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका किरदार कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आएगा.

निर्देशक गीतू मोहनदास का विजन

फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास ने हुमा के चयन पर बात करते हुए कहा कि एलिजाबेथ का किरदार निभाना कोई आसान काम नहीं था. इसके लिए उन्हें एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश थी जिसमें गहराई और स्क्रीन पर एक मजबूत मौजूदगी हो. गीतू के अनुसार, "हुमा में वह स्वाभाविक ठहराव और तीव्रता है, जो इस जटिल भूमिका के लिए अनिवार्य थी. यह फिल्म हुमा के करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी."

कब होगी रिलीज?

'टॉक्सिक' को मुख्य रूप से कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में शूट किया गया है. पैन-इंडिया अपील को देखते हुए इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी डब किया जाएगा. यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा
2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर
2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर
किस समुद्र को कहा जाता है King of Ocean? जानें क्या है इसके Ring of Fire का रहस्य
किस समुद्र को कहा जाता है King of Ocean? जानें क्या है इसके Ring of Fire का रहस्य
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त  
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
MORE
Advertisement