Hrithik Roshan Divorce: सुजैन खान ने ऋतिक रोशन से लिए थे 400 करोड़? बहन फराह अली खान ने 12 साल बाद खोली पोल

ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक के 12 साल बाद उनकी 400 करोड़ की एलिमनी वाली अफवाहों का सच सामने आया है. बहन फराह अली खान ने इन्हें खारिज किया.

बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ों में शुमार ऋतिक रोशन और सुजैन खान का साल 2014 में हुआ तलाक आज भी चर्चा का विषय बना रहता है. इस सेपरेशन के साथ ही एक दावा लंबे समय से सुर्खियों में है कि सुजैन ने ऋतिक रोशन से 400 करोड़ रुपये की एलिमनी ली थी. हालांकि, अब सुजैन की बहन फराह अली खान ने वर्षों से चली आ रही इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

क्या था 400 करोड़ का वह दावा?

तलाक के बाद से ही सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में यह बात बार-बार दोहराई जाती रही कि सुजैन ने एक मोटी रकम ली थी. यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि हर कोई हैरान था. हैरानी की बात यह है कि कभी भी किसी कोर्ट दस्तावेज या दोनों कलाकारों की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं हुई थी.

फराह अली खान ने बताया सच

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फराह अली खान ने इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि तलाक के बाद सुजैन ने ऋतिक से कोई एलिमनी नहीं मांगी थी और न ही ऐसी कोई राशि ली गई थी. फराह ने इस बात पर जोर दिया कि ऋतिक और सुजैन ने अपने अलगाव के फैसले को बेहद परिपक्वता और गरिमा के साथ संभाला है. उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें.

बच्चों के लिए बने रहे एक अच्छे साथी

साल 2000 में शादी के बंधन में बंधने वाले ऋतिक और सुजैन 2014 में अलग हो गए थे. तलाक के बावजूद, दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक मिसाल पेश की है. वे अक्सर पारिवारिक आयोजनों में एक-दूसरे का समर्थन करते दिखते हैं. आज ऋतिक रोशन अपने जीवन में सबा आजाद के साथ आगे बढ़ चुके हैं, वहीं सुजैन खान भी अर्सलान गोनी के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहती हैं. बावजूद इसके, दोनों के बीच आपसी सम्मान का रिश्ता कायम है.

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