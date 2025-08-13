ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?

Twitter
War 2 vs Coolie: 14 August 2025 को रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड की दो सबसे बड़ी फ़िल्में ऋतिक रोशन की वॉर 2 वहीं दूसरी तरफ़ साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की कुली आपस में टकराने वाली हैं..

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 13, 2025, 06:32 PM IST

War 2 vs Coolie: इस साल बॉक्स ऑफिस मूवी फैंस के लिए काफि खास होने वाला 14 August 2025 को रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड की दो सबसे बड़ी फ़िल्में ऋतिक रोशन की वॉर 2 वहीं दूसरी तरफ़ साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की कुली आपस में टकराने वाली हैं, इस मामले में इतिहास गवाह है जब भी दो बड़ी फ़िल्में आपस में टकराती है एक को काफ़ी प्रॉफिट वही दूसरे को भारी नुक़सान सहना पड़ता है. दोनों फिल्मों में जबरदस्त स्टारकास्ट, दमदार एक्शन और शानदार कहानी का वादा है, ऐसे में टक्कर दिलचस्प होने वाली है.

फिल्म में क्या है खास? 

वॉर 2 - एक्शन और थ्रील से भरी इस फिल्म का बजट 400 करोड़ है जिस पर मेकर्स ने सबसे ज्यादा खर्चा एक्टर्स की फीस और विदेशी लोकेशन पर किया है .

कुली - इस फिल्म में मसाला एंटरटेनमेंट, ड्रामा, इमोशन और फैमिली टच का तड़का है. यह फिल्म दर्शकों को पुराने जमाने की हिट फिल्मों की याद दिलाएगी, लेकिन मॉडर्न अंदाज में इसका बजट 350 करोड़ बताया जा रहा है.

फैंस में बढ़ा उत्साह

दोनों फिल्मों के टीज़र और ट्रेलर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुके हैं. फैंस अपने-अपने फेवरेट स्टार को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं. ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म रिलीज़ से पहले ही चर्चाओं का माहौल है.

बॉक्स ऑफिस का हाल

एक ही दिन रिलीज होने से टिकट खिड़की पर सीधी टक्कर तय है. दोनों फिल्मों के पास बड़ा बजट और स्टार पावर है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई कर पाती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

