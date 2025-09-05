कॉमेडी-ड्रामा-सस्पेंस से भरी है 'उफ्फ ये सियापा', लेकिन डायलॉग नहीं, यूनिक एंगल पर बनी ये फिल्म जानिए क्यों देखनी चाहिए?
Shukra Pradosh Vrat 2025: इस व्रत को करने मात्र से पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना, मिलेगा महादेव का आशीर्वाद
The Bengal Files Review : इतिहास के पन्नों में खोई हुई भूली कहानी है 'द बंगाल फाइल्स', यहां पढ़ें आज रिलीज हुई मूवी का रिव्यू
Fake IAS Story: मर्सिडीज, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर के साथ चलता था इस IAS का काफिला, हुआ खुलासा तो सन्न रह गए अधिकारी
दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात, कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से लेकर यमुना घाट के आसपास के इलाकों में स्थित घरों में घुसा पानी
Baaghi 4 Advance Booking: टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एडवांस में की धमाकेदार कमाई
अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा से मिला बड़ा झटका, आरकॉम के लोन अकाउंट को घोषित किया फ्रॉड
नेशनल टीवी पर उड़ाया मज़ाक: एक्टर फहाद ने स्वरा भास्कर को कहा “शक्ल देखी है अपनी!” पत्नी ने भी सुनाई खरी-खोटी
स्टूडेंट्स ही नहीं, सभी को अपनाने चाहिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये अनमोल विचार, जीवन को मिलेगी नई दिशा
Bigg Boss 19: बसीर बने नए कैप्टन, टास्क में अभिषेक के ड्रामे से घर में मचा हंगामा, जानें क्या हुआ है बवाल
एंटरटेनमेंट
टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म “बागी 4” ने रिलीज़ से पहले ही एडवांस बुकिंग में धमाका कर दिया है.जानें कितनी की कमाई, पहले दिन का कलेक्शन अनुमान और फिल्म से जुड़ी बड़ी अपडेट्स.
बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ लगातार कई फ्लॉप मूवी देने के बाद एक बार फिर अपनी हिट फ्रेंचाइजी बागी के चौथे पार्ट के साथ लौट रहे हैं. इस बार उनके साथ पंजाब इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सोनम बाजवा और हरनाज संधू भी नजर आने वाली हैं. ट्रेलर के मुताबिक बागी 4, 5 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त भी दिखेंगे जिससे फिल्म में डबल एक्शन देखने को मिल सकता है.
रिलीज होने से पहले ही बागी 4 ने अपने जबरदस्त ट्रेलर से दर्शकों के बीच जोरदार चर्चा बटोरी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. बागी फ्रेंचाइजी हमेशा से अपने हाई ऑक्टेन एक्शन, दमदार स्टंट्स और टाइगर श्रॉफ के शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. साजिद नाडियाडवाला की इस फिल्म में इस बार इंटरनेशनल स्टंट टीम्स के साथ काम किया गया है जिससे एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड लेवल के बनाए गए हैं.
बागी 4 ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपने एक्शन और थ्रिल से धमाल मचा दिया है. बागी 4 ने अपनी एडवांस बुकिंग में 2.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि टाइगर श्रॉफ की बागी 4 अपनी ओपनिंग डे पर 35 से 40 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक अग्निहोत्री की मूवी “द बंगाल टाइगर” का क्लैश टाइगर श्रॉफ की बागी 4 से होने वाला है लेकिन माना जा रहा है कि इस बार बॉक्स ऑफिस पर बागी 4 हर मूवी को पछाड़ देगी.
“द बंगाल फाइल्स “ के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फ़िल्म में काफ़ी मेहनत और दर्शकों की पसंद को देखते हुए बनाया है जिसके प्री- रिलीज़ से बॉक्स - ऑफिस पर 18.38
लाख रुपये तक की कलेक्शन कर ली है देखने वाली यह बात होगी कि क्या बागी 4 को पीछे छोड़ पायेगी द बंगाल फाइल्स .
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.