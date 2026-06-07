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तलाक के बाद Aamir Khan ने रीना दत्ता और किरण राव को कितनी दी थी एलिमनी? जानिए एक्स-वाइव्स संग अब कैसा है रिश्ता

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तलाक के बाद Aamir Khan ने रीना दत्ता और किरण राव को कितनी दी थी एलिमनी? जानिए एक्स-वाइव्स संग अब कैसा है रिश्ता

Aamir Khan Ex-Wives Alimony: आमिर खान ने अपनी पूर्व पत्नियों, रीना दत्ता और किरण राव को एलिमनी के तौर पर कितने करोड़ दिए थे, आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 07, 2026, 11:42 AM IST

तलाक के बाद Aamir Khan ने रीना दत्ता और किरण राव को कितनी दी थी एलिमनी? जानिए एक्स-वाइव्स संग अब कैसा है रिश्ता

Image Credit: Social media

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Aamir Khan Ex-Wives Alimony: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. अपनी पूर्व पत्नियों, रीना दत्ता और किरण राव के साथ तलाक के बाद भी आमिर का रिश्ता काफी चर्चा का विषय रहा है. लोग अक्सर यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि तलाक के बाद उन्होंने एलिमनी के तौर पर कितनी रकम दी थी.

रीना दत्ता के साथ रिश्ता और सेटलमेंट

आमिर ने 1986 में रीना दत्ता से प्रेम विवाह किया था, जो 16 साल तक चला. 2002 में आपसी सहमति से अलग होने के बाद, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रीना को करीब 50 करोड़ रुपये का एलिमनी सेटलमेंट मिला था. हालांकि, इस आंकड़े की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

किरण राव के साथ तलाक और एलिमनी

2005 में किरण राव के साथ शादी के बंधन में बंधे आमिर का यह रिश्ता 2021 में समाप्त हो गया. रीना की तरह, किरण के मामले में भी एलिमनी की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई. चर्चाओं के अनुसार, इसमें भी करोड़ों का बड़ा सेटलमेंट शामिल था, लेकिन दोनों ने कभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया.

आमिर और उनकी एक्स-वाइव्स के बीच कैसा है रिश्ता?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आमिर खान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे तलाक के बाद भी अपनी एक्स-पत्नियों के साथ एक बेहद मजबूत और दोस्ताना रिश्ता साझा करते हैं. वे अक्सर फैमिली फंक्शन और गेट-टुगेदर में साथ नजर आते हैं. यहां तक कि रीना और किरण के बीच भी अच्छी दोस्ती है. आमिर अक्सर कहते हैं कि वे दोनों आज भी उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं. यही परिपक्वता आमिर को एक अलग और सम्मानजनक पहचान देती है.

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