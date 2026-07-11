3 साल पहले हुआ निधन, फिर 'Dhamaal 4' में कैसे नजर आए सतीश कौशिक? जानें इसके पीछे का सच

'धमाल 4' में दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक को देखकर फैंस हैरान हैं. जानें कैसे मेकर्स ने अत्याधुनिक CGI और AI तकनीक का उपयोग कर सतीश कौशिक को बड़े पर्दे पर वापस लाया.

3 साल पहले हुआ निधन, फिर 'Dhamaal 4' में कैसे नजर आए दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक? जानें इसके पीछे का सच

अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों का शानदार प्रतिसाद मिल रहा है और कहानी के साथ-साथ दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज भी मिला है. फिल्म की शुरुआत में दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक को देखकर फैंस भावुक और हैरान दोनों हैं.

'बाटा भाई' बनकर 'धमाल 4' में आए दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक

सतीश कौशिक 'धमाल' फ्रेंचाइजी की फिल्म 'डबल धमाल' का हिस्सा रहे थे, जिसमें उन्होंने यादगार 'बाटा भाई' का किरदार निभाया था. 'धमाल 4' के मेकर्स ने उसी पुराने अंदाज को पर्दे पर जीवित करते हुए सतीश कौशिक को फिल्म में एक विशेष भूमिका में दिखाया है. यह फिल्म का एक भावपूर्ण हिस्सा है, जिसके जरिए मेकर्स ने दिवंगत अभिनेता को एक विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की है.

कैसे हुआ यह मुमकिन?

फैंस के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस अभिनेता का निधन मार्च 2023 में हो गया, वे पर्दे पर कैसे नजर आए? इसका उत्तर आधुनिक तकनीक में छिपा है. फिल्म के निर्देशक इंद्र कुमार और प्रोडक्शन टीम ने CGI (Computer-Generated Imagery) और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग किया है. इन उन्नत तकनीकों की मदद से सतीश कौशिक के पुराने फुटेज और डेटा का उपयोग करके उनके डिजिटल अवतार को स्क्रीन पर तैयार किया गया है, जो बिल्कुल वास्तविक लगता है.

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एक शानदार सफर का सम्मान

सतीश कौशिक बॉलीवुड के एक बहुमुखी कलाकार थे. 'मिस्टर इंडिया' में 'कैलेंडर' बनकर लोगों को हंसाने वाले सतीश ने 'तेरे नाम' और 'कागज' जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन भी किया था. मार्च 2023 में उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक महान प्रतिभा को खो दिया था. 'धमाल 4' में उनकी यह उपस्थिति उनके चाहने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.

'धमाल 4' की स्टार कास्ट

इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित 'धमाल 4' एक मल्टीस्टारर फिल्म है. इसमें अजय देवगन के अलावा संजय मिश्रा, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, ईशा गुप्ता, अंजली आनंद, रवि किशन और संजीदा शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म के अंत में पांचवीं इंस्टॉलमेंट का संकेत देकर मेकर्स ने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है.

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