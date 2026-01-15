हरियाणा का छोरा कॉमेडी किंग कैसे बना? देसी भाषा में रविंद्र का ओरिजनल कंटेंट का तड़का आया काम

कहते हैं न मेहनत और ओरिजनल चीजों की वेल्यू जरूर मिलती है. कुछ ऐसा ही हरियाणे के छोरे ने कर दिखाया है. कॉमेडी शोज में आपने बहुत कमेडियन को देखा होगा लेकिन ओरेजिनल कॉमेडियन अक्सर इंस्टाग्राम रील पर ही मिलते हैं. जहां आपको असल में कॉमेडी मिलती है. कुछ ऐसी ही कॉमेडी कर इन दिनों हरियाणा के रविंदर शर्मा.

इंस्टाग्राम पर haryanvi_vines_ पर कॉमेडी किं रविंदर शर्मा के न केवल उनकी कॉमेडी को पसंद करते है और ओरिजनल कंटेंट मिक्सिंग उनकी दमदार है. यहां लोगों को कॉमेडी का ओरिजनल तड़का मिलता है बल्कि कई बार देसी लेंग्वेज का तड़का कॉमेडी में और जान डाल देने वाला लगता है. आजकर लोगों को कॉमेडी में हरियाणवी लेंग्वेज का तड़का बेहद पसंद आ रहा है. यही वजह है कि छोटे शहरों के लोग भी रील से हिट हो रहे हैं.

रविंदर शर्मा की कॉमेडी किसी बनावटी कहानी पर नहीं, बल्कि आम ज़िंदगी के अनुभवों पर आधारित होती है. पारिवारिक माहौल, सामाजिक बातचीत और रोज़मर्रा की छोटी-छोटी घटनाओं को वे सहज अंदाज़ में हास्य का रूप देते हैं. यही कारण लोग उनकी कॉमेडी से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं और लोगों को कंटेंट देख मजा आता है.

उनकी कॉमेडी में हल्का डार्क टच ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी की भावनाएँ आहत न हों. सामाजिक सच्चाइयों को मज़ाक के माध्यम से सामने रखना उनकी खास पहचान बन चुकी है, जो उन्हें अन्य कंटेंट क्रिएटर्स से अलग करती है.

बता दें कि कुछ ही दिनों में रविंदर शर्मा के इंस्टाग्राम पर करीब 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं. ये बताता है कि अगर आप ओरिजनल कंटेंट देंगे तो आपके पास फॉलोअर्स खुद चलकर आते हैं. खास कर इन दिनों स्ट्रेस भरी लाइफ में दो पल हंसी के लिए हर कोई कॉमेडी चाहता है और उसके लिए इंस्टा रील से बेहतर लोगों को कुछ नहीं लगता.

रविंदर शर्मा जैसे क्रिएटर्स डिजिटल भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं, जहाँ छोटे शहरों और राज्यों से निकलकर प्रतिभा राष्ट्रीय पहचान बना रही है. पारंपरिक मंचों पर निर्भर हुए बिना, उन्होंने अपनी एक अलग जगह खुद बनाई है.

बता दें कि रविंद्र शर्मा अपनी एंटरटेनमेंट यात्रा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. वह एक आने वाली रीजनल हरियाणवी वेब सीरीज़ में लीड एंटरटेनमेंट कैरेक्टर का रोल निभाएंगे, जो YouTube पर रिलीज़ होगी और सभी दर्शकों के लिए मुफ़्त होगी. इस सीरीज़ को देव मिश्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका मकसद हरियाणवी संस्कृति पर आधारित, आम लोगों से जुड़ी कहानियों को डिजिटल दर्शकों तक पहुंचाना है.