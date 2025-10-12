Add DNA as a Preferred Source
मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला

Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो

Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु 

NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला

दिवाली पर इस कंपनी ने दिया 9 दिन की छुट्टी का तोहफा, कर्मचारी बोले- 'ऐसा बॉस सबको मिले'

Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या होता है? जानें फायदे

Housefull 5 on TV: अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर के मौके पर, स्टार्स ने एक चैट में हिस्सा लिया. इसमें 'हाउसफुल 6' के लिए हॉरर-कॉमेडी, स्वर्ग-नर्क और सुपरहीरो थीम के मज़ेदार आइडिया दिए गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 12, 2025, 03:11 PM IST

'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो
Housefull 5 on TV: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म 'हाउसफुल 5' थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब टीवी स्क्रीन पर भी धमाल मचाने को तैयार है. इस मल्टी-स्टारर फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकलीन फर्नांडीज, नरगिस फाखरी और सोनम बाजवा जैसे कलाकार नज़र आए. इस फिल्म के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर से पहले, डायरेक्टर तरुण मनसुखानी ने फिल्म के स्टार्स के साथ एक मज़ेदार राउंडटेबल चैट में हिस्सा लिया.

'हाउसफुल 6' के लिए मिले धांसू आइडियाज

इस राउंडटेबल चैट में फिल्म को लेकर कई दिलचस्प खुलासे हुए, वहीं स्टार्स ने 'हाउसफुल' फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म 'हाउसफुल 6' के लिए भी मज़ेदार आइडियाज दिए. अभिनेता रितेश देशमुख ने 'हाउसफुल 6' के लिए सुझाव देते हुए कहा, "चलो, इस बार फुल-ऑन हॉरर-कॉमेडी बनाते हैं, भूत-प्रेत के साथ हंसी का तड़का." लीड एक्टर अक्षय कुमार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, "क्यों ना स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट लें? सब लोग वहां उलट-पुलट में फंस जाएं." लेकिन अभिषेक बच्चन ने तो गेम ही चेंज कर दिया. उन्होंने कहा, "इसे सुपरहीरो थीम में ले चलो. हाउसफुल गैंग सुपरपावर के साथ मस्ती करे." स्टार्स के बीच हुई यह मजेदार बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ने मचाया धमाल

बता दें कि 'हाउसफुल 5' का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर 11 अक्टूबर को रात 8 बजे हुआ है. इस फिल्म को टीवी पर देखकर भी फैंस काफी खुश हुए और उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं लिया. यह चैट और फिल्म का प्रीमियर, दोनों ही फैंस के लिए डबल एंटरटेनमेंट साबित हुए.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

