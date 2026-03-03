FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Holi Movies: बॉक्स ऑफिस पर चढ़ा होली का खुमार! ‘बच्चन पांडे’ से ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ तक; इन फिल्मों के साथ मनाएं त्योहार

रंगों और उल्लास से भरपूर होली के मौके पर इस साल दर्शकों को भले निराश होना पड़ा क्योंकि एक भी फिल्म होली के मौके पर रिलीज नहीं हो पाई. पर इससे पहले कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें होली के सीन्स दिखे हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 03, 2026, 03:40 PM IST

Holi Movies: बॉक्स ऑफिस पर चढ़ा होली का खुमार! ‘बच्चन पांडे’ से ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ तक; इन फिल्मों के साथ मनाएं त्योहार
रंगों के त्योहार होली को लेकर आम जन के साथ ही फिल्म जगत के तमाम सितारे भी उत्साहित नजर आ रहे हैं. रंगों और उल्लास से भरपूर होली के मौके पर इस साल दर्शकों को भले निराश होना पड़ा क्योंकि एक भी फिल्म होली के मौके पर रिलीज नहीं हो पाई. हालांकि, ऐसा हमेशा से नहीं रहा है, कई फिल्में होली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ औंधे मुंह गिर गईं तो कई सफलता की इबारत लिखने में सफल रहीं. ‘केसरी’ जैसी पैट्रियोटिक फिल्म से लेकर ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ जैसी रोमांटिक ड्रामा तक, इन फिल्मों ने होली के जादू को बॉक्स ऑफिस पर अलग-अलग अंदाज में बिखेरा.

तू झूठी मैं मक्कार

‘तू झूठी मैं मक्कार’ रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जो साल 2023 में आई थी और इसका निर्देशन लव रंजन ने किया है. रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली. होली के दिन रिलीज होने से इसे अच्छा फायदा मिला और यह हिट साबित हुई.

बच्चन पांडे

‘बच्चन पांडे’ एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार, कृति सेनन और जैकलीन फर्नांडीज लीड रोल में हैं. साल 2022 में आई फिल्म के काफी प्रचार के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में असफल रही और फ्लॉप साबित हुई. यह फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई. फिल्म में अरशद वारसी भी अहम किरदार में हैं.

साइना

‘साइना’ स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म है, जिसमें परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं. साल 2021 में होली के मौके पर रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास असर नहीं छोड़ पाई. भारत में इसका कलेक्शन भी कम रहा और यह पूरी तरह फ्लॉप रही.

अंग्रेजी मीडियम

इरफान खान की शानदार फिल्मों में से एक है, जिसमें करीना कपूर, राधिका मदान भी थे. साल 2020 में आई यह फिल्म ‘हिंदी मीडियम’ की अगली कड़ी नहीं, बल्कि अलग कहानी वाली फिल्म थी. होली पर रिलीज होने के कुछ दिनों बाद ही लॉकडाउन लग गया, इसलिए कमाई तो ज्यादा नहीं कर सकी, लेकिन इरफान की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया.

केसरी

पैट्रियॉटिक एक्शन फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं. सारागढ़ी की लड़ाई पर आधारित यह फिल्म होली के मौके पर साल 2019 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही.

परी

होली के मौके पर रिलीज ‘परी’ हॉरर-ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में हैं. साल 2018 में आई फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. यह औसत प्रदर्शन वाली फिल्म साबित हुई.

बद्रीनाथ की दुल्हनिया

रोमांटिक कॉमेडी ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ साल 2017 में आई थी, जिसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं. होली की छुट्टियों की वजह से यह फिल्म सुपरहिट हुई.

हिम्मतवाला

अजय देवगन और तमन्ना भाटिया स्टारर ‘हिम्मतवाला’ भी होली के मौके पर ही रिलीज हुई थी. साल 2013 में आई एक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में असफल रही और फ्लॉप हो गई.
 

