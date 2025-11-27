FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

सलमान खान के जीजा संग डेब्यू कर नहीं मिली थी सफलता, अब कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' से कमबैक रहीं ये एक्ट्रेस

कपिल शर्मा अपनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' से बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं. इसमें वह तीन धर्मों की तीन पत्नियों और अपनी असली प्रेमिका के बीच फंसते हैं. इस फिल्म में एक एक्ट्रेस 7 सालों के बाद इंडस्ट्री में कमबैक कर रही हैं. आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने सलमान खान के जीजा के साथ एक मूवी की थी, जो बहुत

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 27, 2025, 02:30 PM IST

सलमान खान के जीजा संग डेब्यू कर नहीं मिली थी सफलता, अब कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' से कमबैक रहीं ये एक्ट्रेस
कॉमेडियन-अभिनेता कपिल शर्मा अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के सीक्वल के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. इस कॉमेडी और कन्फ्यूजन से भरी फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जिसमें कपिल एक बार फिर कई शादियों के मजेदार झमेले में फंसे हुए नजर आ रहे हैं.

ट्रेलर में कॉमेडी का ट्रिपल डोज

'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर ढेर सारे ड्रामा, भ्रम और कपिल शर्मा की सिग्नेचर कॉमेडी टाइमिंग से भरपूर है. ट्रेलर से पता चलता है कि कपिल का किरदार प्यार के चक्कर में तीन बार धर्म बदलता है, लेकिन हर बार उनकी शादी किसी और लड़की से हो जाती है. इस बार वह तीन अलग-अलग धर्मों- हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन- की पत्नियों के साथ अपनी जिंदगी को संतुलित करने की कोशिश करते दिखेंगे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hira Warina (@hirawarina)

फिल्म में कॉमेडी का तूफान तब आता है जब कपिल अपनी तीन पत्नियों को एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लोर पर रखने का जोखिम उठाते हैं और इसके बावजूद अपनी असली प्रेमिका से चौथी शादी करने की योजना बनाते हैं. पुलिस भी तीन शादियां करने वाले आदमी की तलाश में है, जिससे कपिल की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं.

7 साल बाद नाम बदलकर कमबैक कर रहीं ये एक्ट्रेस 

फिल्म की लीड कास्ट में एक्ट्रेस वरीना हुसैन भी शामिल हैं, जिन्होंने 'लवयात्री' फिल्म से डेब्यू किया था. इस फिल्म के सीक्वल में वरीना ने अपना नाम बदलकर हिरा वरीना कर लिया है. सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा के साथ डेब्यू करने के बाद भी उन्हें इंडस्ट्री में खास पहचान नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद वह अब इस बड़े कॉमेडी प्रोजेक्ट से वापसी कर रही हैं.

फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hira Warina (@hirawarina)

कपिल शर्मा के अलावा, फिल्म में त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान (जो 'बिग बॉस 17' में दिखी थीं) कपिल की पत्नियों के रूप में नज़र आएंगी. उनके दोस्त की भूमिका में मनजोत सिंह हैं. इसके अलावा, दिग्गज अभिनेता असरानी, अखिलेंद्र मिश्रा, विपिन शर्मा और सुशांत सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

रिलीज डेट और निर्देशन

कॉमेडी, भ्रम और रोमांस से भरी यह फैमिली एंटरटेनर फिल्म 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है और यह वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट के तहत अब्बास-मस्तान फिल्म प्रोडक्शन के सहयोग से बनी है.

