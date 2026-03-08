FacebookTwitterYoutubeInstagram
South Cinema 2026: खान्स और कपूर भी पीछे! ये हैं साउथ के सबसे महंगे सितारे, एक फिल्म की फीस उड़ा देगी होश

तेलुगु सिनेमा के ग्लोबल विस्तार के बीच अल्लू अर्जुन ₹270 करोड़ की कमाई के साथ सबसे महंगे अभिनेता और रश्मिका मंदाना ₹13 करोड़ की फीस के साथ टॉप अभिनेत्री बन गई हैं.

Pragya Bharti

Updated : Mar 08, 2026, 03:46 PM IST

South Cinema 2026: खान्स और कपूर भी पीछे! ये हैं साउथ के सबसे महंगे सितारे, एक फिल्म की फीस उड़ा देगी होश

Rashmika Mandanna

पिछले एक दशक में भारतीय सिनेमा का केंद्र बॉलीवुड से खिसककर दक्षिण की ओर, विशेषकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा है. आज तेलुगु फिल्में केवल क्षेत्रीय मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पैन-इंडिया लेवल पर रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. साल 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, तेलुगु सितारों की फीस अब हॉलीवुड के स्तर को छूने लगी है. 

तेलुगु सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर कौन हैं?

'पुष्पा' फ्रैंचाइजी की अपार सफलता ने अल्लू अर्जुन को न केवल साउथ का, बल्कि पूरे भारत का सबसे महंगा अभिनेता बना दिया है.'पुष्पा: द राइज' और 'पुष्पा 2: द रूल' के बाद उनकी लोकप्रियता का ग्राफ सातवें आसमान पर है.
कमाई का मॉडल: अल्लू अर्जुन अब केवल फिक्स्ड फीस नहीं लेते, बल्कि 'प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल' पर काम करते हैं.
फीस की जानकारी: रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'पुष्पा 2' की ऐतिहासिक सफलता (1000 करोड़ से अधिक का कलेक्शन) के बाद उन्होंने फिल्म के मुनाफे का लगभग 27% हिस्सा लिया, जो करीब ₹270 करोड़ बैठता है. 2026 में उनकी प्रति फिल्म ब्रांड वैल्यू ₹200-300 करोड़ के बीच आंकी जा रही है.
आगामी प्रोजेक्ट्स: वह जल्द ही एटली कुमार के निर्देशन में 'AA22' (दीपिका पादुकोण के साथ) और अपनी सबसे बड़ी फिल्म 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' में नजर आएंगे.

सबसे महंगी अभिनेत्री कौन हैं?

अभिनेत्रियों की बात करें तो रश्मिका मंदाना ने अपनी बैक-टू-बैक ब्लॉकबस्टर फिल्मों— 'एनिमल', 'पुष्पा 2' और 'छावा'- के दम पर टॉप स्थान हासिल कर लिया है.
फीस में इजाफा: 2026 में रश्मिका की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वह अब एक फिल्म के लिए ₹10 करोड़ से ₹13 करोड़ तक चार्ज कर रही हैं.
खास बात: दिलचस्प बात यह है कि व्यावसायिक फिल्मों में करोड़ों वसूलने वाली रश्मिका ने अपनी फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के लिए कोई फीस नहीं ली थी, जो उनके कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है.
आगामी फिल्में: रश्मिका आने वाले समय में 'पुष्पा 3', 'रणबाली' और 'मायसा' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहेंगी.

साउथ इंडियन सिनेमा का गोल्डन एरा

साउथ इंडियन सिनेमा का यह 'गोल्डन एरा' दर्शाता है कि अब दर्शक केवल बड़े नाम नहीं, बल्कि दमदार कंटेंट और लार्जर दैन लाइफ सिनेमा को पसंद कर रहे हैं. अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जैसे सितारों की बढ़ती फीस इस बात का सबूत है कि तेलुगु सिनेमा अब भारतीय फिल्म जगत का असली 'पावरहाउस' बन चुका है. 

