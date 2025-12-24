50 के दशक की वो सबसे महंगी हसीना, जिनकी फीस चुकाने में खर्च हो जाता था फिल्म का आधा बजट

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जम्मू में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, पाक ड्रोन नशा तस्कर मॉड्यूल का सरगना सिराज दीन गिरफ्तार, नशीले पदार्थ और 3 पिस्टल राउंड बरामद | बिहारः जेडीयू का तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप, पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने DGP को लिखी चिट्ठी- तेजस्वी हिस्ट्रीशीटर रमीज खान के साथ विदेश गए, रमीज खान पर 28 आपराधिक केस और 1 लाख का इनाम | जम्मू-पंजाब सीमा पर सुरक्षाबलों का अलर्ट, लश्कर के 3 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं, सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षाबलों की तैनाती

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा, आनंद विहार, नई दिल्ली समेत ये हैं लिस्ट में शामिल

दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा, आनंद विहार, नई दिल्ली समेत ये हैं लिस्ट में शामिल

IIM CAT Result 2025: आज इतने बजे तक जारी होगा कैट का रिजल्ट, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

IIM CAT Result 2025: आज इतने बजे तक जारी होगा कैट का रिजल्ट, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता

सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Biggest Bollywood movies 2026: 2026 में गर्दा उड़ाने वाली हैं ये 7 फिल्में... एक का तो बजट ही है 835 करोड़ रुपये

Biggest Bollywood movies 2026: 2026 में गर्दा उड़ाने वाली हैं ये 7 फिल्में... एक का तो बजट ही है 835 करोड़ रुपये

Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce

इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce

Dangerous Places: पृथ्वी पर वो 3 स्थान कहां हैं जहां से कोई जिंदा नहीं लौटा, भारत में भी है एक जगह

पृथ्वी पर वो 3 स्थान कहां हैं जहां जो भी गया फिर कभी नहीं लौटा, भारत में भी है एक जगह

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

50 के दशक की वो सबसे महंगी हसीना, जिनकी फीस चुकाने में खर्च हो जाता था फिल्म का आधा बजट

गोल्डन एरा की पी. भानुमती सबसे महंगी अभिनेत्री थीं. उनकी फीस एक पूरी फिल्म की बजट की आधी होती थी. बहुमुखी प्रतिभा की धनी भानुमती अपने बेबाक अंदाज और कड़क अनुशासन के लिए मशहूर थीं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 24, 2025, 11:36 AM IST

50 के दशक की वो सबसे महंगी हसीना, जिनकी फीस चुकाने में खर्च हो जाता था फिल्म का आधा बजट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1940 और 50 का दशक पुरुष प्रधान माना जाता था, लेकिन उस दौर में भी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसने अपने दम पर सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया. दरअसल, हम बात कर रहे हैं- पी. भानुमती (P. Bhanumathi Ramakrishna) की, जिन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली 'महिला सुपरस्टार' कहा जाता है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस अभिनेत्री को फीस देने में एक फिल्म का आधा बजट चला जाता था. 

फिल्म के बजट का आधा हिस्सा थी उनकी फीस

पी. भानुमती अपने दौर की सबसे महंगी अभिनेत्री थीं. कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता और मांग इतनी अधिक थी कि उनकी एक फिल्म की फीस उस समय के फिल्म बजट का लगभग आधा हिस्सा हुआ करती थी. निर्माता उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे क्योंकि फिल्म में उनका होना ही सफलता की गारंटी माना जाता था.

बहुमुखी प्रतिभा की थी पी. भानुमती

भानुमती केवल एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि वे एक 'वन वुमन आर्मी' थीं. वे एक शानदार अभिनेत्री होने के साथ-साथ पार्श्व गायिका, संगीत निर्देशक, फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखिका और गीतकार भी थीं. उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

'एटिट्यूड' और कड़क अनुशासन

फिल्म जगत में उनका 'एटिट्यूड' काफी चर्चा में रहता था. वे अपने समय की बहुत पाबंद थीं और सेट पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती थीं. वे अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करती थीं और किसी भी बड़े से बड़े स्टार या निर्देशक के सामने झुकना उनकी फितरत में नहीं था. यही कारण था कि कई लोग उन्हें 'अहंकारी' कहते थे, जबकि असल में वह उनकी सादगी और पेशेवर ईमानदारी थी.

लेखन और निर्देशन में भी मारी बाजी

भानुमती ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया. उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि कई सफल फिल्मों का निर्देशन भी किया. वे अपनी कहानियों में महिलाओं को सशक्त और स्वतंत्र रूप में पेश करने के लिए जानी जाती थीं. उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें पद्म भूषण और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.
फिल्म 'मिसम्मा' से जुड़ा उनका एक किस्सा बहुत मशहूर है. कहा जाता है कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए एक बड़ी फिल्म छोड़ दी थी, जिसके बाद वह रोल सावित्री को मिला. भानुमती का मानना था कि काम से बड़ा कलाकार का स्वाभिमान होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Biggest Bollywood movies 2026: 2026 में गर्दा उड़ाने वाली हैं ये 7 फिल्में... एक का तो बजट ही है 835 करोड़ रुपये
Biggest Bollywood movies 2026: 2026 में गर्दा उड़ाने वाली हैं ये 7 फिल्में... एक का तो बजट ही है 835 करोड़ रुपये
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Dangerous Places: पृथ्वी पर वो 3 स्थान कहां हैं जहां से कोई जिंदा नहीं लौटा, भारत में भी है एक जगह
पृथ्वी पर वो 3 स्थान कहां हैं जहां जो भी गया फिर कभी नहीं लौटा, भारत में भी है एक जगह
दुनिया के वो 10 देश जहां शराब पीना तो क्या नाम लेना भी है अपराध, सीधे होती है जेल
दुनिया के वो 10 देश जहां शराब पीना तो क्या नाम लेना भी है अपराध, सीधे होती है जेल
क्या आपको भी हर समय आता है गुस्सा औन गायब रहती हैं नींद, जानिए इसकी वजह और क्यों है ये खतरनाक
क्या आपको भी हर समय आता है गुस्सा औन गायब रहती हैं नींद, जानिए इसकी वजह और क्यों है ये खतरनाक
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
Zodiac Sign: इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा
इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा
Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
Rashifal 23 December 2025: आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Numerology: सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल
सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल
MORE
Advertisement