50 के दशक की वो सबसे महंगी हसीना, जिनकी फीस चुकाने में खर्च हो जाता था फिल्म का आधा बजट

गोल्डन एरा की पी. भानुमती सबसे महंगी अभिनेत्री थीं. उनकी फीस एक पूरी फिल्म की बजट की आधी होती थी. बहुमुखी प्रतिभा की धनी भानुमती अपने बेबाक अंदाज और कड़क अनुशासन के लिए मशहूर थीं.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1940 और 50 का दशक पुरुष प्रधान माना जाता था, लेकिन उस दौर में भी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसने अपने दम पर सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया. दरअसल, हम बात कर रहे हैं- पी. भानुमती (P. Bhanumathi Ramakrishna) की, जिन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली 'महिला सुपरस्टार' कहा जाता है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस अभिनेत्री को फीस देने में एक फिल्म का आधा बजट चला जाता था.

फिल्म के बजट का आधा हिस्सा थी उनकी फीस

पी. भानुमती अपने दौर की सबसे महंगी अभिनेत्री थीं. कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता और मांग इतनी अधिक थी कि उनकी एक फिल्म की फीस उस समय के फिल्म बजट का लगभग आधा हिस्सा हुआ करती थी. निर्माता उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे क्योंकि फिल्म में उनका होना ही सफलता की गारंटी माना जाता था.

बहुमुखी प्रतिभा की थी पी. भानुमती

भानुमती केवल एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि वे एक 'वन वुमन आर्मी' थीं. वे एक शानदार अभिनेत्री होने के साथ-साथ पार्श्व गायिका, संगीत निर्देशक, फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखिका और गीतकार भी थीं. उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

'एटिट्यूड' और कड़क अनुशासन

फिल्म जगत में उनका 'एटिट्यूड' काफी चर्चा में रहता था. वे अपने समय की बहुत पाबंद थीं और सेट पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती थीं. वे अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करती थीं और किसी भी बड़े से बड़े स्टार या निर्देशक के सामने झुकना उनकी फितरत में नहीं था. यही कारण था कि कई लोग उन्हें 'अहंकारी' कहते थे, जबकि असल में वह उनकी सादगी और पेशेवर ईमानदारी थी.

लेखन और निर्देशन में भी मारी बाजी

भानुमती ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया. उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि कई सफल फिल्मों का निर्देशन भी किया. वे अपनी कहानियों में महिलाओं को सशक्त और स्वतंत्र रूप में पेश करने के लिए जानी जाती थीं. उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें पद्म भूषण और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

फिल्म 'मिसम्मा' से जुड़ा उनका एक किस्सा बहुत मशहूर है. कहा जाता है कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए एक बड़ी फिल्म छोड़ दी थी, जिसके बाद वह रोल सावित्री को मिला. भानुमती का मानना था कि काम से बड़ा कलाकार का स्वाभिमान होता है.

