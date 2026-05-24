Hera Pheri 3 में नहीं दिखेंगे बाबू भैया, परेश रावल ने एडवांस फीस भी कर दी वापस? जानें क्या है पूरा मामला

परेश रावल के 'हेरा फेरी 3' छोड़ने की खबरों ने फैंस को निराश कर दिया है. बताया जा रहा है कि भुगतान की शर्तों और फीस देरी से मिलने के चलते उन्होंने एडवांस राशि वापस कर दी है.

हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'हेरा फेरी' एक बार फिर विवादों के घेरे में है. लंबे इंतजार के बाद जब तीसरे भाग की घोषणा हुई थी, तो फैंस बेहद उत्साहित थे. लेकिन अब परेश रावल के फिल्म से बाहर होने की खबरों ने इस उत्साह को चिंता में बदल दिया है.

भुगतान की शर्तों पर असहमति

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परेश रावल और फिल्म के मेकर्स के बीच मुख्य विवाद फीस के भुगतान के तरीके को लेकर है. अभिनेता की कुल फीस 15 करोड़ रुपये तय की गई थी, जिसमें से अधिकांश राशि फिल्म रिलीज के एक महीने बाद दी जानी थी. चूँकि फिल्म की शूटिंग में अभी समय है, इसका अर्थ यह होता कि अपनी पूरी फीस पाने के लिए परेश रावल को लगभग दो साल का लंबा इंतजार करना पड़ता.

एडवांस राशि वापस की

कहा जा रहा है कि भुगतान की इसी शर्तों से असंतुष्ट होकर परेश रावल ने अपनी एडवांस फीस 15% ब्याज के साथ निर्माताओं को वापस कर दी है. हालाँकि, अभी तक न तो प्रोडक्शन हाउस की ओर से और न ही अभिनेता की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन यह कदम फिल्म के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है.

क्या भविष्य में बनेगी यह फिल्म?

हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार ने भी एक इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि 'हेरा फेरी 3' का काम फिलहाल रुका हुआ है. अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि फिल्म को पटरी पर लाने के लिए अभी काफी मशक्कत की जरूरत है. 'हेरा फेरी' और 'फिर हेरा फेरी' में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी ने जो जादू बिखेरा था, उसे दोहराना निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है. फैंस अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि मेकर्स और कलाकार किसी तरह आपसी सहमति पर पहुंचें ताकि उनके चहेते बाबूराव पर्दे पर वापसी कर सकें.

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