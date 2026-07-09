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धर्मेंद्र की याद में चैरिटी कॉन्सर्ट करेंगी हेमा मालिनी, जानें कब-कहां होगा आयोजन और क्या है टिकट का दाम?

Dharmendra Charity Concert: हेमा मालिनी जुलाई के महीने में ही धर्मेंद्र की याद में एक भव्य चैरिटी कॉन्सर्ट कर रही हैं. इस कंस्ट दिग्गज सितारे होंगे शामिल.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 09, 2026, 08:18 AM IST

धर्मेंद्र की याद में चैरिटी कॉन्सर्ट करेंगी हेमा मालिनी, जानें कब-कहां होगा आयोजन और क्या है टिकट का दाम?

Image Credit: AI

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Dharmendra Charity Concert: बॉलीवुड की ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी अपने शानदार 60 वर्षों के फिल्मी सफर यानी डायमंड जुबली का जश्न एक बेहद खास अंदाज में मना रही हैं. वह अपनी इस उपलब्धि को लेजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र को समर्पित कर रही हैं. इस उद्देश्य के साथ मुंबई में एक भव्य चैरिटी कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाने वाला है, जो एक यादगार शाम बनने वाली है.

कब और कहां होगा चैरिटी कंसर्ट? 

यह चैरिटी कंसर्ट 10 जुलाई, 2026 को शाम 6 बजे से मुंबई के सायन स्थित प्रतिष्ठित श्री शनमुखानंद हॉल में आयोजित होगी. इस शो में हेमा मालिनी के सदाबहार गीतों को 15-पीस का लाइव ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुत करेगा, जो दर्शकों को एक जादुई अनुभव प्रदान करेगा.

टिकटों की बुकिंग और कीमत

यदि आप इस ऐतिहासिक शाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो टिकट्स अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ‘बुकमायशो’ पर उपलब्ध हैं. टिकटों की कीमतें आपकी सीटिंग के आधार पर तय की गई हैं:
शुरुआती कीमत: 1,999 रुपये.
अन्य कैटेगरी: 2,999 रुपये और 4,999 रुपये.
शो के प्रति फैंस का उत्साह इतना अधिक है कि टिकट तेजी से बुक हो रहे हैं.

चैरिटी और सम्मान की पहल

हेमा मालिनी ने इस इवेंट को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा है. इस कॉन्सर्ट के माध्यम से होने वाली टिकट बिक्री से 10 लाख रुपये की राशि धर्मेंद्र के नाम पर ‘सिंटा’ और ‘एफडब्ल्यूआईसीई’ (FWICE) जैसी फिल्म एसोसिएशनों को दान की जाएगी.
इस इवेंट को आरजे अनिरुद्ध चावला होस्ट और प्रोड्यूस कर रहे हैं. मंच पर अनूप जलोटा, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले और अनु मलिक जैसे दिग्गज कलाकार अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे.

ये भी पढ़ें- Dharmendra ने निधन से पहले क्या कहा था? 7 महीने बाद हेमा मालिनी का बड़ा खुलासा, बताया क्या थी आखिरी इच्छा!

चैरिटी कंसर्ट में क्या होगा खास?

म्यूजिकल परफॉर्मेंस के अलावा, हेमा मालिनी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे ‘शोले’, ‘सीता और गीता’ और ‘जॉनी मेरा नाम’ के अनसुने किस्से साझा करेंगी. साथ ही, वे जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश रोशन और जावेद अख्तर जैसे सिनेमा के दिग्गज कलाकारों को सम्मानित भी करेंगी.

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