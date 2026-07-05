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Hema Malini Nickname: हेमा मालिनी कैसे बनीं बॉलीवुड की सदाबहार 'ड्रीम गर्ल'? अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा

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Hema Malini Nickname: हेमा मालिनी कैसे बनीं बॉलीवुड की सदाबहार 'ड्रीम गर्ल'? अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा

Hema Malini Iconic Title: क्या आप जानते हैं हेमा मालिनी को 'ड्रीम गर्ल' का खिताब कैसे मिला? जानिए बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री के इस दिलचस्प सफर की अनसुनी और रोमांचक कहानी यहां.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 05, 2026, 11:30 PM IST

Hema Malini Nickname: हेमा मालिनी कैसे बनीं बॉलीवुड की सदाबहार 'ड्रीम गर्ल'? अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा

Image Credit: AI

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Hema Malini Iconic Title: बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी आज भी अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए लाखों लोगों के दिलों पर राज करती हैं. फैंस अक्सर मानते हैं कि उन्हें यह उपनाम 1977 की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' से मिला, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है.

करियर की शुरुआत से पहले मिली पहचान

हेमा मालिनी को यह जादुई पहचान बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही मिल गई थी. जब उनकी पहली हिंदी फिल्म 'सपनों का सौदागर' रिलीज होने वाली थी, तब निर्माता बी. आनंदस्वामी ने एक शानदार प्रमोशन रणनीति अपनाई. उन्होंने पूरे शहर में होर्डिंग्स लगवा दिए जिस पर लिखा था- "ड्रीम गर्ल कमिंग टू टाउन".

कपिल शर्मा के शो में हेमा मालिनी ने खुद इस किस्से का खुलासा करते हुए बताया कि उस समय उन विज्ञापनों में उनका नाम कहीं नहीं था. जब उन्होंने निर्माता से पूछा कि उनका नाम क्यों नहीं है, तो निर्माता ने जवाब दिया कि पहले 'ड्रीम गर्ल' नाम को लोगों के बीच मशहूर करना है और फिर उनका नाम सामने लाना है. निर्माता की यह दूरदर्शी सोच बिल्कुल सही साबित हुई और वे मशहूर हो गईं.

'सपनों का सौदागर' से बॉलीवुड में एंट्री

साल 1968 में रिलीज हुई 'सपनों का सौदागर' हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म थी. इस फिल्म में वे राज कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ नजर आईं. फिल्म की सफलता और उस अनोखे प्रमोशन के साथ हेमा मालिनी का बॉलीवुड में आगमन शानदार रहा.

ये भी पढ़ें- Dharmendra से पहले Hema Malini का इस एक्टर से था 'Affair', इसलिए बसते-बसते रह गया था घर...

'ड्रीम गर्ल' फिल्म की दिलचस्प कहानी

नवाजे जाने के लगभग नौ साल बाद, 1977 में हेमा मालिनी ने 'ड्रीम गर्ल' नाम की एक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई. प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्र और अशोक कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे. इस फिल्म की खासियत यह थी कि हेमा मालिनी ने इसमें सपना, पद्मा, चंपाबाई, ड्रीम गर्ल और राजकुमारी के रूप में पांच अलग-अलग किरदार निभाए थे.
आज दशकों बाद भी, 'ड्रीम गर्ल' नाम हेमा मालिनी की शख्सियत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है.

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