अब फिल्मों में क्यों नजर नहीं आतीं Hema Malini? 'ड्रीम गर्ल' ने खुद बताई असली वजह, आखिर क्या है एक्ट्रेस की मजबूरी?

Why Hema Malini Stopped Acting: बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने फिल्मों से दूरी बनाने की असली वजह बताई है. जानिए क्यों हेमा मालिनी को आज के दौर की फिल्ममेकिंग में ढलना मुश्किल लग रहा है.

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा और 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी लंबे अरसे से बड़े पर्दे से गायब हैं. उनकी अनुपस्थिति को लेकर फैंस हमेशा उत्सुक रहते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने खुद इस बात का खुलासा किया कि आखिर उन्होंने फिल्मों से दूरी क्यों बनाई है.

आज के दौर में ढलना मुश्किल

हेमा मालिनी ने बताया कि आज के समय में फिल्म बनाने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है. उनके अनुसार, वर्तमान दौर की फिल्मों के मिजाज और काम करने के तरीके के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है. यही कारण है कि उन्होंने बतौर अभिनेत्री फिल्मों से किनारा कर लिया है.

सुनहरे दौर को किया याद

अपने करियर को याद करते हुए हेमा मालिनी ने खुद को बेहद खुशकिस्मत बताया. साल 1968 में 'सपनों का सौदागर' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हेमा ने अपने करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया है. उन्होंने कहा, 'उस समय महिला-केंद्रित फिल्मों का दौर था, जिसमें मुझे सीता और गीता, खुशबू जैसी यादगार फिल्मों में काम करने का मौका मिला.'

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करियर और राजनीति का सफर

हेमा मालिनी आखिरी बार साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'शिमला मिर्ची' में नजर आई थीं. 'शोले', 'बागवान' और 'सत्ते पे सत्ता' जैसी कालजयी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया है. फिल्मों से दूरी बनाने के बाद, हेमा मालिनी वर्तमान में राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं. साल 2024 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर मथुरा से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक सक्रियता को साबित किया है.

आज हेमा मालिनी का ध्यान पूरी तरह से अपने संसदीय क्षेत्र और सामाजिक कार्यों पर केंद्रित है, जिसके चलते फिलहाल उनकी बड़े पर्दे पर वापसी की कोई योजना नहीं है.

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