FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अब फिल्मों में क्यों नजर नहीं आतीं Hema Malini? 'ड्रीम गर्ल' ने खुद बताई असली वजह, आखिर क्या है एक्ट्रेस की मजबूरी?

अब फिल्मों में क्यों नजर नहीं आतीं Hema Malini? 'ड्रीम गर्ल' ने खुद बताई असली वजह, आखिर क्या है एक्ट्रेस की मजबूरी?

सोना या चांदी- इस समय किसे खरीदना होगा फायदेमंद का सौदा और किसके लिए इंतजार करें एक्सपर्ट से जानें

सोना या चांदी- इस समय किसे खरीदना होगा फायदेमंद का सौदा और किसके लिए इंतजार करें एक्सपर्ट से जानें

'पांड्या स्टोर' एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार: क्यों लगा 16 साल की लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप? जानिए पूरा मामला

'पांड्या स्टोर' एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार: क्यों लगा 16 साल की लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप? जानिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

अब फिल्मों में क्यों नजर नहीं आतीं Hema Malini? 'ड्रीम गर्ल' ने खुद बताई असली वजह, आखिर क्या है एक्ट्रेस की मजबूरी?

Why Hema Malini Stopped Acting: बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने फिल्मों से दूरी बनाने की असली वजह बताई है. जानिए क्यों हेमा मालिनी को आज के दौर की फिल्ममेकिंग में ढलना मुश्किल लग रहा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 12, 2026, 08:18 AM IST

अब फिल्मों में क्यों नजर नहीं आतीं Hema Malini? 'ड्रीम गर्ल' ने खुद बताई असली वजह, आखिर क्या है एक्ट्रेस की मजबूरी?

Image credit: IMDb

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा और 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी लंबे अरसे से बड़े पर्दे से गायब हैं. उनकी अनुपस्थिति को लेकर फैंस हमेशा उत्सुक रहते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने खुद इस बात का खुलासा किया कि आखिर उन्होंने फिल्मों से दूरी क्यों बनाई है.

आज के दौर में ढलना मुश्किल

हेमा मालिनी ने बताया कि आज के समय में फिल्म बनाने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है. उनके अनुसार, वर्तमान दौर की फिल्मों के मिजाज और काम करने के तरीके के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है. यही कारण है कि उन्होंने बतौर अभिनेत्री फिल्मों से किनारा कर लिया है.

सुनहरे दौर को किया याद

अपने करियर को याद करते हुए हेमा मालिनी ने खुद को बेहद खुशकिस्मत बताया. साल 1968 में 'सपनों का सौदागर' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हेमा ने अपने करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया है. उन्होंने कहा, 'उस समय महिला-केंद्रित फिल्मों का दौर था, जिसमें मुझे सीता और गीता, खुशबू जैसी यादगार फिल्मों में काम करने का मौका मिला.'

ये भी पढ़ें- Hema Malini Nickname: हेमा मालिनी कैसे बनीं बॉलीवुड की सदाबहार 'ड्रीम गर्ल'? अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा

करियर और राजनीति का सफर

हेमा मालिनी आखिरी बार साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'शिमला मिर्ची' में नजर आई थीं. 'शोले', 'बागवान' और 'सत्ते पे सत्ता' जैसी कालजयी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया है. फिल्मों से दूरी बनाने के बाद, हेमा मालिनी वर्तमान में राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं. साल 2024 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर मथुरा से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक सक्रियता को साबित किया है.
आज हेमा मालिनी का ध्यान पूरी तरह से अपने संसदीय क्षेत्र और सामाजिक कार्यों पर केंद्रित है, जिसके चलते फिलहाल उनकी बड़े पर्दे पर वापसी की कोई योजना नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement