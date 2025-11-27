'मेरे पास उन खास पलों को फिर से..' Hema Malini को सताई धर्मेंद्र की याद, निधन के 3 दिन बाद किया इमोशनल पोस्ट

Hema Malini First Reaction After Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन पर पत्नी हेमा मालिनी ने 3 दिन बाद इमोशनल पोस्ट साझा किया. उन्होंने धरम जी को प्यारा पति, पिता, दोस्त और मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि उनके जाने से पैदा हुआ खालीपन उनकी शेष जिंदगी में हमेशा रहेगा.

Hema Malini Tweet on Dharmendra: बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके निधन के बाद उनकी दूसरी पत्नी, अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने तीन दिन बाद सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और स्पेशल नोट साझा किया. इस पोस्ट में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपनी प्यारी यादें और कुछ खास तस्वीरें भी शेयर कीं.

धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी का भावुक नोट

हेमा मालिनी ने अपने पोस्ट में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ अपने रिश्ते की गहराई को व्यक्त किया. उन्होंने लिखा- "धरम जी... वह मेरे लिए बहुत कुछ थे. प्यारे पति, हमारी दो बेटियों (ईशा और अहाना) के प्यारे पिता, दोस्त, फिलॉसफर, गाइड, कवि, और ज़रूरत के हर समय मेरे 'गो टू' इंसान. वास्तव में, वह मेरे लिए सब कुछ थे." हेमा मालिनी ने आगे बताया कि धर्मेंद्र उनके जीवन के हर अच्छे और बुरे समय में उनके साथ खड़े रहे. उन्होंने अपने आसान और दोस्ताना व्यवहार से न केवल हेमा को, बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी अपना बना लिया था.

Dharam ji❤️

He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my ‘go to’ person in all times of need - in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… pic.twitter.com/WVyncqlxK5 — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025

विनम्रता और शोहरत की तारीफ

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के फिल्मी करियर और व्यक्तित्व की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, "एक पब्लिक पर्सनैलिटी के तौर पर उनका टैलेंट, उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद उनकी विनम्रता और उनकी यूनिवर्सल अपील ने उन्हें सभी लेजेंड्स के बीच एक यूनिक आइकन के रूप में अलग बनाया. फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शोहरत और कामयाबियां हमेशा रहेंगी."

अपने व्यक्तिगत नुकसान के बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी ने अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की. उन्होंने लिखा, "मेरा अपना व्यक्तिगत नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. जो खालीपन पैदा हुआ है, वह कुछ ऐसा है जो मेरी बाकी ज़िंदगी रहेगा. सालों तक साथ रहने के बाद, मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए बहुत सारी यादें बची हैं."

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार

धर्मेंद्र का निधन सोमवार, 24 नवंबर को मुंबई के जुहू स्थित उनके घर पर हुआ था. वह लंबे समय से सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और हाल ही में अस्पताल से घर लौटे थे. अंतिम संस्कार के दौरान हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल बेहद दुखी और भावुक नजर आईं थीं. धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल परिवार ने गुरुवार (27 नवंबर) को दिवंगत आत्मा की याद में एक प्रार्थना सभा भी रखी है.

