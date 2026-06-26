हेमा मालिनी का 54 साल पुराना 'ड्रीम होम'.. लैविश इंटीरियर, तस्वीरों से भरी दीवारें; कोने-कोने में बसी है धर्मेंद्र की याद! देखें क्या-क्या है अंदर?

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी का 54 साल पुराना बंगला 'अद्वितीय' यादों का खजाना है. जानिए, कैसे अभिनेत्री ने अपने घर को धर्मेंद्र की तस्वीरों और कला से सजाया है.

फिल्मी सितारों की चकाचौंध भरी जिंदगी और उनके आलीशान घरों के बारे में हर फैन जानना चाहते हैं. इसी तरह, बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी का मुंबई स्थित बंगला है, जो 54 साल पुराना है. खास बात यह है कि यह अभिनेत्री के करियर के उतार-चढ़ाव, स्टारडम और धर्मेंद्र के साथ उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी का गवाह है. हाल ही में ईशा देओल ने अपने यूट्यूब चैनल कर्ली टेल्स पर बंगले की अनदेखी झलकियां साझा की हैं, जिसे देख आप भी कहेंगे कि इसमें धर्मेंद्र की यादों को संजो कर रखा गया है.

हेमा मालिनी ने 54 साल पहले बनवाया था ये घर

हेमा मालिनी ने जब बॉलीवुड में कदम रखा, तो उन्होंने अपनी मेहनत से नाम और शोहरत कमाई. इसी दौरान उन्होंने मुंबई में अपना यह खूबसूरत आशियाना बनाया. सालों तक बिना किसी नाम के रहने वाले इस बंगले का नामकरण उनके आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने 'अद्वितीय' रखा, जो वास्तव में इसके वैभव को परिभाषित करता है.

धर्मेंद्र की यादों से सजा घर का हर कोना

यह बंगला हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्यार की निशानी है. घर में जगह-जगह धर्मेंद्र की मौजूदगी का अहसास होता है. लिविंग रूम के सोफे पर धर्मेंद्र की तस्वीरों वाले पर्सनलाइज्ड कुशन रखे हैं, जो घर की रौनक बढ़ाते हैं. वहीं, डांस रिहर्सल वाले कमरे में धर्मेंद्र की एक बड़ी और मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी है, जिसे देखकर ईशा देओल अक्सर भावुक हो जाती हैं.

कला, संस्कृति और डांस के लिए समर्पित स्थान

हेमा मालिनी एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर हैं, जिसका असर उनके घर के इंटीरियर में साफ दिखता है. घर की दीवारों पर शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं को दर्शाती पेंटिंग्स हैं. घर में एक विशेष हॉल है जो पूरी तरह से डांस को समर्पित है. यहां लगभग 30 लोग एक साथ नृत्य का अभ्यास कर सकते हैं. यह स्थान मेडिटेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है.

दीवारों पर हेमा, ईशा और अहाना की डांस परफॉरमेंस की तस्वीरें और नटराज की मूर्तियां घर को एक सांस्कृतिक रूप देती हैं.

ऑफिस और फैमिली मेमोरीज का कोना

घर का ऑफिस रूम हेमा मालिनी के जीवन का एक पन्ना है. यहां की दीवारों पर परिवार की अनमोल तस्वीरें और फिल्मों से जुड़े यादगार लम्हे सजे हैं. यहां एक खास पेंटिंग भी है, जिसमें हेमा और धर्मेंद्र की छवि धागों (थ्रेड वर्क) से उकेरी गई है, जो इस घर के हर कोने की गहराई को दर्शाती है.

घर की बनावट और किचन की खासियत

यह 3 मंजिला बंगला बेहद सोच-समझकर बनाया गया है-

अलग फ्लोर: ईशा और अहाना के अपने अलग फ्लोर हैं, जिनका इंटीरियर उनकी पसंद के अनुसार किया गया है.

दो किचन का सेटअप: इस घर की एक दिलचस्प बात यहां के दो किचन हैं. चूंकि हेमा मालिनी शाकाहारी हैं और घर में अन्य सदस्यों के खान-पान की पसंद अलग है, इसलिए उनके लिए अलग किचन और रसोइया की व्यवस्था है.

साउथ इंडियन टच: हेमा मालिनी को पारंपरिक साउथ इंडियन भोजन बेहद पसंद है, जिसकी झलक घर के किचन और खाने के रूटीन में दिखाई देती है.

धर्मेंद्र की तस्वीरों वाले कुशन

एक कमरे में सोफे पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की तस्वीरों वाले कुशन रखे हैं. यह घर की रौनक बढ़ाने का काम कर रहे हैं. हेमा मालिनी का यह आशियाना महज ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि यह उस प्यार और मेहनत का प्रतीक है जो उन्होंने दशकों में कमाई है. ईशा देओल द्वारा साझा किए गए इस होम टूर ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है.

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