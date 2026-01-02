FacebookTwitterYoutubeInstagram
छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले छत्तीसगढ़ HC ने जमानत दी.

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

क्या सलमान खान स्टारर 'बैटल ऑफ गलवान' के सीन हुए ऑनलाइन लीक? जानें दावे के पीछे का सच 

सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ़ गलवान इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह फ़िल्म का एक सीन है. हालांकि, सच यह है कि यह एक AI-जेनरेटेड वीडियो है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 02, 2026, 05:30 PM IST

क्या सलमान खान स्टारर 'बैटल ऑफ गलवान' के सीन हुए ऑनलाइन लीक? जानें दावे के पीछे का सच 
सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. फिल्म का टीज़र कुछ दिन पहले एक्टर के जन्मदिन पर रिलीज़ हुआ था, जिसे नेटिज़न्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स हासिल हुआ था. एक बार फिर यह फिल्म सुर्खियों में आ गई है. दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसे देखकर नेटिज़न्स दावा कर रहे हैं कि यह बैटल ऑफ गलवान का एक सीन है. हालांकि, सच यह है कि यह एक AI-जेनरेटेड वीडियो है. 

वीडियो में, हम सलमान को ज़मीन पर लेटे हुए देख सकते हैं, उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं. बाद में वह उठते हैं और चीनी सैनिकों को पीटने के लिए अपने हाथों में बेसबॉल बैट लेते हैं.  वीडियो को लेकर दिलचस्प बात यह है कि यह इतना अच्छा AI वीडियो है कि दर्शकों को इसे देखते हुए यही लगेगा कि यह बैटल ऑफ गलवान का एक सीन है. 

लीक वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स 

एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'लेकिन जब यह घटना हुई थी, तब वहां बर्फ नहीं थी. लगता है यह AI जेनरेटेड है.' एक दूसरे यूज़र ने लिखा, 'प्लीज़ लोगों को इस AI जेनरेटेड बकवास से इंस्टाग्राम पर बेवकूफ बनाओ. यहांपढ़े-लिखे लोग हैं.'

कब रिलीज होगी बैटल ऑफ़ गलवान 

बैटल ऑफ़ गलवान 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज़ होने वाली है. सलमान के फ़ैंस और फ़िल्म देखने वाले इस फ़िल्म के लिए उत्साहित हैं. हालांकि, टीज़र कोई खास असर नहीं डाल पाया, और अब, हर कोई फ़िल्म के ट्रेलर का इंतज़ार कर रहा है.

क्या है बैटल ऑफ़ गलवान से जुड़ा विवाद

बैटल ऑफ़ गलवान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून, 2020 की रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई असली झड़प से प्रेरित है. टीज़र रिलीज़ होने के बाद, चीनी मीडिया ने दावा किया कि फ़िल्म तथ्यों को तोड़-मरोड़ रही है. न तो सलमान और न ही डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने इस बारे में कोई बयान दिया है.

