FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत का नया हाई-टेक जेवर एयरपोर्ट, स्मार्ट चेक-इन से लेकर प्रीमियम लाउंज और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगी ये लग्जरी सुविधाएं

भारत का नया हाई-टेक जेवर एयरपोर्ट, स्मार्ट चेक-इन से लेकर प्रीमियम लाउंज और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगी ये लग्जरी सुविधाएं

Harry Potter TV Series: आइकॉनिक किरदार के साथ वापसी कर रहे हैं हैरी पॉटर, टीजर ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें; जानें कब-कहां होगी स्ट्रीम

Harry Potter TV Series: आइकॉनिक किरदार के साथ वापसी कर रहे हैं हैरी पॉटर, टीजर ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें; जानें कब-कहां होगी स्ट्रीम

Gold Shock: इस मुस्लिम देश ने एक झटके में क्‍यों बेच डाला 60 टन सोना, वैश्विक बाजार हलचल, क्‍या है इस कंट्री का प्‍लान?

इस मुस्लिम देश ने एक झटके में क्‍यों बेच डाला 60 टन सोना, वैश्विक बाजार हलचल, क्‍या है इस कंट्री का प्‍लान?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Shukra Gochar: शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी

शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी

दुनिया के इन ताकतवर देशों के ‘असली नाम’ हैं ही नहीं, आखिर इनकी पहचान एक राजनीतिक या भौगोलिक विवरण जैसी क्यों है?

दुनिया के इन ताकतवर देशों के ‘असली नाम’ हैं ही नहीं, आखिर इनकी पहचान एक राजनीतिक या भौगोलिक विवरण जैसी क्यों है?

Business Ideas: ये 4 बिजनेस आपको गांव में ही बना देंगे मालामाल, नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए शहर

Business Ideas: ये 4 बिजनेस आपको गांव में ही बना देंगे मालामाल, नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए शहर

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Harry Potter TV Series: आइकॉनिक किरदार के साथ वापसी कर रहे हैं हैरी पॉटर, टीजर ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें; जानें कब-कहां होगी स्ट्रीम

Harry Potter TV Series Teaser Out: HBO की नई 'हैरी पॉटर' सीरीज का टीजर रिलीज हो गया है. नई स्टारकास्ट और रिलीज डेट क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं. यह शो जे.के. रोलिंग की किताबों को विस्तार से पेश करेगा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 28, 2026, 11:43 AM IST

Harry Potter TV Series: आइकॉनिक किरदार के साथ वापसी कर रहे हैं हैरी पॉटर, टीजर ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें; जानें कब-कहां होगी स्ट्रीम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Harry Potter TV Series: हॉगवर्ट्स के जादुई गलियारे एक बार फिर स्ट्रीम होने के लिए तैयार हैं. HBO ने अपनी मोस्ट अवेटेड 'Harry Potter' टीवी सीरीज का पहला टीजर जारी कर दिया है. इसके बाद से, दुनिया भर के 'पोटरहेड्स' के बीच एक्साइटमेंट का लेवल दोगुना हो गया है. यह नई सीरीज मूल किताबों पर आधारित होगी, लेकिन इस बार कहानी को पहले से कहीं ज्यादा गहराई और विवरण के साथ पर्दे पर उतारा जाएगा.

नई स्टारकास्ट की पहली झलक

इस सीरीज की सबसे बड़ी चर्चा इसकी बिल्कुल नई कास्टिंग है. 'हैरी पॉटर' के रूप में अब हमें डोमिनिक मैकलॉफलिन नजर आएंगे. उनके साथ अरबेला स्टैंटन (हर्माइनी ग्रेंजर) और एलेस्टेयर स्टाउट (रॉन वीज़ली) की नई तिकड़ी जादुई दुनिया के कारनामों को आगे बढ़ाएगी. टीज़र में हैरी के डर्सली परिवार के साथ शुरुआती संघर्ष से लेकर हॉगवर्ट्स तक के सफर की झलकियां दिखाई गई हैं.

प्रमुख किरदार और रोमांच

harry potter series hbo 2026

इस शो में सिर्फ मुख्य तिकड़ी ही नहीं, बल्कि हॉगवर्ट्स के प्रोफेसरों की भूमिका में भी कुछ दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं. इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-
प्रोफेसर स्नैप: पापा एस्सिएडू
हैग्रिड: निक फ्रॉस्ट
एल्बस डंबलडोर: जॉन लिथगो
प्रोफेसर मैक्गोनागल: जेनेट मैकटीर
खास तौर पर इस बार सीरीज में स्नैप के किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा और बहस छिड़ गई है. कुछ फैंस बदलाव को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ पुराने कलाकारों को याद करके थोड़े दुखी भी नजर आए.

हैरी पॉटर के टीजर में खास क्या है?

टीजर में क्लासिक पलों को रीक्रिएट किया गया है, जैसे हैरी को उसका पहला हॉगवर्ट्स पत्र मिलना, हैग्रिड के साथ उसकी पहली मुलाकात और प्लेटफॉर्म का वो जादुई सफर आदि इस सीरीज में आपको खूब रोमांच देखने को मिलेगा. इसके अलावा, ग्रेट हॉल और ग्रिफिंडोर कॉमन रूम जैसे प्रतिष्ठित स्थानों को फिर से दिखाया जाएगा, जो पुराने फैंस के लिए दिलचस्प क्लिप होगा.

क्यों खास होगी यह सीरीज?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Harry Potter (@harrypotter)

मेकर्स का दावा है कि यह सीरीज जे.के. रोलिंग की प्रत्येक किताब को एक पूरे सीजन के रूप में पेश करेगी. इसका मतलब साफ है कि किताबों के कुछ हिस्से, जो फिल्मों में समय की कमी की वजह से छूट गए थे, अब दर्शकों को सबकुछ देखने को मिलेंगे. यह प्रोजेक्ट हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी को एक नए और आधुनिक स्तर पर ले जाने का भी वादा करता है.

हैरी पॉटर कब होगी रिलीज?

हैरी पॉटर का टीजर आने के बाद से फैंस के बीच खलबली है कि आखिर यह सीरीज कब रिलीज होगी.  आपको बता दें कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि यह सीरीज क्रिसमस (25 दिसंबर 2026) के मौके पर दुनिया भर में स्ट्रीम होगी. यह मोस्ट-अवेटेड सीरीज भारत में JioHotstar (या JioCinema) पर हिंदी और अन्य भाषाओं में रिलीज होने की पूरी उम्मीद है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shukra Gochar: शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
दुनिया के इन ताकतवर देशों के ‘असली नाम’ हैं ही नहीं, आखिर इनकी पहचान एक राजनीतिक या भौगोलिक विवरण जैसी क्यों है?
दुनिया के इन ताकतवर देशों के ‘असली नाम’ हैं ही नहीं, आखिर इनकी पहचान एक राजनीतिक या भौगोलिक विवरण जैसी क्यों है?
Business Ideas: ये 4 बिजनेस आपको गांव में ही बना देंगे मालामाल, नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए शहर
Business Ideas: ये 4 बिजनेस आपको गांव में ही बना देंगे मालामाल, नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए शहर
25000 रुपये का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
25000 रुपये का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
IPL में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम
IPL में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
कपूर जलाने से कैसे बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी, क्यों ‘सब शुभ होगा’ जैसा होता है अहसास
कपूर जलाने से कैसे बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी, क्यों ‘सब शुभ होगा’ जैसा होता है अहसास
Chaitra Navratri Day 9: चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती
Mangal Uday 2026: इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
Srinagar Raghunath Temple: श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह 
श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह
Chaitra Navratri Day 8 : चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
MORE
Advertisement