Haq Box Office Collection: ओपनिंग डे पर ही Haq का निकला दम? जानें कैसा मिला यामी गौतम-इमरान हाशमी की फिल्म को रिस्पॉन्स

Haq Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड की नई लीगल ड्रामा फिल्म 'हक' का पहला दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं रहा. इमरान हाशमी और यामी गौतम जैसे चर्चित सितारों की जोड़ी होने के बावजूद, फिल्म ने उम्मीद से कम ही कमाई की है. यह फिल्म एक गंभीर विषय पर आधारित थी, जिससे ट्रेड एनालिस्ट्स को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल नहीं हो पाई. फिर भी, मेकर्स को वीकेंड पर इसकी बंपर कलेक्शन की उम्मीद है.

यामी-इमरान की फिल्म का पहले दिन कलेक्शन

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, फिल्म 'हक' ने शुक्रवार यानी 7 नवंबर 2025 को लगभग ₹72 लाख की ओपनिंग की है. यह शुरुआती आंकड़ा है और देर रात के शोज़ के बाद इसमें थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी संभव है. फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में चर्चा ज़रूर थी, लेकिन पहले दिन की यह शुरुआत काफी सामान्य मानी जा रही है.

दर्शकों की ऑक्युपेंसी भी रही कम

पहले दिन फिल्म की ऑक्युपेंसी काफी कम रही. फिल्म की हिंदी (2D) ऑक्युपेंसी मात्र 6.93% दर्ज की गई. सुबह के शोज में यह केवल 5.66% थी, जो दोपहर में थोड़ा बढ़कर 8.19% हुई. हालांकि, शाम और रात के शोज़ में भी दर्शकों की भीड़ में कोई खास इजाफा नहीं हुआ. कम ऑक्युपेंसी से यह स्पष्ट है कि फिल्म को सफल बनाने के लिए अब सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ और रिव्यूज का असर वीकेंड पर दिखना ज़रूरी होगा.

'हक' फिल्म की क्या है कहानी?

'हक' एक लीगल ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस पर आधारित है. यह फिल्म समाज में न्याय की प्रक्रिया, नैतिक संघर्ष और इंसाफ़ की जटिलताओं पर केंद्रित है. फिल्म का निर्देशन सुपर्ण एस. वर्मा ने किया है, जबकि इसे जंगली पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है. यह कहानी पारंपरिक बॉलीवुड मसालेदार फ़ॉर्मूले से हटकर, गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली पटकथा पेश करती है.

वीकेंड पर कमाई बढ़ने की उम्मीद

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि ओपनिंग डे भले ही कमजोर रहा हो, लेकिन वीकेंड (शनिवार और रविवार) पर फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी की उम्मीद है. यामी गौतम ने हाल के वर्षों में कई गंभीर किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई है. वहीं, इमरान हाशमी भी 'टाइगर 3' जैसी बड़ी फिल्मों के बाद वापसी की कोशिश कर रहे हैं. यदि फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक रिव्यू और मज़बूत समर्थन मिलता है, तो 'हक' आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बना सकती है, अन्यथा यह धीमी शुरुआत चिंता का विषय बन सकती है.

