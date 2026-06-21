Happy Fathers Day: खुदा का दूसरा रूप हैं पापा! जानें उन 7 अभिनेत्रियों के बारे में, जिनके लिए 'सुपरहीरो' बने उनके पिता

फादर्स डे के अवसर पर जानिए बॉलीवुड की उन 7 मशहूर पिता-बेटी जोड़ियों के बारे में, जिन्होंने न केवल फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया, बल्कि एक-दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बने.

फादर्स डे स्पेशल: फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई नामचीन हस्तियां हैं, जिनके परिवार का फिल्मी दुनिया से गहरा ताल्लुक रहा है. 'फादर्स डे' के खास मौके पर आज हम बात करेंगे उन मशहूर अभिनेत्रियों की, जिनके पिता ने इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के साथ-साथ अपनी बेटियों के करियर और जीवन में भी एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहे. इस लिस्ट में आलिया भट्टा-महेश भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर-शक्ति कपूर तक कई हस्तियां शामिल हैं, चलिए हम आपको ऐसी 7 हीरोइनों के बारे में बताते हैं.

जाह्नवी कपूर और बोनी कपूर

जाह्नवी कपूर और बोनी कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है. बोनी कपूर ने हर कठिन परिस्थिति में अपनी बेटी का मजबूती से साथ दिया है. सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर दोनों के बीच की आत्मीयता यह दर्शाती है कि उनका रिश्ता अटूट भरोसे और सम्मान पर टिका है.

करीना कपूर खान और रणधीर कपूर

करीना और उनके पिता रणधीर कपूर का रिश्ता बेहद खास है. परिवार के तमाम उतार-चढ़ावों के बावजूद, दोनों के बीच का प्यार हमेशा बरकरार रहा है. फैमिली इवेंट्स में करीना का अपने पिता के प्रति सम्मान यह बताता है कि उनके बीच का बॉन्ड कितनी खूबसूरती और अपनापन लिए हुए है.

सोनम कपूर और अनिल कपूर

अनिल कपूर और सोनम कपूर की जोड़ी को सबसे 'एक्सप्रेसिव' माना जाता है. चाहे प्रोफेशनल उपलब्धियाँ हों या व्यक्तिगत खुशियां, ये दोनों हमेशा एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते दिखते हैं. उनकी मस्तीभरी बातें और इमोशनल पोस्ट्स उनके गहरे पारिवारिक जुड़ाव का प्रमाण हैं.

आलिया भट्ट और महेश भट्ट

आलिया भट्ट ने कई बार स्वीकार किया है कि उनके करियर और जीवन को आकार देने में उनके पिता महेश भट्ट का बड़ा हाथ है. समय के साथ उनका रिश्ता और अधिक परिपक्व और मजबूत हुआ है. महेश भट्ट हमेशा आलिया की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और उन्हें निरंतर प्रेरित करते रहते हैं.

श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर

शक्ति कपूर और श्रद्धा कपूर ने फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद अपने रिश्ते को बेहद सादगीपूर्ण रखा है. श्रद्धा अक्सर अपने पिता को अपना सबसे बड़ा प्रोत्साहन बताती हैं, वहीं शक्ति कपूर भी अपनी बेटी की मेहनत और सफलता पर हमेशा गर्व करते नजर आते हैं.

विद्या बालन और पी. आर. बालन

विद्या बालन का अपने पिता पी. आर. बालन के साथ गहरा और स्नेही रिश्ता है. विद्या ने कई बार साझा किया है कि उनके पिता ने उन्हें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रोत्साहित किया. अभिनय की दुनिया में संघर्ष से लेकर कामयाबी तक, उनके पिता हमेशा उनके सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनकर साथ खड़े रहे.

अनन्या पांडे और चंकी पांडे

अनन्या और चंकी पांडे का रिश्ता पिता-बेटी से बढ़कर दोस्तों जैसा है. सोशल मीडिया पर उनकी मजेदार नोकझोंक और पब्लिक इवेंट्स में उनकी केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद आती है. उनके रिश्ते में दोस्ती, हंसी और बेहतरीन आपसी समझ का मेल है.

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