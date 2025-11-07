FacebookTwitterYoutubeInstagram
Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल

अपने ऊपर बोझ मत रखिए, आपके बेटे की गलती नहीं, एअर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में SC ने पायलट के पिता से कही अहम बात

5 की उम्र में जीता नेशनल अवार्ड, 1 ही फिल्म में निभाए 10 रोल.. जानें कौन है ये स्टार जिसने एक्टिंग में गाड़ दिए झंडे?

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा

विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

5 की उम्र में जीता नेशनल अवार्ड, 1 ही फिल्म में निभाए 10 रोल.. जानें कौन है ये स्टार जिसने एक्टिंग में गाड़ दिए झंडे?

सुपरस्टार कमल हासन आज 71वां जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने 5 साल की उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीता था और 'दशावतारम' में अकेले 10 किरदार निभाकर इतिहास रचा. अभिनय, निर्देशन और कलाकारी के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 07, 2025, 03:15 PM IST

5 की उम्र में जीता नेशनल अवार्ड, 1 ही फिल्म में निभाए 10 रोल.. जानें कौन है ये स्टार जिसने एक्टिंग में गाड़ दिए झंडे?
फिल्म जगत के दिग्गज सुपरस्टार कमल हासन आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस ख़ास मौके पर उनके फैन्स और फिल्मी सितारों की ओर से उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं. कमल हासन का करियर उपलब्धियों और असाधारण कलाकारी से भरा हुआ है. उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया था, और बड़े होकर भी भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार बने रहे.

बाल कलाकार के रूप में शुरुआत

कमल हासन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी, जब वह महज़ साढ़े तीन साल के थे. उन्होंने 1959 में रिलीज़ हुई फिल्म 'कलाथुर कन्नम्मा' से बड़े पर्दे पर कदम रखा. एक वयस्क अभिनेता के रूप में, उन्होंने 1973 की फिल्म 'अरंगेत्रम' में एक छोटी भूमिका निभाई.
50 से अधिक वर्षों के अपने शानदार करियर में, कमल हासन ने केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि लेखक, निर्देशक, गायक, निर्माता, गीतकार और कोरियोग्राफर के रूप में भी भारतीय फिल्म उद्योग में अमूल्य योगदान दिया है. उनके नाम 200 से अधिक फिल्में हैं, और उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और एक बंगाली फिल्म सहित कई भाषाओं में काम किया है.

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamal Haasan (@ikamalhaasan)

कमल हासन को देश और विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. उन्हें 1990 में पद्म श्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. उन्होंने तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं. कमल हासन, फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान 'शेवेलियर पुरस्कार' से भी नवाजा गया है. उनकी 1987 की फिल्म 'नायकान' को टाइम पत्रिका की 100 सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल किया गया है.

कमल हासन का'चाची 420' और यादगार अभिनय

कमल हासन को 'चाची 420', 'उत्तम विलेन', 'हे राम' और 'विश्वरूपम' जैसी फिल्मों में उनके उल्लेखनीय अभिनय के लिए जाना जाता है. 'चाची 420' फिल्म में उन्होंने एक महिला का किरदार निभाया था. इस फिल्म का निर्देशन और लेखन भी उन्होंने स्वयं किया था. कमल हासन ने न केवल साड़ी पहनी थी, बल्कि पूरी ख़ूबसूरती और शालीनता के साथ महिला की भूमिका निभाई, जिससे यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बन गई.

'दशावतारम' में 10 किरदार निभाकर बनाया कीर्तिमान

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamal Haasan (@ikamalhaasan)

साल 2008 में आई फिल्म 'दशावतारम' से कमल हासन ने अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया. इस फिल्म में उन्होंने अकेले 10 किरदार निभाए, जो भारतीय सिनेमा में एक कीर्तिमान था. उन्होंने एक वृद्ध महिला, 12वीं सदी के पुजारी, एक विषाणु विज्ञानी, एक सीआईबी अधिकारी, एक सीआईए हत्यारे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक जापानी महिला, एक सज्जन पुरुष, एक पंजाबी रॉकस्टार और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की भूमिकाएं निभाई थीं.

बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई

'दशावतारम' के साथ, कमल हासन ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया, क्योंकि यह दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई. इस फिल्म ने रजनीकांत की 'शिवाजी' के रिकॉर्ड को भी पार कर दिया था. कमल हासन ने दो शादियां कीं और दोनों का तलाक हो गया. उनकी दूसरी शादी से उनकी दो बेटियां श्रुति हासन और अक्षरा हासन हैं, जो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

