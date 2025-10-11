नैनीताल से स्कूलिंग, डीयू से BSc और ₹400 की सैलरी.. सुपरस्टार बनने से पहले ऐसी थी Amitabh Bachchan की जिंदगी

रिलायंस पावर कंपनी के CFO पर ईडी का कसा शिकंजा, अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें
Amitabh Bachchans Educational Journey: 83वां जन्मदिन मना रहे अमिताभ बच्चन ने नैनीताल और दिल्ली विश्वविद्यालय (B.Sc.) से पढ़ाई की. फिल्मों में आने से पहले, वह कोलकाता में मात्र ₹400 की सैलरी पर बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे. उनके शुरुआती संघर्ष और शिक्षा ने उन्हें सदी का महानायक बनाया.
Amitabh Bachchan Educational Journey: हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 2025 को अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनकी 'एंग्री यंग मैन' वाली छवि हो या आज की सदी के महानायक वाली पहचान, अमिताभ बच्चन का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सफलता की एक अद्भुत कहानी है. उनके शानदार फिल्मी करियर के पीछे एक शिक्षित और महत्वाकांक्षी युवा का संघर्ष छिपा है. फिल्मों में आने से पहले वह एक सामान्य बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी करते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमिताभ बच्चन कभी इंजीनियर या वायु सेना अधिकारी बनने का सपना देखा करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और प्रयागराज से होते हुए वह सपनों की नगरी यानी मुंबई पहुंच गए.
मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे होने के बावजूद, अमिताभ बच्चन ने अपनी पहचान बनाने के लिए कठिन मेहनत की. उनके माता-पिता काफी पढ़े-लिखे थे, और दोनों अमिताभ की पढ़ाई को लेकर काफी सख्त थे. अमिताभ बच्चन की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई इलाहाबाद के सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी. उस समय स्कूल की फीस 15 रुपये महीना थी, जो उस दौर के हिसाब से काफी ज्यादा थी. इलाहाबाद में शुरुआती पढ़ाई के बाद अमिताभ बच्चन का एडमिशन नैनीताल के प्रसिद्ध शेरवुड कॉलेज में करवाया गया.
कला में रुचि बिग बी की मां तेजी बच्चन की देन थी, जिनकी भी सिनेमा से जुड़ने की इच्छा थी. अमिताभ बच्चन को पहले ही साल एनुअल प्ले में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था. शेरवुड कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया. उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस (B.Sc.) की डिग्री हासिल की थी. बचपन में वह इंजीनियर बनना चाहते थे और भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल होने का भी सपना देखते थे.
पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में अमिताभ बच्चन कोलकाता चले गए थे. उन्होंने कोलकाता स्थित शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया. उनकी पहली सैलरी मात्र 400 रुपये महीना थी. एक इंटरव्यू में बिग बी ने बताया था कि वह एक छोटे से कमरे में 7-8 अन्य लोगों के साथ रहते थे, और अक्सर जमीन पर सोना पड़ता था.
अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में एक्टिंग का मन बना लिया, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे नौकरी करें. उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ अनाउंसर के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन उनकी आवाज के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया. हालांकि, उनकी बुलंद आवाज ही बाद में बिग बी की सबसे बड़ी ताकत बनी. आखिरकार, साल 1969 में उन्होंने फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' से अभिनेता के रूप में डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें ₹5000 दिए गए थे. आज 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन का उत्साह और काम के प्रति समर्पण, हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
