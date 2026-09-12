बजट से 100 गुना ज्यादा कमा चुकी'हनुमान अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, जानें डेट और अब तक की कुल कमाई

महज 2 करोड़ के बजट में बनकर 200 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान अंश' अब तेलुगु भाषा में रिलीज होने जा रही है. नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित यह फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में धमाल मचाएगी.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कम बजट में बनकर इतिहास रचने वाली फिल्म 'हनुमान अंश' ने सफलता के नए आयाम गढ़े हैं. केवल 2 करोड़ रुपये की छोटी सी लागत से तैयार इस डिवाइन ड्रामा फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी सफलता का परचम लहराते हुए कुल कमाई के मामले में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. हिंदी बेल्ट में दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब यह फिल्म दक्षिण भारतीय दर्शकों को लुभाने के लिए पूरी तरह तैयार है. आइए जानते हैं कि यह चर्चित फिल्म तेलुगु भाषा में कब रिलीज हो रही है और अब तक इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है.

तेलुगु सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी 'हनुमान अंश'?

रिपोट्र्स के मुताबिक, देश भर में तहलका मचाने वाली फिल्म 'हनुमान अंश' आगामी 18 सितंबर को तेलुगु भाषा में भव्य स्तर पर रिलीज की जा रही है. तेलुगु दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर पहले से ही भारी उत्साह देखा जा रहा है. फिल्म के इस डब्ड वर्जन को साउथ सिनेमा के जाने-माने और दिग्गज फिल्ममेकर त्रिविक्रम श्रीनिवास प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी साई सौजन्या के बैनर तले चलने वाली प्रोडक्शन कंपनी 'फॉर्च्यून फोर सिनेमाज' इसके वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) की जिम्मेदारी संभाल रही है.

हाल ही में 'फॉर्च्यून फोर सिनेमाज' ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक प्रोमो शेयर करते हुए लिखा है, “एक दिव्य कथा, एक जबरदस्त सफर और एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया- हनुमान अंश अब तेलुगु में आ रही है.” इस रिलीज के बाद फिल्म के कारोबार में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने की उम्मीद है.

कैसा रहा है अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है. फिल्म ने अपनी रिलीज के 36वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और इस दौरान करीब 10.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

भारत में नेट कलेक्शन: फिल्म की 36 दिनों की कुल भारत नेट कमाई 173.63 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है.

ग्रॉस कलेक्शन: इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन शानदार प्रदर्शन करते हुए 205.15 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है.

अपने मूल बजट से लगभग 100 गुना अधिक कमाई कर चुकी यह फिल्म अब ग्लोबल और तेलुगु रिलीज के जरिए अपनी कमाई के दायरे को और अधिक फैलाने जा रही है.

श्रेणी (Category) विवरण (Details) फिल्म का नाम हनुमान अंश (Hanuman Ansh) आधार / विषय हिंदू आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन और चमत्कारों पर आधारित कुल बजट लगभग 2 करोड़ रुपये तेलुगु रिलीज डेट 18 सितंबर 2026 प्रस्तुतकर्ता (तेलुगु वर्जन) त्रिविक्रम श्रीनिवास वितरक (Distributor) फॉर्च्यून फोर सिनेमाज (साई सौजन्या का बैनर) 36 दिनों का नेट कलेक्शन 173.63 करोड़ रुपये कुल ग्रॉस कलेक्शन 205.15 करोड़ रुपये से अधिक लेखक व निर्देशक विशाल चतुर्वेदी मुख्य कलाकार शोभिनव सत्या, चंदन आनंद, निखिल दुबे, उदयसिंह राजपूत, पूर्णिमा तिवारी निर्माता स्वंभू मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, रागिनी एस., नम्रता जी. एस., विशाल चतुर्वेदी, अनुप्रिया ए. नागर

किस पर आधारित है यह फिल्म और कौन हैं कलाकार?

यह ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन और उनके चमत्कारों पर आधारित है. फिल्म के निर्देशन और लेखन की कमान विशाल चतुर्वेदी ने संभाली है. इसमें मुख्य कलाकारों के रूप में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद नजर आए हैं, जबकि निखिल दुबे, उदयसिंह राजपूत और पूर्णिमा तिवारी ने भी अपने अभिनय से अहम भूमिकाएं निभाई हैं. इस फिल्म का निर्माण स्वंभू मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, रागिनी एस., नम्रता जी. एस., विशाल चतुर्वेदी और अनुप्रिया ए. नागर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है.