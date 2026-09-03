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Hanuman Ansh: 2 करोड़ बजट, 61 करोड़ से ज्यादा कमाई! ब्लॉकबस्टर हुई 'हनुमान अंश' का कब आएगा सीक्वल?

महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर 61 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर तहलका मचा दिया है. फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद इसके सीक्वल का भी अब मेकर्स ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से दर्शक इसकी तारीख जानने को बेताब हो गए हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 03, 2026, 01:32 PM IST

Hanuman Ansh: 2 करोड़ बजट, 61 करोड़ से ज्यादा कमाई! ब्लॉकबस्टर हुई 'हनुमान अंश' का कब आएगा सीक्वल?

Image Credit: AI

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Hanuman Ansh Sequel Update: भारतीय सिनेमा जगत में कई बार ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़े बजट और भारी-भरकम स्टारकास्ट के बिना भी अपने दम पर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच जाती हैं. नीम करौली बाबा के जीवन, उनकी अलौकिक शिक्षाओं और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित हिंदी डिवोशनल ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' ने इन दिनों कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है. सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के बाद से ही यह फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है और बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरकर सामने आई है. मात्र 2 करोड़ में बनी इस मूवी ने अब तक 61 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसी के साथ मेकर्स ने भी सीक्वल का ऐलान कर दिया है.

बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' का तूफानी प्रदर्शन

आमतौर पर किसी भी फिल्म का क्रेज रिलीज के तीन-चार हफ्ते बाद ठंडा पड़ने लगता है, लेकिन 'हनुमान अंश' के मामले में यह नियम पूरी तरह गलत साबित हुआ है. रिलीज के 26 दिनों का सफर तय करने के बाद भी इस फिल्म की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है. फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाया है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 54 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि इसकी कुल ग्रॉस कमाई 63 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है. सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सफलता बिना किसी बड़े कमर्शियल हीरो या भारी विज्ञापन के हासिल की गई है, जो इसकी मजबूत कहानी और दर्शकों के जुड़ाव को साफ दर्शाती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बजट के मुकाबले बंपर कमाई और प्रॉफिट का रिकॉर्ड

किसी भी फिल्म की सफलता का पैमाना उसके बजट और मुनाफे से लगाया जाता है और इस मामले में 'हनुमान अंश' ने सभी को पीछे छोड़ दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म को बनाने में महज 1.8 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के बीच की लागत आई थी. इसके मुकाबले फिल्म ने अब तक जो कमाई की है, वह निवेश से लगभग 2900 प्रतिशत से भी ज्यादा का मुनाफा देती है. कम बजट में बनकर इतनी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल करना यह साबित करता है कि भारतीय दर्शक अब अच्छी, सार्थक और वैचारिक रूप से मजबूत कहानियों को सिनेमाघरों में भरपूर प्यार दे रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- किस एक्ट्रेस ने 'हनुमान अंश' में निभाया नीम करोली बाबा की पत्नी का रोल? खूब हो रही चर्चा

कब आएगा हनमान अंश का सीक्वल?

फिल्म की अपार सफलता और सिनेमाघरों में मिल रहे दर्शकों के जबरदस्त समर्थन को देखते हुए इसके निर्माताओं ने 'हनुमान अंश' के सीक्वल की घोषणा कर दी है. फिल्म के क्लाइमेक्स में ही इस बात के स्पष्ट संकेत मिल गए थे कि नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़े कई और अनछुए पहलू अभी पर्दे पर आने बाकी हैं. फिल्म के लेखक और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने आगरा में दर्शकों के साथ बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि की है कि इसके दूसरे भाग पर काम तेजी से शुरू हो चुका है.

क्या होगी हनुमान अंश के सीक्वल की कहानी?

सीक्वल की कहानी को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि इसमें बाबा के जन्मस्थान फिरोजाबाद के साथ-साथ आगरा, मथुरा और उत्तर प्रदेश के अन्य आध्यात्मिक स्थलों से जुड़े उनके जीवन के महत्वपूर्ण अध्यायों को और विस्तार से दिखाया जाएगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कलाकार और रिलीज की पृष्ठभूमि

7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म में शोभिनव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे जैसे कलाकारों ने अपनी संवेदनशीलता और बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है. साधारण प्रचार रणनीतियों के बावजूद वर्ड-ऑफ-माउथ पब्लिसिटी के दम पर यह फिल्म आज एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है, और अब इसके सीक्वल को लेकर दर्शकों की उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंच गई है.

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