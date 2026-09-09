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'हनुमान अंश' का 31 वें दिन भी नहीं थमा क्रेज, 'धुरंधर'-'बाहुबली'-'पुष्पा' को चटाई धूल, जानें अब तक कितनी हुई कुल कमाई

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'हनुमान अंश' का जलवा एक महीने बाद भी कायम है. 31वें दिन धमाकेदार कमाई कर इस फिल्म ने 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' जैसी कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 09, 2026, 10:58 AM IST

'हनुमान अंश' का 31 वें दिन भी नहीं थमा क्रेज, 'धुरंधर'-'बाहुबली'-'पुष्पा' को चटाई धूल, जानें अब तक कितनी हुई कुल कमाई

Image Credit: AI

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भारतीय सिनेमाघरों में इन दिनों एक छोटी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के तमाम समीकरण बदलकर रख दिए हैं. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके जादू की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. सिनेमाघरों में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी इस फिल्म ने रिलीज के 31वें दिन जो आंकड़े दर्ज किए हैं, उसने ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है. माउथ पब्लिसिटी के दम पर आगे बढ़ने वाली यह फिल्म अब कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल 2026 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों की सूची में शामिल हो चुकी है.

31वें दिन बॉक्स ऑफिस पर आया बड़ा भूचाल

सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के अनुसार, रिलीज के 31वें दिन 'हनुमान अंश' ने अकेले 22.75 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया है. इस दौरान देश भर में फिल्म के करीब 7,077 शोज चलाए गए, जिन्हें लगभग 73 प्रतिशत की बेहतरीन ऑक्यूपेंसी हासिल हुई. इस ताबड़तोड़ कमाई के साथ ही फिल्म ने सिंगल डे कलेक्शन के मामले में कई दिग्गज और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

31वें दिन अन्य बड़ी फिल्मों की कमाई

फिल्म का नाम 31वें दिन की कमाई (लगभग)
'धुरंधर' 12.75 करोड़
'छावा' 8 करोड़
'महावतार नरसिम्हा' 6.15 करोड़
'पुष्पा 2' 5.50 करोड़
'स्त्री 2' 5.40 करोड़
'धुरंधर 2' 4.65 करोड़
'तान्हाजी' 3.45 करोड़
'बाहुबली 2' 3.16 करोड़

बेहद धीमी शुरुआत से लेकर ब्लॉकबस्टर सफर तक

इस फिल्म की सफलता की कहानी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इसकी शुरुआत बेहद कमजोर रही थी. ओपनिंग डे पर फिल्म ने केवल 10 लाख रुपये कमाए थे और शुरुआती हफ्ते में इसका बिजनेस महज 1.08 करोड़ रुपये तक सीमित था, जिसके चलते सिनेमाघरों में इसके शोज घटाकर सिर्फ 25 से 30 कर दिए गए थे.

लेकिन दूसरे हफ्ते के बाद दर्शकों की जुबानी पब्लिसिटी (Word of Mouth) ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि तीसरे हफ्ते में इसने 10.40 करोड़ और चौथे हफ्ते में छलांग लगाते हुए सीधे 61 करोड़ रुपये बटोर लिए. इसके बाद 29वें दिन 10 करोड़, 30वें दिन 16.50 करोड़ और 31वें दिन 22.75 करोड़ रुपये कमाकर इसने यह साबित कर दिया कि कंटेंट में दम हो तो कोई भी फिल्म इतिहास रच सकती है. वर्तमान में इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 122.13 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 144.40 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

साल 2026 की टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में एंट्री

शानदार प्रदर्शन के दम पर 'हनुमान अंश' ने साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में आठवां स्थान हासिल कर लिया है. इस सफर में इसने 'कॉकटेल 2' और 'मिर्जापुर: द मूवी' जैसी चर्चित फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.
कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली टॉप फिल्मों में 'धुरंधर 2' (1186.32 करोड़) पहले, 'बॉर्डर 2' (326.76 करोड़) दूसरे, 'भूत बंगला' (199.23 करोड़) तीसरे, 'धमाल 4' (177.92 करोड़) चौथे और 'आवारापन 2' (155.86 करोड़) पांचवें स्थान पर मौजूद हैं. इसके बाद छठे नंबर पर 'टॉक्सिक' हिंदी (142.95 करोड़), सातवें पर 'वेलकम टू द जंगल' (137.93 करोड़) और अब आठवें पायदान पर 'हनुमान अंश' (122.13 करोड़) मजबूती से डटी हुई है.

हनुमान अंश स्टार कास्ट

लगभग ढाई घंटे (2 घंटे 30 मिनट) लंबी इस फिल्म में शोभिनव सत्य ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिन्होंने पर्दे पर नीम करोली बाबा के किरदार को बेहद प्रामाणिक और प्रभावशाली ढंग से जीवंत किया है. उनके अलावा पूर्णिमा तिवारी और चंदन आनंद जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में अपनी सशक्त अदाकारी से जान डाली है. बेहतरीन निर्देशन और भावनात्मक संगीत के बल पर यह फिल्म सिनेमाघरों में अब भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है.

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