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न हाई बजट-न बड़े स्टार्स, फिर कैसे 'हनुमान अंश' की हो रही तगड़ी कमाई? जानें मूवी के हिट होने की 5 खास वजहें

Hanuman Ansh Movie Details: कम बजट और बिना बड़े सितारों वाली फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर सभी को हैरान कर दिया है. जानिए इस आध्यात्मिक फिल्म के ब्लॉकबस्टर बनने की 5 सबसे खास वजहें और इसकी सफलता की पूरी कहानी.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 02, 2026, 11:46 AM IST

न हाई बजट-न बड़े स्टार्स, फिर कैसे 'हनुमान अंश' की हो रही तगड़ी कमाई? जानें मूवी के हिट होने की 5 खास वजहें

IMage Credit: AI

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फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसी फिल्में आ जाती हैं, जिनके बारे में शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा होता कि वे बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा इतिहास रच देंगी. कम बजट और बिना किसी बड़े स्टारकास्ट के सिनेमाघरों में उतरी फिल्म ‘हनुमान अंश’ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है. जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तो शुरुआती दिनों में इसे देखने वाले दर्शक तक नहीं मिल रहे थे. आलम यह था कि पहले दिन इस फिल्म ने महज 10 लाख रुपये का कारोबार किया था. लेकिन कहते हैं कि अच्छी कहानी और सच्ची मेहनत छुपती नहीं है. आज यही फिल्म माउथ पब्लिसिटी और दमदार पॉजिटिव रिव्यूज के दम पर बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए रिकॉर्ड बना रही है और इसने रिलीज के 25 दिनों के भीतर 47 करोड़ रुपये से अधिक का शानदार नेट कलेक्शन कर लिया है. आइए जानते हैं इस छोटी सी फिल्म के ब्लॉकबस्टर बनने और चर्चा में आने की 5 प्रमुख वजहें.

मजबूत कहानी और आध्यात्मिक जुड़ाव

इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी अनूठी और गहरी कहानी है, जो आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित है. निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने रिसर्च के दौरान जब नीब करौरी गांव का दौरा किया, तब उन्हें पता चला कि बाबा को 'आंशिक हनुमान' अवतार माना जाता था, यहीं से ‘हनुमान अंश’ का विचार आया. कहानी की शुरुआत 1942 के दौर से होती है, जब क्रांतिकारी भोसले (चंदन आनंद) अपने पोते को बाबा से पहली मुलाकात की कहानी सुनाते हैं. इसके बाद कथा एक 12 वर्षीय बालक लक्ष्मी नारायण पर केंद्रित होती है, जो मां की मृत्यु के बाद ईश्वर की तलाश में घर छोड़ देता है. उसकी यह आध्यात्मिक यात्रा भूखे को भोजन कराने, निस्वार्थ सेवा, करुणा और चमत्कारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दर्शकों के दिलों को छू लेती है.

इसे भी पढ़ें- कौन हैं विहान शेडगे? जिन्होंने फिल्म 'हनुमान अंश' में निभाया नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार

शानदार माउथ पब्लिसिटी और दर्शकों का बदलाव

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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किसी भी फिल्म की सफलता में प्रचार का बड़ा हाथ होता है, लेकिन 'हनुमान अंश' के मामले में यह बात पूरी तरह अलग रही. फिल्म को रिलीज के वक्त कोई बड़ा हाइप या मार्केटिंग का सहारा नहीं मिला था. पहले दो हफ्ते बेहद संघर्षपूर्ण रहे और Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक शुरुआती दिन काफी ठंडे रहे. हालांकि, जैसे-जैसे लोगों ने इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखा, वैसे-वैसे सोशल मीडिया पर इसकी तारीफों के पुल बंधने लगे. माउथ पब्लिसिटी का ऐसा जादू चला कि 17वें दिन के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अचानक जबरदस्त उछाल आया. देखते ही देखते दर्शक सिनेमाघरों की तरफ खिंचे चले आए और तीसरे हफ्ते में फिल्म ने अकेले 10.40 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर डाला.

मधुर भंडारकर जैसे दिग्गजों का खुला समर्थन

इस फिल्म की असाधारण सफलता तब और चर्चा में आ गई जब नेशनल अवॉर्ड विजेता जाने-माने फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने इसके समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म के सिनेमाई जादू की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा कि थिएटर में इस फिल्म को देखते हुए उन्हें एक शुद्ध सिनेमाई अनुभव हुआ जहाँ दर्शक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहे थे. मधुर भंडारकर ने इसे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन 'केस स्टडी' करार दिया और यह साबित किया कि यदि विषय में दम हो, तो बड़े बजट की फिल्मों को भी पीछे छोड़ा जा सकता है.

दमदार कलाकार हैं एक वजह

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फिल्म की सफलता में इसके कलाकारों के सहज और प्रामाणिक अभिनय का बहुत बड़ा योगदान है. नीम करोली बाबा की मुख्य भूमिका में शोभिनव डब्लू सत्या (शोभिनव सत्य) ने अपने अभिनय से जान फूंक दी है. उन्होंने बाबा के बेफिक्र स्वभाव, हठ और गहरी भक्ति भावना को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है. इसके अलावा, बाल कलाकार के रूप में विहान एस हेगड़े ने अपने काम से गहरा प्रभाव छोड़ा है. बाबा की पत्नी के रूप में पूर्णिमा तिवारी और सीमित स्क्रीन टाइम के बावजूद महंत की भूमिका में अनिल रस्तोगी का अभिनय भी फिल्म की पटकथा को बेहद मजबूत बनाता है.

निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का संवेदनशील निर्देशन

इस पूरी पटकथा के लेखक और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का निर्देशन इस फिल्म की रीढ़ है. उन्होंने बिना किसी दिखावे या लाउड सिनेमैटिक एलिमेंट्स के बाबा की हनुमान जी के प्रति अगाध भक्ति और उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत ही सहजता और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर पेश किया है. फिल्म की मेकिंग में उनकी ईमानदारी और विषय के प्रति समर्पण साफ झलकता है. यही वजह है कि आज यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार आंकड़े छू रही है, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक खास जगह बना चुकी है. फिल्म के अंत में इसके अगले पार्ट को लाने का संकेत भी दिया गया है, जो फैंस के उत्साह को और बढ़ा देता है.
 

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