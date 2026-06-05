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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai से टकराई 'बंदर', बॉबी देओल के सामने औंधे मुंह गिरेंगे वरुण धवन? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Vs Bandar: बॉक्स ऑफिस पर 5 जून को वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' और बॉबी देओल की 'बंदर' के बीच कड़ी टक्कर है. शुरुआती रुझान वरुण धवन की फिल्म के पक्ष में दिख रहे हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 05, 2026, 01:09 PM IST

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai से टकराई 'बंदर', बॉबी देओल के सामने औंधे मुंह गिरेंगे वरुण धवन? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

Image Credi: AI and Social Media

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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Vs Bandar: जून 2026 की शुरुआत सिनेमाप्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक रही है. 5 जून को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों—वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' और बॉबी देओल की 'बंदर'—के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. दोनों फिल्में बिल्कुल अलग जॉनर की हैं, जहां एक तरफ डेविड धवन निर्देशित कॉमेडी-रोमांस है, वहीं दूसरी ओर अनुराग कश्यप की डार्क क्राइम थ्रिलर.

लव ट्राइंगल पर बनी है- 'है जवानी तो इश्क होना है'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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डेविड धवन की यह फिल्म एक हल्की-फुल्की कॉमेडी और लव ट्राइंगल है, जिसमें वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं. दर्शकों के बीच इस फिल्म का काफी बज बना हुआ है और इसका ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया है.

'बंदर' में दिखेगा इंटेंस क्राइम थ्रिलर

अनुराग कश्यप की यह फिल्म एक डार्क और इंटेंस क्राइम थ्रिलर है, जिसमें बॉबी देओल एक पॉप स्टार की भूमिका में हैं जो कानूनी पचड़ों में फंस जाता है. इस फिल्म का कथानक काफी गहरा है, लेकिन यह फिल्म मुख्य रूप से उन दर्शकों को आकर्षित कर रही है जो गंभीर सिनेमा पसंद करते हैं.

क्या कहते हैं आंकड़े?

बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और सोशल मीडिया रिस्पॉन्स की बात करें, तो फिलहाल वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' आगे नजर आ रही है. IMDb की 'मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों' की लिस्ट में वरुण धवन की फिल्म टॉप 10 में तीसरे स्थान पर है, जबकि 'बंदर' अभी उस लिस्ट में जगह नहीं बना पाई है.
फिल्मों के ट्रेलर व्यूज भी यही बयां करते हैं. जहां वरुण धवन की फिल्म के ट्रेलर को लाखों में व्यूज मिले हैं, वहीं बॉबी देओल की फिल्म का ट्रेलर अभी दर्शकों की मुख्य धारा तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर कौन मारेगा बाजी?

हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर कोई भी फिल्म कब 'सरप्राइज' दे दे, यह कहना मुश्किल होता है. 'बंदर' जैसी फिल्मों को अक्सर 'माउथ पब्लिसिटी' का सहारा मिलता है. देखना यह होगा कि दर्शकों का झुकाव फैमिली एंटरटेनर की ओर रहता है या अनुराग कश्यप की डार्क थ्रिलर दुनिया की ओर.

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