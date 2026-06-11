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Guru Randhava Love Life: नाम-शोहरत न होने की वजह से लड़की ने किया था रिजेक्ट! आज करोड़ों दिलों की धड़कन हैं गुरु रंधावा

Guru Randhawa Love Life: क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार बनने से पहले गुरु रंधावा को रिजेक्शन झेलना पड़ा था? जानिए उनकी लव लाइफ का वो अनसुना किस्सा जब नाम और शोहरत न होने पर उन्हें ठुकरा दिया गया था.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 11, 2026, 01:11 PM IST

Guru Randhava Love Life: नाम-शोहरत न होने की वजह से लड़की ने किया था रिजेक्ट! आज करोड़ों दिलों की धड़कन हैं गुरु रंधावा

Image credit: AI, Social media

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Guru Randhawa Love Life: पंजाबी पॉप इंडस्ट्री के 'सुपरस्टार' गुरु रंधावा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. अपनी सुरीली आवाज और धमाकेदार गानों से उन्होंने न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है. उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और जबरदस्त फेम को देखकर आज कोई भी उनका दीवाना हो जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उनके पास 'शोहरत और पैसा' नहीं था?आइए आपको रूबरू कराते हैं गुरु रंधावा की उस 'अनसुनी लव स्टोरी' से, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.

इसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे गुरू, पर मिला रिजेक्शन

आज भले ही गुरु रंधावा के साथ मृणाल ठाकुर से लेकर नोरा फतेही तक के नाम जोड़े जाते हों, लेकिन सिंगर के दिल का दर्द उससे कहीं गहरा है. कपिल शर्मा के शो पर खुद गुरु ने एक ऐसा खुलासा किया था जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था. उन्होंने बताया कि जिस दौर में वे संघर्ष कर रहे थे, तब उन्हें एक लड़की से सच्चा प्यार था. लेकिन उस लड़की ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस समय गुरु न तो फेमस थे और न ही उनके पास पैसे थे.

प्यार के लिए लिखा था 'बन जा तू मेरी रानी'

गुरु रंधावा का सुपरहिट गाना "बन जा तू मेरी रानी" आज हर पार्टी और शादी की शान है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह गाना उन्होंने अपनी उसी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था. गुरु ने बताया कि उन्होंने उस लड़की के लिए अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया, लेकिन लड़की ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि "तुम्हारे पास न तो भविष्य है और न ही कोई पहचान."
उस वक्त दिल टूट जाने के बाद गुरु ने खुद को पूरी तरह म्यूजिक में झोंक दिया. किस्मत का खेल देखिए—गाना रिलीज हुआ और रातों-रात गुरु रंधावा स्टार बन गए.

जब हिट होने के बाद लौटी वो लड़की

सफलता मिलने के बाद गुरु रंधावा का गाना जब पूरे देश में मशहूर हो गया, तो उसी लड़की का कॉल आया. उसने अपनी गलती का एहसास जताते हुए वापस आने की कोशिश की, लेकिन इस बार गुरु ने उसे 'रिजेक्ट' करने में देर नहीं की. गुरु ने एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, "प्यार इंसान से होना चाहिए, उसके पैसे या फेम से नहीं. मैंने उस समय महसूस किया कि उसे मुझसे नहीं, बल्कि मेरी कामयाबी और पैसों से लगाव था. इसलिए मैंने उसे दोबारा अपने जीवन में नहीं अपनाया."

संघर्ष से सफलता तक का सफर

आज गुरु रंधावा सफलता के उस शिखर पर हैं जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है. आलीशान घर, महंगी कारें और बॉलीवुड के टॉप 5 सिंगर्स में शुमार होना, गुरु ने साबित कर दिया कि रिजेक्शन से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाहिए. आज वे अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन प्यार के मामले में उन्होंने जो सबक सीखा, वह आज भी उनके लिए सबसे बड़ी सीख है.

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