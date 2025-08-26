Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Cloudburst in Doda: जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आया सैलाब, 3 लोगों ने गवाई जान; CM उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान

Google का दामन छोड़ अब मयूरी कांगो ने थामा इस कंपनी का हाथ, जानें क्या होगा Job Role

Numerology: पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर

Sunita Ahuja Lifestyle: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पास है लग्जरी कार और करोड़ों का बंगला, जानें कमाई का सोर्स

इस स्कूल ने दिए कई बेहतरीन एक्टर्स और पॉलिटिशियन, सत्य नडेला से नागार्जुन तक यहीं से निकले चमकते नाम

शनि-मंगल की संयुक्त दृष्टि से इन राशियों के जीवन में आ सकती हैं मुश्किलें, पहले ही हो जाएं सावधान

क्या है अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाला जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज के घर ED ने मारी रेड? केजरीवाल बोले- हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं मोदी

डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

Cholesterol Control Juice: बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डेली पिएं ये 5 जूस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होगा कम

वंतारा की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई SIT, कहां से और कैसे लाते हैं जानवर हर पहलू का लगाएगी पता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Cloudburst in Doda: जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आया सैलाब, 3 लोगों ने गवाई जान; CM उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान

जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आया सैलाब, 3 लोगों ने गवाई जान; CM उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान

Google का दामन छोड़ अब मयूरी कांगो ने थामा इस कंपनी का हाथ, जानें क्या होगा Job Role

Google का दामन छोड़ अब मयूरी कांगो ने थामा इस कंपनी का हाथ, जानें क्या होगा Job Role

Sunita Ahuja Lifestyle: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पास है लग्जरी कार और करोड़ों का बंगला, जानें कमाई का सोर्स

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पास है लग्जरी कार और करोड़ों का बंगला, जानें कमाई का सोर्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर

पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर

इस स्कूल ने दिए कई बेहतरीन एक्टर्स और पॉलिटिशियन, सत्य नडेला से नागार्जुन तक यहीं से निकले चमकते नाम

इस स्कूल ने दिए कई बेहतरीन एक्टर्स और पॉलिटिशियन, सत्य नडेला से नागार्जुन तक यहीं से निकले चमकते नाम

डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Sunita Ahuja Lifestyle: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पास है लग्जरी कार और करोड़ों का बंगला, जानें कमाई का सोर्स

Govinda Sunita Ahuja Divorce News: गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच तलाक की खबरें सामने आ रही है. हालांकि, उनके करीबियों की तरह से दोनों के बीच सुलह होने की बात सामने आई है.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 26, 2025, 01:29 PM IST

Sunita Ahuja Lifestyle: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पास है लग्जरी कार और करोड़ों का बंगला, जानें कमाई का सोर्स

Govinda Wife Sunita Ahuja

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Sunita Ahuja Lifestyle: बॉलीवुड के हीरो नंबर वन यानी गोविंदा को लेकर इन दिनों खबरें चर्चाओं में हैं. गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच तलाक की खबरें सामने आ रही है. हालांकि, उनके करीबियों की तरह से दोनों के बीच सुलह होने की बात सामने आई है. आज आपको बताते हैं कि, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का लाइफस्टाइल कैसा है. वह करोड़ों की मालकिन हैं और उनके पास लग्जरी बंगले और गाड़ियां हैं.

कैसा है सुनीता आहूजा का लाइफस्टाइल

सुनीता आहूजा लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. शादी से पहले भी उनका लाइफस्टाइल लग्जरी था. वह आज भी रईसी और ठाठ-बाट से जीती हैं. मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह करीब 25 करोड़ की मालकिन हैं. उनके नाम पर जुहू में आलीशान बंगला है जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है. यह बंगला तीन फ्लैट्स को मिलाकर बना हुआ है. इसके साथ ही कई ब्रांडेड गाड़ियां सुनीता आहूजा के पास हैं.

डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

क्या है सुनीता आहूजा की कमाई का सोर्स?

सुनीता आहूजा रियस स्टेट और बॉन्ड्स में इंवेस्टमेंट करती हैं. इससे वह अच्छी खासी कमाई करती हैं. उनके शौक भी लग्जरी हैं. उन्हें स्टाइलिश आउटफिट, ज्वेलरी के साथ हैवी मेकअप का शौक है. वह सोशल मीडिया पर ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. सुनीता आहूजा का यूट्यूब चैनल भी है जिसपर वह अक्सर वीडियो शेयर करती रहती हैं. वह शराब पीने का शौक भी रखती हैं. उन्होंने इस सब के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था.

बता दें कि, गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी साल 1987 में हुई थी. गोविंदा ने अपनी मां के कहने पर सुनीता आहूजा से शादी की थी. हालांकि, गोविंदा ने करियर के कारण कई सालों तक शादी की बात को छिपाकर रखा था. वह दो बच्चों के पिता हैं. गोविंदा ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Blood Deficiency: शरीर में खून की कमी होने पर नजर आते हैं कई लक्षण, जानें कैसे दूर करें ये समस्या
शरीर में खून की कमी होने पर नजर आते हैं कई लक्षण, जानें कैसे दूर करें ये समस्या
Jharkhand Assembly Elections 2024: कौन हैं जवाहर पासवान, जिसने मतदान से 10 दिन पहले थामा BJP छोड़ JMM का हाथ
कौन हैं जवाहर पासवान, जिसने झारखंड में मतदान से पहले थामा JMM का हाथ
यूपी के आगरा में रसगुल्ले के लिए 'युद्ध', फोड़ डाले एक-दूसरे के सिर, ग्राहक बोले-कड़वे थे, दुकानदार बोला-ताजा बनाए हैं, वीडियो वायरल
यूपी के आगरा में रसगुल्ले के लिए 'युद्ध', फोड़ डाले एक-दूसरे के सिर, ग्राहक बोले-कड़वे थे, दुकानदार बोला-ताजा बनाए हैं, वीडियो वायरल
Mukesh Ambani या Gautam Adani नहीं, इस भारतीय बिजनेसमैन पर ठोका SEBI ने 50,00,000 रुपये का जुर्माना
Mukesh Ambani नहीं, इस भारतीय बिजनेसमैन पर लगा 50,00,000 रुपये का जुर्माना
Chhath Puja 2024: क्या आपने देख ली है Bank Holidays 2024 लिस्ट, छठ पूजा पर चार दिन बंद रहेंगे बैंक
Chhath Puja 2024: क्या आपने देख ली है Bank Holidays 2024 लिस्ट, छठ पूजा पर चार दिन बंद रहेंगे बैंक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर
पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर
इस स्कूल ने दिए कई बेहतरीन एक्टर्स और पॉलिटिशियन, सत्य नडेला से नागार्जुन तक यहीं से निकले चमकते नाम
इस स्कूल ने दिए कई बेहतरीन एक्टर्स और पॉलिटिशियन, सत्य नडेला से नागार्जुन तक यहीं से निकले चमकते नाम
डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप
डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप
Cholesterol Control Juice: बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डेली पिएं ये 5 जूस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होगा कम
बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डेली पिएं ये 5 जूस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होगा कम
60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई
60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE