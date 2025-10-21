कौन हैं दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी की पत्नी? ऐसे पूरी की पति की आखिरी इच्छा

रेलवे की NTPC नौकरियों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक बनने का मौका
दिवाली की रात बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक दिग्गज कलाकार गोवर्धन असरानी को खो दिया. 84 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ. असरानी ने अपने निधन से पहले अपनी पत्नी मंजू से एक खास गुजारिश की थी जिसे उनकी पत्नी ने पूरे मन से पूरा किया. आइए जानते हैं..
दिवाली के दिन पूरा देश में जमकर जश्न मना. हालांकि इस त्योहार के खत्म होने से पहले बॉलीवुड से दिल झकझोर देने वाली खबर रात में सामने आई. बॉलीवुड के दिग्गज हास्य कलाकार गोवर्धन असरानी जी का 20 अक्टूबर को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया.
84 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ. असरानी ने अपने निधन से पहले अपनी पत्नी मंजू से एक खास गुजारिश की थी जिसे उनकी पत्नी ने पूरे मन से पूरा किया. हम आपको बताएंगे असरानी जी के आखिरी इच्छा और उनकी पत्नी के बारे में.
गोवर्धन असरानी की पत्नी मंजू बंसल हैं. मंजू 1970 की दशक की मशहूर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने पति असरानी के साथ कई फिल्मों में कोस्टार के रूप में भी काम किया. साल 1980 के बाद असरानी की पत्नी मंजू ने फिल्मों से खुद को अलग कर इससे संन्यास ले लिया. मंजू संन्यास के बाद एक्टिंग और मीडिया की चहल-पहल से भी दूरी मना ली. उनके प्रसिद्ध फिल्मों पर नजर डाले तो उन्होंने नमक हराम, आज की ताजा खबर, जुरमाना, चोर सिपाही जैसे फिल्मों में काम किया था. फिल्मों में एक्टिंग के दौरान ही असरानी और मंजू की लव स्टोरी शुरू हुई थी और दोनों ने शादी करने का फैसला किया था.
असरानी ने अपनी पत्नी से गुजारिश की थी कि जब उनका देहांत हो जाए तो इसे बिल्कुल शांत और निजी रूप में रखा जाए और केवल परिवार के निकट सदस्यों की इसकी जानकारी मिले और उनका अंतिम संस्कार हो. उनकी पत्नी मंजू ने ठीक ऐसा ही किया. असरानी जी का देहांत 20 अक्टूबर को दोपहर में हुआ और उनका अंतिम संस्कार परिवार के निजी लोगों के बीच हुआ इसकी जानकारी उनके संस्कार के ठीक पहले मीडिया को दी गई जिसकी वजह से उनके निधन पर कोई बड़ा सितारा नहीं पहुंच पाया. असरानी जी ने अपने करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. अपनी एक्टिंग के जरिए वह हमेशा लोगों को दिल में अमर रहेंगे.
