'आधे इधर जाओ,आधे उधर..', असरानी की याद में पुरी बीच पर बनी सैंड आर्ट, श्रद्धांजलि देते हुए आर्टिस्ट ने लिखा उनका डायलॉग

Govardhan Asrani Sand Art: दिग्गज अभिनेता असरानी के निधन पर, विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर उनकी एक भव्य रेत की मूर्ति बनाकर श्रद्धांजलि दी. असरानी की मुस्कान और कॉमिक अंदाज को दर्शाती यह कलाकृति उनकी आखिरी याद के रूप में फैंस के बीच वायरल हो गई है.

Govardhan Asrani Sand Art Photo: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन की खबर से फिल्म जगत और उनके लाखों प्रशंसक शोक में डूब गए हैं. भारतीय सिनेमा में हास्य और चरित्र अभिनय में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. अभिनेता के निधन के तुरंत बाद, विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक बेहद रचनात्मक और भावुक पहल की.

पुरी बीच पर बनी असरानी की स्मृति

ओडिशा के पुरी बीच पर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अभिनेता असरानी के सम्मान में एक विशाल रेत की मूर्ति का निर्माण किया. सुदर्शन पटनायक, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लिए जाने जाते हैं, ने इस मूर्ति में असरानी के चेहरे के भाव और फिल्मों की शैली को बड़ी बारीकी से उकेरा है. इस रेत की मूर्ति में असरानी की विशिष्ट मुस्कान और उनके कॉमिक अंदाज को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उनके फैंस के लिए एक भावनात्मक पल बन गया. इस भव्य कलाकृति को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पुरी बीच पर पहुंचे और सुदर्शन पटनायक की इस अनूठी श्रद्धांजलि की खूब सराहना की.

पटनायक का श्रद्धांजलि संदेश

सुदर्शन पटनायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि वे असरानी जैसे महान अभिनेता को श्रद्धांजलि दे पाए. उन्होंने कहा, “असरानी जी भारतीय सिनेमा के ऐसे अभिनेता थे, जिन्होंने हमें हंसी और खुशी दी. मैं चाहता हूं कि लोग इस कलाकृति को देखें और उनके अतुलनीय योगदान को याद रखें. यह मूर्ति सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि असरानी जी के जीवन और कला के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है.” पटनायक ने बताया कि यह मूर्ति उन्होंने एक दिन में ही रेत, पानी और पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करके तैयार की है.

रेत की कला और अमर संदेश

सुदर्शन पटनायक ने रेत कला की नश्वरता के बारे में बात करते हुए कहा, "रेत की कला अस्थायी होती है, लेकिन इसका प्रभाव और संदेश लोगों के दिलों में लंबे समय तक रहेगा." उन्होंने इस मूर्ति के माध्यम से यह संदेश दिया कि आने वाली पीढ़ी भी असरानी की फिल्मों और उनके हास्यपूर्ण किरदारों को याद रखे. अभिनेता को श्रद्धांजलि देने की उनकी इस पहल ने पुरी बीच को एक भावनात्मक श्रद्धांजलि स्थल में बदल दिया. स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मूर्ति की तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं, और फैंस ने इस रचनात्मक प्रयास की खूब सराहना की. यह रेत की मूर्ति असरानी के जीवन और उनके हास्यपूर्ण किरदारों की स्मृति को हमेशा के लिए जीवंत बनाए रखेगी

