गूगल ने बॉलीवुड के मशहूर गायक को मृत घोषित किया, सिंगर ने कहा- 'मैं अभी भी जीवित हूं'.

गूगल ने जीवित गायक को मृत घोषित कर दिया: दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन, गूगल ने एक प्रसिद्ध जीवित गायक को सीधे तौर पर मृत घोषित करके एक अजीबोगरीब काम किया है.

क्या कोई इंसान सच में जीवित होते हुए भी इंटरनेट पर “मृत” घोषित हो सकता है? और अगर यह काम दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कर दे, तो भरोसा किस पर किया जाए? कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें गूगल की एक जानकारी ने न सिर्फ एक कलाकार को चौंकाया, बल्कि सोशल मीडिया पर बड़ी बहस भी छेड़ दी.

गूगल सर्च में दिखी “मृत्यु तारीख”, गायक रह गए हैरान

लोकप्रिय लोक गायक स्वरूप खान के साथ यह अजीब घटना सामने आई, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों जैसे “PK” और “Padmaavat” में अपनी आवाज़ से पहचान बनाई है. जब उन्होंने अपना नाम गूगल पर सर्च किया, तो नॉलेज पैनल में उनकी मृत्यु की तारीख 2 जून 2026 दिखाई गई. यह देखकर वे खुद भी हैरान रह गए. कुछ ही समय में उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया और हल्के अंदाज में लिखा कि “हम अभी भी जिंदा हैं.” उनकी यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लोगों के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई.

नाम की गलती से फैला पूरा भ्रम, असल हादसे से जुड़ा मामला

यह पूरा मामला एक अलग घटना से जुड़ी हुई गलतफहमी का नतीजा निकला. 2 जून 2026 को राजस्थान के जैसलमेर में एक रिसॉर्ट में आए तेज धूल भरे तूफान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक 25 वर्षीय स्थानीय लोक गायक की मृत्यु हो गई थी.

जानकारी और नाम की समानता की वजह से गूगल ने गलत प्रोफाइल को उस घटना से जोड़ दिया. यही गलती आगे चलकर “जीवित गायक की मौत” वाली खबर में बदल गई. यह घटना दिखाती है कि डिजिटल डेटा में छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकती है, जिसका असर सीधे किसी व्यक्ति की छवि पर पड़ता है.

सोशल मीडिया पर गुस्सा और सवाल, टेक कंपनियों की जिम्मेदारी पर बहस

जैसे ही स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया तेज हो गई. कई यूजर्स ने गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनी की लापरवाही पर सवाल उठाए. लोगों का कहना था कि जब इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म्स जानकारी दिखाती हैं, तो उसकी सटीकता और जिम्मेदारी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है. क्योंकि एक गलत लाइन किसी व्यक्ति की पहचान और सम्मान दोनों को प्रभावित कर सकती है.

स्वरूप खान की पहचान और संगीत की दुनिया में योगदान

स्वरूप खान राजस्थान के लोकप्रिय लोक गायक हैं, जिन्होंने “Indian Idol” से पहचान बनाई.

उन्हें संगीतकार बप्पी लाहिड़ी से शुरुआती बड़ा ब्रेक मिला और बाद में उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज दी.

“PK” का “ठरकी छोकरो” और “Padmaavat” का “घूमर” जैसे गाने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना चुके हैं. उनके फैंस के लिए यह खबर पहले झटका थी, लेकिन बाद में साफ हुआ कि यह सिर्फ एक डिजिटल गलती थी और गायक पूरी तरह स्वस्थ हैं.

डिजिटल दौर में एक बड़ा सबक

यह मामला सिर्फ एक वायरल खबर नहीं है, बल्कि एक जरूरी चेतावनी भी है. आज जब लोग हर जानकारी गूगल या सोशल मीडिया से लेते हैं, तब डेटा की सटीकता पर सवाल और भी अहम हो जाते हैं.

छोटी सी तकनीकी गलती किसी इंसान की छवि, करियर और मानसिक शांति तक को प्रभावित कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि हर वायरल या ऑनलाइन जानकारी को बिना जांचे स्वीकार न किया जाए.

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