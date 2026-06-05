FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
गूगल ने बॉलीवुड के मशहूर गायक को मृत घोषित किया, सिंगर ने कहा- 'मैं अभी भी जीवित हूं'.

गूगल ने बॉलीवुड के मशहूर गायक को मृत घोषित किया, सिंगर ने कहा- 'मैं अभी भी जीवित हूं'.

ज‍िन्‍हें कभी द‍िग्‍व‍िजय स‍िंह ने कहा था 'सौ टंच माल', उन्‍हीं मीनाक्षी नटराजन को म‍िला कांग्रेस से इनाम

ज‍िन्‍हें कभी द‍िग्‍व‍िजय स‍िंह ने कहा था 'सौ टंच माल', उन्‍हीं मीनाक्षी नटराजन को म‍िला कांग्रेस से इनाम

'मैं सुष्मिता का गोद लिया हुआ प्रेमी था,' ललित मोदी ने 'गोल्ड डिगर' के टैग पर जो कहा सुनकर दंग रह जाएंगे आप

'मैं सुष्मिता का गोद लिया हुआ प्रेमी था,' ललित मोदी ने 'गोल्ड डिगर' के टैग पर जो कहा सुनकर दंग रह जाएंगे आप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा

भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा

एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का काम करता है

एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का होता है

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

गूगल ने बॉलीवुड के मशहूर गायक को मृत घोषित किया, सिंगर ने कहा- 'मैं अभी भी जीवित हूं'.

गूगल ने जीवित गायक को मृत घोषित कर दिया: दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन, गूगल ने एक प्रसिद्ध जीवित गायक को सीधे तौर पर मृत घोषित करके एक अजीबोगरीब काम किया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 05, 2026, 11:20 AM IST

गूगल ने बॉलीवुड के मशहूर गायक को मृत घोषित किया, सिंगर ने कहा- 'मैं अभी भी जीवित हूं'.

गूगल ने जीवित लोक गायक को दिखाया मृत

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या कोई इंसान सच में जीवित होते हुए भी इंटरनेट पर “मृत” घोषित हो सकता है? और अगर यह काम दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कर दे, तो भरोसा किस पर किया जाए? कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें गूगल की एक जानकारी ने न सिर्फ एक कलाकार को चौंकाया, बल्कि सोशल मीडिया पर बड़ी बहस भी छेड़ दी.

 गूगल सर्च में दिखी “मृत्यु तारीख”, गायक रह गए हैरान

लोकप्रिय लोक गायक स्वरूप खान के साथ यह अजीब घटना सामने आई, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों जैसे “PK” और “Padmaavat” में अपनी आवाज़ से पहचान बनाई है. जब उन्होंने अपना नाम गूगल पर सर्च किया, तो नॉलेज पैनल में उनकी मृत्यु की तारीख 2 जून 2026 दिखाई गई. यह देखकर वे खुद भी हैरान रह गए. कुछ ही समय में उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया और हल्के अंदाज में लिखा कि “हम अभी भी जिंदा हैं.” उनकी यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लोगों के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई.

 

नाम की गलती से फैला पूरा भ्रम, असल हादसे से जुड़ा मामला

यह पूरा मामला एक अलग घटना से जुड़ी हुई गलतफहमी का नतीजा निकला. 2 जून 2026 को राजस्थान के जैसलमेर में एक रिसॉर्ट में आए तेज धूल भरे तूफान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक 25 वर्षीय स्थानीय लोक गायक की मृत्यु हो गई थी.

जानकारी और नाम की समानता की वजह से गूगल ने गलत प्रोफाइल को उस घटना से जोड़ दिया. यही गलती आगे चलकर “जीवित गायक की मौत” वाली खबर में बदल गई. यह घटना दिखाती है कि डिजिटल डेटा में छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकती है, जिसका असर सीधे किसी व्यक्ति की छवि पर पड़ता है.

सोशल मीडिया पर गुस्सा और सवाल, टेक कंपनियों की जिम्मेदारी पर बहस

जैसे ही स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया तेज हो गई. कई यूजर्स ने गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनी की लापरवाही पर सवाल उठाए. लोगों का कहना था कि जब इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म्स जानकारी दिखाती हैं, तो उसकी सटीकता और जिम्मेदारी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है. क्योंकि एक गलत लाइन किसी व्यक्ति की पहचान और सम्मान दोनों को प्रभावित कर सकती है.

स्वरूप खान की पहचान और संगीत की दुनिया में योगदान

स्वरूप खान राजस्थान के लोकप्रिय लोक गायक हैं, जिन्होंने “Indian Idol” से पहचान बनाई.
उन्हें संगीतकार बप्पी लाहिड़ी से शुरुआती बड़ा ब्रेक मिला और बाद में उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज दी.

“PK” का “ठरकी छोकरो” और “Padmaavat” का “घूमर” जैसे गाने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना चुके हैं. उनके फैंस के लिए यह खबर पहले झटका थी, लेकिन बाद में साफ हुआ कि यह सिर्फ एक डिजिटल गलती थी और गायक पूरी तरह स्वस्थ हैं.

डिजिटल दौर में एक बड़ा सबक

यह मामला सिर्फ एक वायरल खबर नहीं है, बल्कि एक जरूरी चेतावनी भी है. आज जब लोग हर जानकारी गूगल या सोशल मीडिया से लेते हैं, तब डेटा की सटीकता पर सवाल और भी अहम हो जाते हैं.

छोटी सी तकनीकी गलती किसी इंसान की छवि, करियर और मानसिक शांति तक को प्रभावित कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि हर वायरल या ऑनलाइन जानकारी को बिना जांचे स्वीकार न किया जाए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा
भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा
एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का काम करता है
एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का होता है
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई
डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement