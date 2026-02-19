FacebookTwitterYoutubeInstagram
AI को दिशा देना हमारी जिम्मेदारी-PM, AI का इस्तेमाल मानव कल्याण में हो, भारत को AI में भाग्य दिखता है-PM मोदी, भारत AI का नेचुरल हब बन रहा है, AI की मदद से बेहतर फैसले ले जाएंगे, कुछ लोगों को AI से भय लगता है, AI से मानवता के लिए अवसर बढ़ेंगे- PM

फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने वापस लिया Ghuskhor Pandat का टाइटल, सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने जारी किया B.Sc नर्सिंग का रिजल्ट, यहां करें फटाफट चेक

सुपर-8 से पहले श्रीलंका-जिम्बाब्वे में टॉप पर पहुंचने की जंग, ऐसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट

फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने वापस लिया Ghuskhor Pandat का टाइटल, सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

Ghuskhor Pandat Title: फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में ‘घूसखोर पंडित’ से जुड़े मुद्दे को अपने बयान देकर खत्म कर दिया है. साथ ही, उन्होंने फिल्म का टाइटल बदलने का ऐलान कर दिया है. इसमें उन्होंने बताया कि अभी नया नाम सामने नहीं आया है

Pragya Bharti

Updated : Feb 19, 2026, 03:27 PM IST

फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने वापस लिया Ghuskhor Pandat का टाइटल, सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आगामी फिल्म 'घूसखोर पंडत' के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया, क्योंकि फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने फिल्म का शीर्षक और सभी प्रचार सामग्री वापस ले ली है. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने पांडे के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने के बाद याचिका का निपटारा किया और उम्मीद जताई कि इस विवाद का हर तरह से अंत हो जाएगा.

फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने कही बड़ी बात

पांडे ने अपने हलफनामे में कहा कि मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म का नया शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन यह पहले वाले नाम से मिलता-जुलता नहीं होगा. फिल्म निर्माता ने कहा, ‘‘हालांकि नये शीर्षक को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, मैं यह आश्वासन देता हूं कि भविष्य में जो भी शीर्षक चुना और अपनाया जाएगा, वह उस पहले शीर्षक के समान या उससे मिलता-जुलता नहीं होगा, जिसके संबंध में आपत्तियां उठाई गई थीं और वह कहानी को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करेगा."

घूसखोर पंडित से संबंधित का क्या था मामला?

उच्चतम न्यायालय ने 12 फरवरी को पांडे को उनकी फिल्म के शीर्षक को लेकर फटकार लगायी थी और कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के किसी वर्ग को अपमानित नहीं किया जा सकता. उच्चतम न्यायालय नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

