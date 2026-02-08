Ghooskhor Pandat Controversy: 'घूसखोर पंडित' पर कब और कैसे शुरू हुआ विवाद, क्या बदला जाएगा फिल्म का नाम? जानें सबकुछ

फिल्म 'घूसखोर पंडत' के शीर्षक को लेकर ब्राह्मण समाज और कई संगठनों ने आपत्ति जताई है. विवाद बढ़ने पर मेकर्स ने प्रोमो हटा लिए हैं और एफआईआर के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है.

नेटफ्लिक्स के हालिया इवेंट में जब मनोज वाजपेयी की नई फिल्म 'घूसखोर पंडत' का ऐलान हुआ, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म रिलीज से पहले ही इतने बड़े विवादों में घिर जाएगी. फिल्म का टाइटल सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.

घूसखोर पंडत फिल्म पर क्यों हुआ विवाद?

विवाद की सबसे बड़ी जड़ फिल्म का नाम है. विरोध कर रहे संगठनों और लोगों का कहना है कि 'पंडित' (या पंडत) शब्द को 'घूसखोर' विशेषण के साथ जोड़ना एक पूरे समुदाय की छवि को धूमिल करता है. लोगों का आरोप है कि यह शीर्षक ब्राह्मण समाज के प्रति नकारात्मक धारणा और 'जातिवादी स्टीरियोटाइप' को बढ़ावा देता है. बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपमानजनक बताया है.

यूपी में FIR और कानूनी शिकंजा

उत्तर प्रदेश सरकार के 'जीरो टॉलरेंस' निर्देश के बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में फिल्म के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है. इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट में भी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है और एनएचआरसी (NHRC) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा है.

नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी की सफाई

चौतरफा घिरने के बाद फिल्म के निर्माता नीरज पांडे ने आधिकारिक बयान जारी किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है. 'पंडत' शब्द का इस्तेमाल केवल एक काल्पनिक किरदार (अजय दीक्षित) के बोलचाल वाले नाम के रूप में किया गया है. उनका इरादा किसी जाति, धर्म या समुदाय का अपमान करना या उसे नीचा दिखाना नहीं है. अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि एक कलाकार के तौर पर वे केवल एक 'खामियों भरे इंसान' की कहानी पर्दे पर उतार रहे थे, न कि किसी समुदाय पर टिप्पणी कर रहे थे.

प्रोमोशनल मैटेरियल हटाया गया

जनता के भारी आक्रोश और कानूनी दबाव को देखते हुए नेटफ्लिक्स और मेकर्स ने बड़ा कदम उठाया है. फिल्म के टीजर और सभी प्रोमोशनल पोस्टर्स को इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा लिया गया है. मेकर्स का कहना है कि वे नहीं चाहते कि फिल्म को केवल कुछ झलकियों के आधार पर आंका जाए, बल्कि इसे पूरी कहानी के संदर्भ में समझा जाए.

केवल सामाजिक संगठन ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की संस्थाओं जैसे FMC (Film Makers Combine) और FWICE ने भी मेकर्स को नोटिस भेजा है. उनका दावा है कि इस विवादित शीर्षक के लिए अनिवार्य अनुमति नहीं ली गई थी. FWICE ने चेतावनी दी है कि यदि भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, तो वे मेकर्स के साथ काम करने से दूरी बना सकते हैं.

आगे क्या होगा?

वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म का टाइटल बदला जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि बढ़ते विवाद के कारण नेटफ्लिक्स इस प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार कर सकता है. हालांकि, मेकर्स को उम्मीद है कि जब फिल्म पूरी तरह सामने आएगी, तो दर्शकों का नजरिया बदलेगा.

