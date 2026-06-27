गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला लेने जा रहे तलाक? एक्ट्रेस ने खुद किया बड़ा खुलासा, एक साल से क्यों रह रहें अलग

टीवी के मशहूर कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का तलाक! एक्ट्रेस ने 'लॉकअप 2' के प्रीमियर पर खुलासा किया कि वे पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं.

टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. 'अनुपमा' फेम एक्टर और 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला के वैवाहिक जीवन का सफर अब खत्म होने की कगार पर है. रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' के भव्य प्रीमियर पर आकांक्षा ने खुद अपने तलाक की पुष्टि कर सभी को स्तब्ध कर दिया है.

'लॉकअप 2' में खुला राज

शो के दौरान रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा दिए गए एक सीक्रेट टास्क के दौरान आकांक्षा चमोला ने स्वीकार किया कि उनका और गौरव का रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता. उन्होंने बताया, "मैं और गौरव तलाक ले रहे हैं. यह बात हमने अब तक पब्लिक से छिपाई थी, लेकिन यह मेरा सीक्रेट है." उन्होंने आगे जानकारी दी कि वे पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं.

आपसी सहमति से अलग हुए गौरव-आकांक्षा

तलाक की खबरों के बीच आकांक्षा ने यह भी साफ किया है कि उनके बीच कोई कड़वाहट या मनमुटाव नहीं है. उन्होंने कहा, "यह हम दोनों का आपसी फैसला है. हम पिछले एक साल से इस बारे में सोच रहे थे. हम आज भी एक-दूसरे से बात करते हैं, लेकिन हमें अहसास हुआ कि हम बतौर पार्टनर एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं."

भविष्य की राहें अलग

आकांक्षा के अनुसार, उनके और गौरव के भविष्य को लेकर नजरिए बहुत अलग हैं. उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से उस भविष्य में वे एक-दूसरे के साथ नहीं हैं. गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से दोनों के अलग होने की अफवाहें जोरों पर थीं, जिन्हें गौरव ने पहले सिरे से खारिज कर दिया था. हालांकि, अब एक्ट्रेस के आधिकारिक बयान ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है.

10 साल पुराना साथ

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला ने साल 2016 में शादी की थी. 10 साल के इस लंबे सफर के बाद अलग होने का फैसला लेना फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. अब फैंस को गौरव खन्ना की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आने का इंतजार है.

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