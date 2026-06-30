Gaurav-Akanksha Divorce: नहीं हो रहा गौरव खन्ना का तलाक? रील्स-इवेंट्स में दिखते हैं साथ.. तो क्या Lock Upp 2 में झूठ बोल रहीं आकांक्षा चमोला?

'लॉकअप 2' में आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से तलाक पर बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने साफ-साफ कहा है कि वे दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं. हालांकि, गौरव-आकांक्षा को आए दिन इवेंट्स में साथ देखा जाता है. ऐसे में, आकांक्षा सच बोल रही हैं या झूठ चलिए हम आपको हकीकत बताते हैं.

Gaurav-Akanksha Divorce: टेलीविजन के सबसे पसंदीदा कपल्स में शुमार गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के रिश्ते को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर भारी हलचल मची हुई है. नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो ‘लॉकअप सीजन 2’ में आकांक्षा के हालिया खुलासों ने फैंस को चौंका कर रख दिया है. जहां एक तरफ आकांक्षा ने अपनी शादी टूटने की वजह का जिक्र किया है, वहीं दूसरी ओर फैंस यह कयास लगा रहे हैं कि क्या यह सब सच है या शो की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बुना गया एक जाल.

क्या झूठ बोल रही है आकांक्षा?

शो के लेटेस्ट एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने अपनी को-कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत के दौरान बताई कि उन दोनों की सोच बहुत अलग है. साथ ही, अपनी शादी के बिखरने की वजह भी बताई. फिलहाल दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है. लेकिन लॉक अप 2 शो के जरिए आकांक्षा ने साफ शब्दों में बताया है कि उन्होंने अपने पति गौरव को बता दिया है कि वो चाहें तो अपना फैसला ले सकते हैं और वो अलग होने के लिए भी तैयार हैं.

आखिर क्यों गौरव-आकांक्षा के बीच बढ़ा विवाद?

आकांक्षा और गौरव के बीच किसी तीसरे व्यक्ति या आपसी कलह की वजह से दूरियां नहीं आईं, बल्कि 'पैरेंटहुड' को लेकर उनके विचारों में जमीन-आसमान का अंतर है. शो में, आकांक्षा ने बेबाकी से कुबूल किया कि उनमें कभी भी मातृत्व की भावना नहीं रही. एक्ट्रेस ने कहा, "मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं कभी मां नहीं बनना चाहती. मुझे अपनी आजादी प्यारी है और मैं बच्चों की जिम्मेदारी में नहीं बंधना चाहती." उनके अनुसार, जब गौरव ने फैमिली प्लानिंग की बात की और वे खुद को इस भूमिका में नहीं देख सकीं, तो उन्होंने रिश्ते से अलग होने का फैसला किया.

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फैंस के बीच कंफ्यूजन

आकांक्षा के इन दावों के सामने आने के बाद फैंस दो गुटों में बंट गए हैं. जहाँ कुछ लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे केवल 'लॉकअप 2' के लिए रची गई एक स्क्रिप्टेड कहानी मान रहे हैं. गौरव खन्ना की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिसके चलते लोग अब आकांक्षा के इन बयानों की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं.

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