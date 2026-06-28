कौन हैं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला, उम्र के अंतर से लेकर नेटवर्थ तक, जानें कौन-किस पर भारी?

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Lock Upp 2 में आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से अलग होने की पुष्टि की. जानें उनकी लव स्टोरी, उम्र का फासला और नेटवर्थ के बीच का चौंकाने वाला अंतर क्या है.
'Lock Upp: Sach Ya Sazaa' के प्रीमियर एपिसोड में अभिनेत्री आकांक्षा चमोला के खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया है. शो में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उनका और टीवी अभिनेता गौरव खन्ना का रिश्ता अब तलाक की ओर बढ़ चुका है.
1991 में जन्मीं आकांक्षा चमोला ने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने 'स्वरागिनी' (2015-16), 'भूतू' और 'दबंग पुलिसवाली' जैसे कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है. हालांकि वे लंबे समय तक इंडस्ट्री का हिस्सा रहीं, लेकिन उनकी चर्चा मुख्य रूप से गौरव खन्ना के साथ उनके रिश्ते के कारण अधिक रही.
गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. पहली ही नजर में गौरव अपना दिल हार बैठे थे. इसके बाद दोनों ने कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट किया और 24 नवंबर 2016 को कानपुर में शादी के बंधन में बंध गए.
गौरव (जन्म 1981) और आकांक्षा (जन्म 1991) की उम्र में लगभग 9 साल का अंतर है. इससे पहले जब गौरव 'Bigg Boss 19' में थे, तब आकांक्षा ने अपनी फैमिली प्लानिंग पर बात करते हुए कहा था कि वे बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके पास इसके लिए कई व्यक्तिगत कारण हैं.
आर्थिक स्थिति की तुलना करें तो गौरव खन्ना का पलड़ा काफी भारी दिखता है. खबरों के अनुसार, आकांक्षा की कुल संपत्ति 2-3 करोड़ रुपये के आसपास है, जबकि गौरव खन्ना की नेटवर्थ 12 से 18 करोड़ रुपये तक बताई जाती है. इस प्रकार, गौरव अपनी पत्नी के मुकाबले लगभग 6 गुना अधिक संपत्ति के मालिक हैं.
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इस साल की शुरुआत में तलाक की खबरों को सिर्फ एक 'प्रमोशनल स्टंट' बताने वाली आकांक्षा ने आखिरकार 'Lock Upp' के मंच पर सच्चाई बयां कर दी है. दर्शकों के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि शो के दौरान वे अपनी निजी जिंदगी के और कौन से गहरे राज खोलती हैं.
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