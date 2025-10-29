PM Modi से Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, FWICE ने एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा खत

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'
Satish Shah Padma Shri Award: दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिलाने के लिए FWICE ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. संगठन ने उनके शानदार हास्य अभिनय और चार दशकों के योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि देने की अपील की है.
Satish Shah Padma Shri Award: फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में उनके असाधारण योगदान के लिए दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की अपील की है. FWICE ने कहा कि सतीश शाह जैसे प्रतिभाशाली कलाकार को यह सम्मान देना पूरी मनोरंजन इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात होगी.
FWICE ने अपने पत्र में सतीश शाह के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री से गुजारिश की है. संगठन ने लिखा, "हम हाथ जोड़कर और पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि दिवंगत सतीश शाह को पद्मश्री सम्मान दिया जाए. वह देश के सबसे पसंद किए जाने वाले और प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक थे." संगठन ने आगे लिखा, "सतीश शाह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई. उनके शो 'ये जो है जिंदगी', 'साराभाई वर्सेस साराभाई', और फिल्में 'जाने भी दो यारों', 'मैं हूँ ना' और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं."
FWICE ने जोर दिया कि सतीश शाह को पद्मश्री देना उनके काम और जीवन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. पत्र में यह भी लिखा गया, "उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करना सिर्फ एक कलाकार को नहीं, बल्कि उस इंसान को सम्मान देना होगा जिसने चार दशकों तक भारत को हंसाया और कई नए कलाकारों को प्रेरित किया." FWICE ने कहा कि उनके जाने से सबके दिलों में एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, जो उन्हें जानते थे या उनके काम से जुड़े थे.
वयोवृद्ध अभिनेता सतीश शाह का 25 अक्टूबर को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वह पिछले कुछ समय से किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे. उनका अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को मुंबई में किया गया. उनके परिवार और दोस्तों ने सोमवार को एक प्रेयर मीट में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
सतीश शाह ने कई यादगार किरदार निभाए हैं, जिनमें टीवी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के 'इंद्रवदन' के रूप में उन्हें घर-घर में पहचान मिली थी. इसके अलावा उन्होंने 'फना' जैसी फिल्मों में भी संजीदा किरदार निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया था.
