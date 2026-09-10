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Friday OTT Release 11 September: 'घमासान' से 'द रिवोल्यूशनरीज' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा हॉरर-कॉमेडी और एक्शन तड़का

Friday OTT Releases (11 September 2026): इस शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को ओटीटी पर मनोरंजन का महाकुंभ सजने वाला है. नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर 'घमासान' और 'द रिवोल्यूशनरीज' समेत 7 नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जो आपको वीकेंड पर फुल एंटरटेनमेंट देंगी.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 10, 2026, 03:16 PM IST

Friday OTT Release 11 September: 'घमासान' से 'द रिवोल्यूशनरीज' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा हॉरर-कॉमेडी और एक्शन तड़का

Image credit: AI

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Friday OTT Releases (11 September 2026): वीकेंड की शुरुआत से ठीक पहले ओटीटी प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन कंटेंट आने को तैयार है. इस शुक्रवार यानी 11 सितंबर 2026 को मनोरंजन की दुनिया में बड़ा धमाका होने जा रहा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जी5 और जियोहॉटस्टार जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर कुल 7 नई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं. अगर आप भी अपने वीकेंड को मजेदार बनाने के लिए कुछ रोमांचक तलाश रहे हैं, तो इन नए प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट आपके लिए बेहद काम की साबित होगी. आइए जानते हैं कि इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज आपका दिल जीतने आ रही हैं.

द रिवोल्यूशनरीज (Prime Video)

जाने-माने निर्देशक निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है. इसके टीजर और गानों को दर्शकों का खूब प्यार मिला है. भरपूर एक्शन से सजी इस सीरीज में भुवन बाम, रोहित सर्राफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे, जो स्क्रीन पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरेंगे.

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घमासान (ZEE5)

क्राइम, थ्रिलर और धमाकेदार एक्शन के शौकीनों के लिए जी5 पर 'घमासान' रिलीज की जा रही है. इस फिल्म में इंडस्ट्री के दो शानदार कलाकार अरशद वारसी और प्रतीक गांधी पहली बार आमने-सामने नजर आएंगे. इनके अलावा फिल्म में लोकप्रिय अभिनेता राजपाल यादव और इशिता दत्ता भी अहम किरदारों में हैं. इसका ट्रेलर पहले ही सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर चुका है.

विश्वनाथ एंड सन्स (Netflix)

सिनेमाघरों में अपनी शानदार सफलता का परचम लहराने के बाद, साउथ सुपरस्टार सूर्या की यह बहुचर्चित फिल्म अब ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रही है. नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को पांच अलग-अलग भाषाओं—तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में देखा जा सकता है. फिल्म में सूर्या के साथ प्रतिभाशाली अभिनेत्री ममिता बैजू भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.

प्रिंस ऑफ मॉलीवुड (JioHotstar)

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मलयालम सिनेमा के फैंस के लिए एक मजेदार कॉमेडी ड्रामा सीरीज 'प्रिंस ऑफ मॉलीवुड' जियोहॉटस्टार पर आ रही है. इसकी कहानी 'फिरोज' नाम के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका मुख्य किरदार साउथ एक्टर डैन डेविस ने निभाया है. सीरीज में उनके साथ हरिश्मा, विद्या विजयकुमार, सोहन सीनुलाल और फुकरू भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

अली बाबा और 40 भूत (JioHotstar)

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हॉरर और कॉमेडी का अनोखा मिश्रण देखने के चाहने वालों के लिए जियोहॉटस्टार पर 'अली बाबा और 40 भूत' रिलीज हो रही है. इस सीरीज में दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ रोमांच और रहस्य से भरे सीन्स भी देखने को मिलेंगे. इसमें मुख्य कलाकारों के तौर पर लोकप्रिय अभिनेत्री आशा नेगी और अभिनेता विशाल वशिष्ठ की जोड़ी स्क्रीन पर धमाल मचाती नजर आएगी.

गो टीम (Netflix)

डार्क कॉमेडी पसंद करने वाले दर्शकों के लिए नेटफ्लिक्स एक नई फिल्म 'गो टीम' लेकर आ रहा है. इसका टीजर और ट्रेलर इंटरनेट पर पहले से ही काफी वायरल हो रहा है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. यह फिल्म आपके वीकेंड को और भी ज्यादा गुदगुदाने और मनोरंजक बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

स्टोलन हार्टबीट्स (Netflix)

थ्रिलर और सस्पेंस प्रेमियों के लिए 'स्टोलन हार्टबीट्स' सीरीज नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने जा रही है. लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का इंतजार किया जा रहा था. इस सीरीज के कुल 10 एपिसोड एक साथ रिलीज किए जा रहे हैं, जिन्हें आप इस वीकेंड अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके भरपूर सस्पेंस का आनंद ले सकते हैं.

 

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