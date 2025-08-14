War 2 Review: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म?
एंटरटेनमेंट
War 2 First Review: वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू आ गया है, एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल लेवल पर फिल्म दर्शकों को कैसी लग रही और एनालिटिक्स इसे क्या रेटिंग दे रहे हैं, चलिए जानें.
थ्रिल राइड कही जाने वाली ‘वॉर 2’ का एक्स पर फिल्म के फर्स्ट रिव्यू देखकर लोग इसे 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर और सलमान खान की टाइगर-3 से ज्यादा बेहतर बता रहे हैं. फिल्म में एक्शन और सस्पेंस के साथ इमोशन्स का भी तड़का लगा है. फिल्म में एक्शन को लेकर ऋतिक रोशन की तुलना जूनियर एनटीआर से हो रही है. हालांकि क्रिटिक्स के रिव्यू अभी नहीं आए हैं लेकिन प्रोमो देखकर X पर लोग फिल्म का रिव्यू पॉजिटिव दे रहे हैं.
दर्शक एक्शन सीन्स के स्केल और ऋतिक और जूनियर एनटीआर की एक्टिंग को कांटे की टक्कर देने वाली बता रहे हैं. एक फैन ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू शेयर करते हुए लिखा है, "वॉर 2 एक ज़बरदस्त राइड लग रही है क्योंकि इसमें सस्पेंस, रोमांच के साथ दो एक्शन हीरो फिल्म को जर्क दे रहे हैं.
वहीं एक अन्य ने कहा, "वॉर2 में जूनियर एनटीआर की तारीफकरते हुए लिखा की एनर्जी और एक्शन का कॉम्बो पैक लोगों को अटरैक्ट करेगा. एक्सपर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताते हुए 3.5/5 की रेटिंग दी जा रही है.
क्या है वॉर 2 की कहानी?
अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी वॉर 2 यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का लेटेस्ट चैप्टर है. फिल्म में ऋतिक रोशन ने स्पाई मेजर कबीर धालीवाल का रोल कर रहे हैं जिसपर देश से विश्वासघाथ का आरोप लगता है और कबीर का ही पूर्व बैचमेट उसे ढूंढने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है. पूर्व बैचमेट जूनियर एनटीआर हैं जो एलिट एजेंट विक्रम के रूप में नज़र आ रहे हैं. इसके बाद फिल्म में ज़बरदस्त स्टंट, तनावपूर्ण आमना-सामना और एक भावनात्मक ड्रामा का दौर शुरू होता है.
फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका धमाकेदार एक्शन नजर आ रहा है. फाइट कोरियोग्राफी और नेशन फर्स्ट का जोश फिल्म को रोमांचक बना रहा है.
ऋतिक रोशन ने कबीर के रुप मे जहां शानदार वापसी की है वहीं फिल्म के असली शोस्टॉपर जूनियर एनटीआर लग हैं. उनकी 10 मिनट की धमाकेदार एंट्री, जिसमें एक शानदार रेस्क्यू और फाइट सीन है बेहद रोमांचक लग रहा है. उनका दमदार 'मास' अपील ऋतिक के 'क्लास' एक्ट को खूबसूरती से संतुलित करता है, जिससे उनकी केमिस्ट्री फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा बनरही है.
सपोर्टिंग कास्ट के रूप में अनिल कपूर और कियारा आडवाणी ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया है. निर्देशक अयान मुखर्जी की ये जासूसी फिल्म में इमोशन भी भरपूर है. कुल मिलाकर पहले रिव्यू के अनुसार 'वॉर 2', "ग्रीक गॉड" और "गॉड ऑफ मासेस" के बीच की वह जबरदस्त टक्कर देती नजर आ रही है.
