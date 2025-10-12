Filmfare 2025 में शाहरुख खान ने फिर किया कुछ ऐसा, फैंस बोले- 'इनके जैसा कोई नहीं'.. देखें वीडियो

Filmfare Awards 2025 Shah Rukh Khan: शाहरुख खान ने अवॉर्ड जीतने वाली एक्ट्रेस नितांशी गोयल को सीढ़ियों पर गिरने से बचाया और उनकी ड्रेस संभाली. इस विनम्रता और जेंटलमैन वाले व्यवहार से शाहरुख ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

Filmfare Awards 2025 Shah Rukh Khan: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का आगाज़ गुजरात के अहमदाबाद में किया गया. इस भव्य समारोह को शाहरुख खान ने 17 साल बाद होस्ट किया. इस इवेंट में जहां 'किल' और 'लापता लेडीज' जैसी फिल्मों का जलवा देखने को मिला, वहीं रेड कार्पेट पर किंग खान ने एक बार फिर अपने विनम्र व्यवहार से फैंस का दिल जीत लिया.

नितांशी गोयल को संभालते दिखे किंग खान

इस अवॉर्ड शो में फिल्म 'लापता लेडीज' की एक्ट्रेस नितांशी गोयल ने शिरकत की. उन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवॉर्ड मिला. किंग खान का खास जेस्चर: जैसे ही नितांशी के नाम का ऐलान हुआ, शाहरुख खान उन्हें लेने के लिए खुद स्टेज से नीचे गए. यह पल नितांशी के लिए बेहद भावुक करने वाला था. जब नितांशी अवॉर्ड लेने के लिए स्टेज की सीढ़ियों पर चढ़ रही थीं, तभी वह लड़खड़ा गईं. किंग खान ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और उन्हें गिरने से बचा लिया. इतना ही नहीं, जब वह स्टेज पर पहुंचीं तो शाहरुख खान ने पीछे से उनकी ड्रेस को भी संभालते हुए दिखे. शाहरुख के इस प्यारे और केयरिंग जेस्चर को वहां मौजूद सभी लोगों और फैंस ने खूब पसंद किया, और वह सारी लाइमलाइट चुरा ले गए.

लोगों ने दिए भावुक रिएक्शन्स

शाहरुख खान और नितांशी गोयल के इस वीडियो पर लोगों ने जमकर तारीफ की. सोशल मीडिया पर लोगों के कुछ रिएक्शन इस प्रकार रहे कि एक फैन ने लिखा, "किंग खान के जैसे जेंटलमैन इंडस्ट्री में कोई नहीं है." दूसरे ने कमेंट किया, "आपने दिल जीत लिया." एक अन्य यूजर ने कहा, "नितांशी इस पल को कभी नहीं भूलेंगी, जैसे शाहरुख खान ने उनका हाथ पकड़ा."

पहले भी रानी मुखर्जी की मदद कर चुके हैं शाहरुख

आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान किसी अभिनेत्री की मदद करते हुए दिखे हैं. इससे पहले हाल ही में नेशनल अवॉर्ड 2025 समारोह में वह रानी मुखर्जी की साड़ी को संभालते और उनका पल्लू थामे नजर आए थे. उस समय भी उनके इस व्यवहार की खूब तारीफ हुई थी.

