70th Filmfare Award Winners: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने मारी बाजी, टेक्निकल कैटेगरी में आगे रहीं ये फिल्में

Filmfare Awards 2025 Winners: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 की टेक्निकल कैटेगरी में 'लापता लेडीज' ने डायलॉग, स्क्रीनप्ले, कॉस्ट्यूम सहित 4 अवॉर्ड जीते, जबकि 'किल' ने एक्शन, सिनेमैटोग्राफी और साउंड डिजाइन सहित 5 ट्रॉफियां जीतकर दबदबा बनाया.

Filmfare Awards 2025 Winners: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आगाज़ आज 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईका एरिना में होने वाला है. इस इवेंट को शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल होस्ट करने वाले हैं. इवेंट शुरू होने से पहले ही, फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की टेक्निकल विनर्स की लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा अवॉर्ड आमिर खान की फिल्म ‘लापता लेडीज’ और एक्शन फिल्म 'किल' ने अपने नाम किए हैं.

टेक्निकल कैटेगरी विनर्स: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने मारी बाजी

बेस्ट डायलॉग - स्नेहा देसाई, लापता लेडीज

बेस्ट स्क्रीनप्ले- स्नेहा देसाई, लापता लेडीज

बेस्ट कॉस्टयूम- दर्शन जलान, लापता लेडीज

बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर- राम संपत, लापता लेडीज

बेस्ट एक्शन- सीयंग ओह और परवेज शेख, किल

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी - रफी महमूद, किल

बेस्ट एडिटिंग- शिवकुमार वी. पणिक्कर, किल

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन- मयूर शर्मा, किल

बेस्ट साउंड डिजाइन- सुभाष साहू, किल

बेस्ट स्टोरी- आदित्य धर और मोनाल ठाकुर, आर्टिकल 370

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स- रेड फाइन, मुंज्या

बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले- रितेश शाह और तुषार शीतल जैन, आई वांट टू टॉक

बेस्ट कोरियोग्राफर- बॉस्को-सीजर, बैड न्यूज

अवॉर्ड्स नाइट में सितारों की शानदार परफॉर्मेंस

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की यह रात बेहद खास होने वाली है. टेक्निकल कैटेगरी के विजेताओं के अलावा, इस अवॉर्ड शो में कई बड़े सितारे अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का मनोरंजन किए. अवॉर्ड शो में अक्षय कुमार, कृति सनोन, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे सितारे परफॉर्म किए, जिसे देखना दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा. इस साल 'लापता लेडीज' ने जहाँ डायलॉग और स्क्रीनप्ले जैसे अवॉर्ड जीते, वहीं 'किल' ने एक्शन और एडिटिंग जैसे कैटेगरी में बाजी मारकर टेक्निकल फ्रंट पर अपना दबदबा साबित किया है.

