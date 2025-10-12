70th Filmfare Award Winners: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने मारी बाजी, टेक्निकल कैटेगरी में आगे रहीं ये फिल्में

'उस मुल्क की सरहद को ...', CDS जनरल अनिल चौहान ने चीन सीमा को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बोले-सतर्क रहने की जरूरत
एंटरटेनमेंट
Filmfare Awards 2025 Winners: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 की टेक्निकल कैटेगरी में 'लापता लेडीज' ने डायलॉग, स्क्रीनप्ले, कॉस्ट्यूम सहित 4 अवॉर्ड जीते, जबकि 'किल' ने एक्शन, सिनेमैटोग्राफी और साउंड डिजाइन सहित 5 ट्रॉफियां जीतकर दबदबा बनाया.
Filmfare Awards 2025 Winners: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आगाज़ आज 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईका एरिना में होने वाला है. इस इवेंट को शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल होस्ट करने वाले हैं. इवेंट शुरू होने से पहले ही, फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की टेक्निकल विनर्स की लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा अवॉर्ड आमिर खान की फिल्म ‘लापता लेडीज’ और एक्शन फिल्म 'किल' ने अपने नाम किए हैं.
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की यह रात बेहद खास होने वाली है. टेक्निकल कैटेगरी के विजेताओं के अलावा, इस अवॉर्ड शो में कई बड़े सितारे अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का मनोरंजन किए. अवॉर्ड शो में अक्षय कुमार, कृति सनोन, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे सितारे परफॉर्म किए, जिसे देखना दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा. इस साल 'लापता लेडीज' ने जहाँ डायलॉग और स्क्रीनप्ले जैसे अवॉर्ड जीते, वहीं 'किल' ने एक्शन और एडिटिंग जैसे कैटेगरी में बाजी मारकर टेक्निकल फ्रंट पर अपना दबदबा साबित किया है.
