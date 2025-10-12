Add DNA as a Preferred Source
'उस मुल्क की सरहद को ...', CDS जनरल अनिल चौहान ने चीन सीमा को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बोले-सतर्क रहने की जरूरत

Working Culture for Female: काम के लिहाज से महिलाओं के लिए बेस्ट हैं भारत के ये 10 स्टेट, क्या आपके राज्य का है नाम इसमें?

Sukra Gochar: 17 अक्टूबर को शुक्र का गोचर इन 3 राशियों जीवन में मचाएगा उथल-पुथल, विवाद-अशांति का रहेगा माहौल

अफगानिस्तान ने देर रात पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला, बॉर्डर की कई चौकियों पर भी कब्जा

70th Filmfare Award Winners: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने मारी बाजी, टेक्निकल कैटेगरी में आगे रहीं ये फिल्में

Flipkart Diwali Sale जैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, Google Pixel 9 में 26,500 रुपये की मिल रही है छूट

Filmfare 2025 में शाहरुख खान ने फिर किया कुछ ऐसा, फैंस बोले- 'इनके जैसा कोई नहीं'.. देखें वीडियो

Sonakshi-Zaheer Troll: शादी के बाद कपल फिर क्यों हो रहा ट्रोल? फैंस को याद आया दीपिका-रणवीर का विवाद

Ravindra Jadeja नहीं खेलेंगे वनडे वल्ड कप 2027? दिग्गज ऑलराउंडर ने खुद तोड़ी चुप्पी

चांद पर शहर बनाने की पूरी तैयारी! NASA बनाने जा रहा है शीशे के घर

70th Filmfare Award Winners: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने मारी बाजी, टेक्निकल कैटेगरी में आगे रहीं ये फिल्में

Filmfare Awards 2025 Winners: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 की टेक्निकल कैटेगरी में 'लापता लेडीज' ने डायलॉग, स्क्रीनप्ले, कॉस्ट्यूम सहित 4 अवॉर्ड जीते, जबकि 'किल' ने एक्शन, सिनेमैटोग्राफी और साउंड डिजाइन सहित 5 ट्रॉफियां जीतकर दबदबा बनाया.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 12, 2025, 07:12 AM IST

70th Filmfare Award Winners: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने मारी बाजी, टेक्निकल कैटेगरी में आगे रहीं ये फिल्में
Filmfare Awards 2025 Winners: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आगाज़ आज 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईका एरिना में होने वाला है. इस इवेंट को शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल होस्ट करने वाले हैं. इवेंट शुरू होने से पहले ही, फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की टेक्निकल विनर्स की लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा अवॉर्ड आमिर खान की फिल्म ‘लापता लेडीज’ और एक्शन फिल्म 'किल' ने अपने नाम किए हैं.

टेक्निकल कैटेगरी विनर्स: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने मारी बाजी

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

  • बेस्ट डायलॉग -   स्नेहा देसाई, लापता लेडीज
  • बेस्ट स्क्रीनप्ले-    स्नेहा देसाई, लापता लेडीज
  • बेस्ट कॉस्टयूम-   दर्शन जलान, लापता लेडीज
  • बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर-    राम संपत, लापता लेडीज
  • बेस्ट एक्शन-    सीयंग ओह और परवेज शेख, किल
  • बेस्ट सिनेमैटोग्राफी -   रफी महमूद, किल
  • बेस्ट एडिटिंग-    शिवकुमार वी. पणिक्कर, किल
  • बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन-   मयूर शर्मा, किल
  • बेस्ट साउंड डिजाइन-   सुभाष साहू, किल
  • बेस्ट स्टोरी-    आदित्य धर और मोनाल ठाकुर, आर्टिकल 370
  • बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स-    रेड फाइन, मुंज्या
  • बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले-   रितेश शाह और तुषार शीतल जैन, आई वांट टू टॉक
  • बेस्ट कोरियोग्राफर-   बॉस्को-सीजर, बैड न्यूज

अवॉर्ड्स नाइट में सितारों की शानदार परफॉर्मेंस

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की यह रात बेहद खास होने वाली है. टेक्निकल कैटेगरी के विजेताओं के अलावा, इस अवॉर्ड शो में कई बड़े सितारे अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का मनोरंजन किए. अवॉर्ड शो में अक्षय कुमार, कृति सनोन, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे सितारे परफॉर्म किए, जिसे देखना दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा. इस साल 'लापता लेडीज' ने जहाँ डायलॉग और स्क्रीनप्ले जैसे अवॉर्ड जीते, वहीं 'किल' ने एक्शन और एडिटिंग जैसे कैटेगरी में बाजी मारकर टेक्निकल फ्रंट पर अपना दबदबा साबित किया है. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

