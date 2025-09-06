Oscar 2026: FFI अध्यक्ष फिरदौस हसन ने किया खुलासा, जानें कब होगा भारत की ऑफिसियल एंट्री का ऐलान

ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री की तैयारी शुरू हो चुकी ह. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) जल्द ही नामांकन प्रक्रिया, अंतिम तिथि और चयनित फिल्मों की घोषणा करेगा. पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नजरे 98वें ऑस्कर 2026 पर टिकी हुई. हर साल की तरह, इस बार भी भारत की ऑफिशियल एंट्री को लेकर एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ा हुआ है. हाल ही में फेडरेशन ऑफ फिल्म इंडिया (FFI) के अध्यक्ष फिरदौस हसन ने बताया फिल्म सबमिट करने की लास्ट डेट 10 सितंबर को खत्म होने वाली है .अगले साल, यानी 2026 में 98वां ऑस्कर अवार्ड फंक्शन कराया जाएगा, जो 15 मार्च को होने वाला है.

FFI अध्यक्ष का बयान

FFI अध्यक्ष फिरदौस हसन ने कहा कि भारत से किसी फिल्म के ऑस्कर में सबमिट होने के लिए ”भारतीय फिल्म महासंघ” के द्वारा कराया जाता है. उन्होंने बताया कि इस साल वह इसे कोलकाता में आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही बता देंगे कि यह कब और कहां होगा.फिरदौस ने यह भी कहा कि FFI निर्माताओं को फ़िल्म का नाम ऐड कराने में पूरी मदद देगा. उनका मानना है कि इस साल ऑस्कर में भारत से और अधिक फिल्मों की भागीदारी देखने को मिलेगी.

शॉर्टलिस्टेड करने की प्रक्रिया

भारत की ऑफिसियल एंट्री के लिए FFI ने बताया की नामांकन करने के लिए एक जूरी बनाई गई है, जिसमें फिल्म क्रिटिक्स, फिल्ममेकर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट शामिल हैं. यह जूरी सभी फिल्मों नंबरिंग कर ऑस्कर के लिए सबसे मजबूत भारतीय फिल्म का चयन करेगी. हसन के अनुसार, जूरी सदस्यों के नामों की घोषणा 18 से 22 सितंबर के बीच की जाएगी. इस बार फ़िल्म को नॉमिनेटेड करने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है और भी ज़्यादा कड़क नियम बना दिए गए है. फ़िल्म में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का यूज़ दिखा तो फ़िल्म को डिस्कोलिफ़ाइड कर दिया जाएगा .



