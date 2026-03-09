FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Farzi Season 2 को लेकर Shahid Kapoor ने किया बड़ा ऐलान, OTT पर फिर मचाने वाले हैं तहलका?

Farzi Season 2 को लेकर Shahid Kapoor ने किया बड़ा ऐलान, OTT पर फिर मचाने वाले हैं तहलका?

Welcome 4 Big Update: डॉक्टर घुंघरू के साथ फिर जमेगी महफिल, क्या मजनू भाई और उदय शेट्टी की होगी घर वापसी?

डॉक्टर घुंघरू के साथ फिर जमेगी महफिल, क्या मजनू भाई और उदय शेट्टी की होगी घर वापसी?

Team India Records: फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाली बनी दुनिया की नंबर-1 टीम

Team India Records: फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाली बनी दुनिया की नंबर-1 टीम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 World Cup Winners List: किस देश ने कितनी बार जीता T20 वर्ल्ड कप, जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर है भारत

T20 World Cup Winners List: किस देश ने कितनी बार जीता T20 वर्ल्ड कप, जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर है भारत

वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट

वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट

Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम

Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Farzi Season 2 को लेकर Shahid Kapoor ने किया बड़ा ऐलान, OTT पर फिर मचाने वाले हैं तहलका?

Farzi Season 2 Update: शाहिद कपूर ओटीटी पर 'फर्जी 2' के साथ धमाकेदार वापसी कर रहे हैं. राज एंड डीके के निर्देशन में बन रही इस सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिससे फैंस बेहद उत्साहित हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 09, 2026, 12:12 AM IST

Farzi Season 2 को लेकर Shahid Kapoor ने किया बड़ा ऐलान, OTT पर फिर मचाने वाले हैं तहलका?

Shahid Kapoor Said Sorry To Father In Law

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेता शाहिद कपूर एक बार फिर डिजिटल दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. अपनी फिल्म 'कॉकटेल 2' की शूटिंग पूरी करने के बाद, शाहिद अब अपनी सबसे चर्चित और सफल थ्रिलर सीरीज 'फर्जी' के दूसरे सीजन को लेकर चर्चा में हैं. अमेजन प्राइम वीडियो की इस सीरीज का इंतजार दर्शक पिछले तीन सालों से कर रहे थे.
आपको बता दें कि साल 2023 में रिलीज हुए 'फर्जी' के पहले सीजन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. सीरीज में शाहिद कपूर ने 'सनी' का किरदार निभाया था, जो एक कलाकार है लेकिन आर्थिक तंगी के कारण नकली नोट छापने के काले कारोबार में उतर जाता है. उनके अपोजिट विजय सेतुपति ने एक ईमानदार और सख्त पुलिस ऑफिसर 'माइकल' की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा.

शूटिंग का हुआ आगाज

शाहिद कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक दिलचस्प कोलाज पोस्ट साझा किया है. इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ उन्होंने लिखा है, "Farzi Day 1 Shoot". इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फेकर्स आर बैक", जिससे यह साफ हो गया है कि सीरीज के दूसरे भाग पर काम तेजी से शुरू हो चुका है. राज निदिमोरु और कृष्णा डीके (राज एंड डीके) की जोड़ी एक बार फिर इस क्राइम-थ्रिलर को निर्देशित कर रही है.

क्या होगी 'फर्जी 2' की कहानी?

सीरीज के पहले सीजन का अंत एक बड़े सस्पेंस के साथ हुआ था, जहाँ सनी पुलिस की नजरों से बच निकलता है. दूसरे सीजन में सनी और माइकल के बीच चूहे-बिल्ली की यह दौड़ और भी खतरनाक और रोमांचक होने वाली है. राज एंड डीके अपनी बेहतरीन कहानी बुनाई के लिए जाने जाते हैं (जैसा कि उन्होंने 'द फैमिली मैन' में दिखाया है), इसलिए उम्मीद है कि 'फर्जी 2' में सस्पेंस और ड्रामा का डोज डबल होगा.

कहां देख सकते हैं पहला सीजन?

अगर आपने अभी तक इस शानदार सीरीज का पहला भाग नहीं देखा है, तो आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई इस सीरीज में केके मेनन, राशि खन्ना और अमोल पालेकर जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 World Cup Winners List: किस देश ने कितनी बार जीता T20 वर्ल्ड कप, जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर है भारत
T20 World Cup Winners List: किस देश ने कितनी बार जीता T20 वर्ल्ड कप, जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर है भारत
वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट
वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान, अब तक 5 कप्तानों ने जिताया है आईसीसी टूर्नामेंट
Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम
Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम
IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएंगे काम
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएंगे काम
MORE
Advertisement
धर्म
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
Dhirendra Krishna Shastri: अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
Shukra-Shani Yuti: शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी
शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी
MORE
Advertisement