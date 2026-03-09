Farzi Season 2 को लेकर Shahid Kapoor ने किया बड़ा ऐलान, OTT पर फिर मचाने वाले हैं तहलका?

Farzi Season 2 Update: शाहिद कपूर ओटीटी पर 'फर्जी 2' के साथ धमाकेदार वापसी कर रहे हैं. राज एंड डीके के निर्देशन में बन रही इस सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिससे फैंस बेहद उत्साहित हैं.

बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेता शाहिद कपूर एक बार फिर डिजिटल दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. अपनी फिल्म 'कॉकटेल 2' की शूटिंग पूरी करने के बाद, शाहिद अब अपनी सबसे चर्चित और सफल थ्रिलर सीरीज 'फर्जी' के दूसरे सीजन को लेकर चर्चा में हैं. अमेजन प्राइम वीडियो की इस सीरीज का इंतजार दर्शक पिछले तीन सालों से कर रहे थे.

आपको बता दें कि साल 2023 में रिलीज हुए 'फर्जी' के पहले सीजन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. सीरीज में शाहिद कपूर ने 'सनी' का किरदार निभाया था, जो एक कलाकार है लेकिन आर्थिक तंगी के कारण नकली नोट छापने के काले कारोबार में उतर जाता है. उनके अपोजिट विजय सेतुपति ने एक ईमानदार और सख्त पुलिस ऑफिसर 'माइकल' की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा.

शूटिंग का हुआ आगाज

शाहिद कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक दिलचस्प कोलाज पोस्ट साझा किया है. इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ उन्होंने लिखा है, "Farzi Day 1 Shoot". इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फेकर्स आर बैक", जिससे यह साफ हो गया है कि सीरीज के दूसरे भाग पर काम तेजी से शुरू हो चुका है. राज निदिमोरु और कृष्णा डीके (राज एंड डीके) की जोड़ी एक बार फिर इस क्राइम-थ्रिलर को निर्देशित कर रही है.

क्या होगी 'फर्जी 2' की कहानी?

सीरीज के पहले सीजन का अंत एक बड़े सस्पेंस के साथ हुआ था, जहाँ सनी पुलिस की नजरों से बच निकलता है. दूसरे सीजन में सनी और माइकल के बीच चूहे-बिल्ली की यह दौड़ और भी खतरनाक और रोमांचक होने वाली है. राज एंड डीके अपनी बेहतरीन कहानी बुनाई के लिए जाने जाते हैं (जैसा कि उन्होंने 'द फैमिली मैन' में दिखाया है), इसलिए उम्मीद है कि 'फर्जी 2' में सस्पेंस और ड्रामा का डोज डबल होगा.

कहां देख सकते हैं पहला सीजन?

अगर आपने अभी तक इस शानदार सीरीज का पहला भाग नहीं देखा है, तो आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई इस सीरीज में केके मेनन, राशि खन्ना और अमोल पालेकर जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

