Farhan Akhtar के साथ हुई 12 लाख की धोखाधड़ी, पेट्रोल भरवाने के बहाने ड्राइवर ने निकाल लिया कैश

Farhan Khan Fuel Fraud: फरहान अख्तर और उनकी मां हनी ईरानी के साथ ₹12 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. उनके ड्राइवर ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर कार्ड का इस्तेमाल किया और बिना पेट्रोल भरे नकद निकालता रहा.

Farhan Khan Rs 12 Lakh Fuel Fraud: बॉलीवुड अभिनेता और फिल्ममेकर फरहान अख्तर और उनकी मां हनी ईरानी के साथ उनके घर के ड्राइवर ने एक बड़ी धोखाधड़ी की है. ड्राइवर ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर एक्टर के नाम पर जारी कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए अब तक 12 लाख रुपये का घपला किया है. बांद्रा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर और पेट्रोल पंप कर्मचारी से पूछताछ शुरू कर दी है.

मैनेजर ने दर्ज कराई शिकायत

बांद्रा पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी की मैनेजर दीया भाटिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मैनेजर ने आरोप लगाया कि हनी ईरानी के ड्राइवर और एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मिलकर धोखाधड़ी की है और अब तक दोनों लगभग 12 लाख रुपये की हेराफेरी कर चुके हैं.

पेट्रोल के बहाने करता था कार्ड का इस्तेमाल

पुलिस के अनुसार, यह धोखाधड़ी काफी समय से चल रही थी. हनी ईरानी का ड्राइवर बिना किसी जानकारी के फरहान अख्तर के नाम से जारी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था. ड्राइवर हनी ईरानी की गाड़ियों में पेट्रोल भरने के बहाने बांद्रा झील के पास स्थित पेट्रोल पंप पर जाता था. वह कार्ड स्वाइप करता था और पूरा बिल बनवाता था, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरवाता ही नहीं था. पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी भी इस धोखाधड़ी में शामिल था और उसे भी कमीशन के तौर पर हिस्सा मिलता था. पुलिस ने बताया कि गाड़ी की क्षमता सिर्फ 35 लीटर पेट्रोल की थी, लेकिन खाते में 62 लीटर पेट्रोल-डीजल का बिल दिखाया जाता था.

पूछताछ में ड्राइवर ने किया खुलासा

पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर और पेट्रोल पंप के कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि फरहान अख्तर के नाम से जारी कार्ड उसे 2022 में एक्टर के पूर्व ड्राइवर के जरिए मिला था. वह पेट्रोल पंप पर बिना पेट्रोल भराए ही पेट्रोल पंप कर्मचारी से कैश ले लेता था. वह कमीशन के तौर पर नकद का कुछ हिस्सा कर्मचारी को भी देता था. ड्राइवर ने बताया कि वह रोजाना लगभग 1000 से 1500 रुपये की हेराफेरी करता था.

फरहान अख्तर का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो, फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का पोस्टर और टीजर हाल ही में रिलीज हो चुका है. यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित है और 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

