Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम

रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन को क्यों बनाया कप्तान, हिटमैन ने खुद छोड़ी कप्तानी या छीना गया पद! अजीत अगरकर ने दी सफाई

FASTag के बदले नियम, अब नहीं देना होगा दोगुना टोल, UPI से सिर्फ इतने में कर सकेंगे भुगतान, जानें नए रूल

मनोज जोशी और उपासना सिंह की फिल्म ‘गोदान’ दिल में उठाएगी इमोशनल तूफान, मूवी का पोस्टर हुआ लॉन्च

'सनी संस्कारी..' स्क्रीनिंग के बीच जब अचानक थिएटर पहुंचे सान्या-रोहित, फैंस हुए बेकाबू!

कफ सिरप मामले में MP सरकार का बड़ा एक्शन, Coldrif को किया बैन, 12 बच्चों की हुई थी मौत

Farhan Akhtar के साथ हुई 12 लाख की धोखाधड़ी, पेट्रोल भरवाने के बहाने ड्राइवर ने निकाल लिया कैश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर

Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर

रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन को क्यों बनाया कप्तान, हिटमैन ने खुद छोड़ी कप्तानी या छीना गया पद! अजीत अगरकर ने दी सफाई

रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन को क्यों बनाया कप्तान, हिटमैन ने खुद छोड़ी कप्तानी या छीना गया पद! अजीत अगरकर ने दी सफाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Chia Seeds Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Farhan Akhtar के साथ हुई 12 लाख की धोखाधड़ी, पेट्रोल भरवाने के बहाने ड्राइवर ने निकाल लिया कैश

Farhan Khan Fuel Fraud: फरहान अख्तर और उनकी मां हनी ईरानी के साथ ₹12 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. उनके ड्राइवर ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर कार्ड का इस्तेमाल किया और बिना पेट्रोल भरे नकद निकालता रहा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 04, 2025, 03:43 PM IST

Farhan Akhtar के साथ हुई 12 लाख की धोखाधड़ी, पेट्रोल भरवाने के बहाने ड्राइवर ने निकाल लिया कैश
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Farhan Khan Rs 12 Lakh Fuel Fraud: बॉलीवुड अभिनेता और फिल्ममेकर फरहान अख्तर और उनकी मां हनी ईरानी के साथ उनके घर के ड्राइवर ने एक बड़ी धोखाधड़ी की है. ड्राइवर ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर एक्टर के नाम पर जारी कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए अब तक 12 लाख रुपये का घपला किया है. बांद्रा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर और पेट्रोल पंप कर्मचारी से पूछताछ शुरू कर दी है.

मैनेजर ने दर्ज कराई शिकायत

बांद्रा पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी की मैनेजर दीया भाटिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मैनेजर ने आरोप लगाया कि हनी ईरानी के ड्राइवर और एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मिलकर धोखाधड़ी की है और अब तक दोनों लगभग 12 लाख रुपये की हेराफेरी कर चुके हैं.

पेट्रोल के बहाने करता था कार्ड का इस्तेमाल

पुलिस के अनुसार, यह धोखाधड़ी काफी समय से चल रही थी. हनी ईरानी का ड्राइवर बिना किसी जानकारी के फरहान अख्तर के नाम से जारी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था. ड्राइवर हनी ईरानी की गाड़ियों में पेट्रोल भरने के बहाने बांद्रा झील के पास स्थित पेट्रोल पंप पर जाता था. वह कार्ड स्वाइप करता था और पूरा बिल बनवाता था, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरवाता ही नहीं था. पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी भी इस धोखाधड़ी में शामिल था और उसे भी कमीशन के तौर पर हिस्सा मिलता था. पुलिस ने बताया कि गाड़ी की क्षमता सिर्फ 35 लीटर पेट्रोल की थी, लेकिन खाते में 62 लीटर पेट्रोल-डीजल का बिल दिखाया जाता था.

यह भी पढ़ें- Don 3 से Shah Rukh Khan ने क्यों बनाई दूरी, फरहान अख्तर ने दे दिया जवाब, Ranveer Singh को लेने पर कही ऐसी बात

पूछताछ में ड्राइवर ने किया खुलासा

पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर और पेट्रोल पंप के कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि फरहान अख्तर के नाम से जारी कार्ड उसे 2022 में एक्टर के पूर्व ड्राइवर के जरिए मिला था. वह पेट्रोल पंप पर बिना पेट्रोल भराए ही पेट्रोल पंप कर्मचारी से कैश ले लेता था. वह कमीशन के तौर पर नकद का कुछ हिस्सा कर्मचारी को भी देता था. ड्राइवर ने बताया कि वह रोजाना लगभग 1000 से 1500 रुपये की हेराफेरी करता था.

फरहान अख्तर का वर्क फ्रंट 

वर्क फ्रंट की बात करें तो, फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का पोस्टर और टीजर हाल ही में रिलीज हो चुका है. यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित है और 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar: पटना शेल्टर होम में खराब खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, 2 की मौत,  11 अस्पताल में भर्ती 
पटना शेल्टर होम में खराब खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, 2 की मौत, 11 अस्पताल में भर्ती
Manipur News: रेप कर महिला के शरीर में ठोंकी कीलें, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर भी दरिंदगी देख कांपे
रेप कर महिला के शरीर में ठोंकी कीलें, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर भी दरिंदगी देख कांपे
बदलते मौसम में बढ़ा RSV Infection का खतरा, जानें कैसे फैलती है ये बीमारी और क्या हैं इसके लक्षण
बदलते मौसम में बढ़ा RSV Infection का खतरा, जानें कैसे फैलती है ये बीमारी और क्या हैं इसके लक्षण
US: Donald Trump ने इस शख्स को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन भारतीयों के लिए क्यों है खतरे की घंटी
Donald Trump ने इस शख्स को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन भारतीयों के लिए क्यों है खतरे की घंटी
RSMSSB Junior Instructor Admit Card 2024: राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यूं करें डाउनलोड
राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यूं करें डाउनलोड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Chia Seeds Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल
इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल
Akshay Kumar की बेटी की 7 Unseen Photos, जानिए इन दिनों इंटरनेट पर क्यों हो रही है नितारा की चर्चा?
Akshay Kumar की बेटी की 7 Unseen Photos, जानिए इन दिनों इंटरनेट पर क्यों हो रही है नितारा की चर्चा?
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 एक्टिव गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 एक्टिव गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE