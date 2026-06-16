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कार नहीं, सीधा हेलिकॉप्टर से सेट पर पहुंचते थे अक्षय कुमार; फराह खान ने खोली 'तीस मार खान' की पोल

फराह खान ने खुलासा किया कि अक्षय कुमार 'तीस मार खान' की शूटिंग के दौरान सेट पर कार की जगह हेलिकॉप्टर से आते थे. उन्होंने अक्षय के इस अनोखे अंदाज के मजे लिए.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 16, 2026, 04:17 PM IST

कार नहीं, सीधा हेलिकॉप्टर से सेट पर पहुंचते थे अक्षय कुमार; फराह खान ने खोली 'तीस मार खान' की पोल

Image Credit: social media

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बॉलीवुड में अक्षय कुमार अपनी अनुशासन और मेहनत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फराह खान ने हाल ही में उनके एक ऐसे अंदाज का खुलासा किया है जिसने सबको चौंका दिया. फराह खान ने याद किया कि कैसे फिल्म 'तीस मार खान' (2010) की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार सेट पर पहुंचने के लिए कार के बजाय हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे.

हेलिकॉप्टर बनी अक्षय की टैक्सी

फराह खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस दौरान अक्षय कुमार बहुत व्यस्त रहते थे. वह नासिक में शूटिंग कर रहे थे और अक्षय का मुंबई में कोई दूसरा काम था. शूटिंग को समय पर पूरा करने के लिए, अक्षय ने हेलिकॉप्टर का सहारा लिया. फराह ने मजाकिया अंदाज में कहा, "वह हेलिकॉप्टर को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते थे. वह हर रोज हेलिकॉप्टर से शूटिंग सेट पर उतरते थे."

फराह का मजेदार रिएक्शन

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फराह ने यह भी बताया कि अक्षय का यह तरीका उनके लिए काफी तनावपूर्ण भी था. हालांकि उन्होंने अक्षय के इस 'रॉयल' सफर की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही मज़ाक में यह भी कहा कि इस दौरान उनकी काफी ऊर्जा और पैसा समय बचाने के चक्कर में खर्च हो जाता था.

क्या था 'तीस मार खान' का किस्सा?

'तीस मार खान' फिल्म का गाना 'शीला की जवानी' उस समय काफी सुपरहिट हुआ था. फराह खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार का यह हेलिकॉप्टर वाला किस्सा अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. फैंस अक्षय की कार्यशैली देखकर हैरान हैं कि कैसे वे अपनी व्यस्त दिनचर्या को मैनेज करने के लिए इतने बड़े कदम उठाते थे.

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